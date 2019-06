Fotografia: Pixabay Agrandar la foto + Twittear Un asteroide de 330 metros, unos tres estadios de f√ļtbol, se acercar√° al m√°ximo a la Tierra este jueves 27 de junio, inform√≥ el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA (CNEOS). Llamado 2008 KV2, el objeto estelar viaja a unos¬†40, 800 km por hora y es calificado por el CNEOS como "potencialmente peligroso". El asteroide se aproximar√° a unos 6,7 millones de kil√≥metros, 17 veces lo que nos separa de la Luna, que en t√©rminos astron√≥micos es una reducida distancia. Si bien hasta el momento no supone mayor peligro para nuestro planeta, cualquier desviaci√≥n en su curso podr√≠a resultar alarmante. Al igual que el tr√°nsito de otros asteroides en nuestro vecindario, su paso es una oportunidad para que los astr√≥nomos puedan estudiar los cuerpos espaciales, se√Īala¬†CNEOS. No es la primera vez que esta roca espacial descubierta en 2008 se acerca a la Tierra. Ya en 11 de diciembre de 2018 pas√≥ a unos 70 millones de kil√≥metros de nosotros. De acuerdo a las predicciones del¬†Laboratorio de Propulsi√≥n a Chorro de la NASA,¬†2008 KV2 "rozar√°" la Tierra en 2021 y dos veces en 2022. Los objetos¬†a menos de 50 millones de kil√≥metros de la Tierra son observados con especial cuidado por los cient√≠ficos y catalogados seg√ļn su peligrosidad. Los asteroides suelen cambiar sus √≥rbitas debido a la atracci√≥n gravitatoria de los planetas que orbitan. Por ello, se vigilan a los cuerpos denominados NEO (Near Earth Object). ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario