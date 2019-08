Fotografia: OGLE/Warsaw UNiversity Agrandar la foto + Twittear En las noches sin luna, parece una mancha turbia en el negro sin fondo del cielo, un manto de luces de Navidad lejanas y opacas en el oscuro absoluto... Para los antiguos griegos, la V√≠a L√°ctea era el vestigio de las conjuras y traiciones del Olimpo: leche gloriosa de Hera que el beb√© H√©rcules le sac√≥ de una bocanada sin misericordia. Los vikingos, en cambio cre√≠an que cada una de sus luces era un alma perdida, mientras para los peregrinos que desandaban las rutas a Compostela en la Espa√Īa medieval, era el mapa celeste que conduc√≠a a la tumba del Ap√≥stol Santiago. Para los cient√≠ficos, a trav√©s de los a√Īos, nuestra galaxia ha sido un puerta para conocer m√°s sobre el Universo, un camino a las respuestas del misterio infranqueable de d√≥nde venimos y a d√≥nde vamos. Casi todos alguna vez la hemos visto con su inmensidad reducida a una ilustraci√≥n: una inmensa l√≠nea espiral, un hurac√°n achatado de planetas, estrellas y polvo c√≥smico que alberga a la Tierra y el Sol en uno de sus largos tent√°culos luminosos. Pero, al parecer, esa visi√≥n plana est√° equivocada. Un nuevo mapa tridimensional creado por la Universidad de Varsovia y publicado en la revista Science esta semana muestra que la V√≠a L√°ctea est√° "deformada y retorcida" y que no es plana, como se pensaba anteriormente. Seg√ļn los cient√≠ficos, podr√≠a tratarse de un efecto resultado de su interacci√≥n con la descomunal fuerza de otras galaxias del universo. No es la primera vez que los cient√≠ficos apuntan a esta hip√≥tesis. De hecho, en febrero pasado otro mapa en 3D de la V√≠a L√°ctea fue elaborado por astr√≥nomos de la Academia de Ciencias de China y la Universidad Macquairie en Australia con similares conclusiones. Esta nueva investigaci√≥n y sus hallazgos, sin embargo, respaldan lo que ya suger√≠a el mapa gal√°ctico entonces: que la V√≠a L√°ctea no obedece a geometr√≠as y que su estructura es m√°s compleja de lo que imagin√°bamos. ¬ŅQu√© muestra el nuevo mapa gal√°ctico? El an√°lisis de las estrellas m√°s brillantes de la galaxia muestra que no se encuentran en un plano, como tradicionalmente se mostraba en textos acad√©micos y libros populares de ciencia. Esa imagen popular de la V√≠a L√°ctea como disco plano se basa en la observaci√≥n de 2,5 millones de estrellas, de las m√°s de 2.500 millones que se estima que en realidad tiene. De ah√≠ que las im√°genes art√≠sticas que tenemos de nuestra galaxia son aproximaciones de su verdadera estructura, seg√ļn explica a la BBC la astr√≥noma Dorota Skowron, de la Universidad de Varsovia. "La estructura interna y la historia de la V√≠a L√°ctea a√ļn est√°n lejos de ser entendidas, en parte porque es extremadamente dif√≠cil medir distancias a las estrellas en las regiones externas de nuestra galaxia", afirm√≥. ¬ŅC√≥mo se obtuvo el nuevo mapa? Para obtener una imagen m√°s precisa, Skowron y sus colegas midieron las distancias de algunas de las estrellas m√°s brillantes de la V√≠a L√°ctea, llamadas estrellas variables Cefeidas. Estas son estrellas j√≥venes masivas que son cientos, si no miles, de veces m√°s brillantes que nuestro propio Sol. Pueden ser tan brillantes que es posible observarlas en el borde de la galaxia. No solo eso: tambi√©n pulsan a intervalos regulares a una velocidad que est√° directamente relacionada con su brillo. Esto permite a los astr√≥nomos calcular su distancia con gran precisi√≥n. La mayor√≠a de las estrellas fueron identificadas por el Experimento de Lente Gravitacional √ďptica (OGLE) en el Observatorio Las Campanas (LCO) en el desierto de Atacama, en Chile. Y seg√ļn Przemek Mroz, miembro del equipo OGLE, los resultados fueron sorprendentes. "Nuestros resultados muestran que la V√≠a L√°ctea no es plana. Est√° deformada y torcida lejos del centro gal√°ctico. La deformaci√≥n puede haber sucedido a trav√©s de interacciones pasadas con galaxias satelitales, gas intergal√°ctico o materia oscura (material invisible presente en el universo)", afirm√≥. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario