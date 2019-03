Agrandar la foto + Agrandar la foto + Agrandar la foto + Twittear La Galer√≠a Altamira tuvo la gran idea de dedicarle espacio a una de las grandes artistas nacionales. En 2017 se cumplieron 40 a√Īos del fallecimiento de Mar√≠a Esther Ballivi√°n. Prominente artista de la pintura boliviana que desde mitades del siglo XX se caracteriz√≥ por el arte del desnudo, as√≠ como por la diversidad de su t√©cnica y la vastedad de su creaci√≥n art√≠stica. Sus obras se encuentran en distintos museos, al revelar una versatilidad de estilos que corresponden a sus viajes por el mundo. Por entonces su hija, Marie France Perrin de Per√≥ decidi√≥ en 2017 realizar una retrospectiva de su obra en la Casa Melchor Pinto de Santa Cruz. Misma que ya habr√≠a tenido lugar en 2009, con motivo del Bicentenario de La Paz; en el Museo Nacional del Arte y en el Palacio Portales de Cochabamba. Tras la muerte de su madre, Perr√≠n procur√≥ sostener su legado de dos d√©cadas. As√≠ la escritora y comunicadora social ¬†descubri√≥ que el arte de su madre a√ļn "da de qu√© hablar y mantiene viva la capacidad de conmover".¬† Por lo que¬† este asombro no tard√≥ en motivar¬† tambi√©n a Ariel Mustaf√°, due√Īo de la Galer√≠a Altamira, ¬†a mostrar una faceta intima de la artista. "Once meses fue el tiempo que tom√≥ armar la muestra", comenta. Trabajo cuidadoso que cont√≥ con ¬†la supervisi√≥n de Perrin. El resultado revela el proceso creativo de Ballivi√°n en la cotidianidad del hogar y de su taller.¬† Escenarios donde fue capaz de visualizar las ¬†siluetas y formas de sus cuadros¬† a todas horas del d√≠a, cuando elaboraba bocetos de manera incansable. Obras en bruto que, sin enmarcar, Marie France descubri√≥ en un ba√ļl del taller de su madre. Espont√°neos trazos visuales que su madre iniciaba antes de la elaboraci√≥n de un cuadro, en ese recinto de cer√°micas prehisp√°nicas y f√≥siles. ¬†"Ella sol√≠a realizar miles de ensayos antes de entrar al lienzo.", sostiene. La gestaci√≥n creativa de Ballivi√°n es el ¬†aporte de Marie France Perrin en esta muestra. 26 piezas se re√ļnen en Altamira. Tres de ellas son de colecciones privadas, mientras que otras 23 son bocetos a la venta. Uno de los cuadros, que est√°n fuera de venta, ¬†habr√≠a ganado en 1975 la bienal INBO. Curiosamente,¬† retornar√≠a la pieza ¬†a manos de Marie France Perrin 40 a√Īos despu√©s. Ariel Mustaf√° destaca las tres etapas de Ballivi√°n ¬†en su arte. En la primera; el costumbrismo nativo estuvo presente; en la segunda; lo abstracto, mientras que en la tercera; el desnudo. "El cambio pol√≠tico del 1952 afect√≥ la obra de la artista". ¬†¬†La revoluci√≥n represent√≥ un cambio de paradigma simb√≥lico para Bolivia. De pronto el ind√≠gena y el blanco eran hermanos. La uni√≥n entre ambos fue el mestizo. Resultado de una toma de conciencia y reconocimiento al nativo tras la Guerra del Chaco. Mar√≠a Esther Ballivian, en su juventud, fue testigo de ¬†este proceso hist√≥rico. Otra de sus influencias fue el maestro Juan Rimsa. Con el aprendizaje de nuevas t√©cnicas y posibilidades de moldear la luz, la artista se dej√≥ atrapar por la visi√≥n¬† antropol√≥gica del artista let√≥n. Por lo cu√°l su primera etapa¬† ser√≠a m√°s observadora hacia las costumbres, ritos y h√°bitos de una naci√≥n. Ya en los 70, junto a Maria Luisa Pacheco, Enrique Arnal, Gil Iman√°, Gildaro Antezana, Ricardo P√©rez Alcal√°, form√≥ parte de un colectivo que busc√≥ redefinir la realidad boliviana, a trav√©s .de objetos que representasen una colectividad ignorada "Es importante destacar que por entonces la presencia de una mujer artista era algo impensable en l arte", destaca Mustaf√°, quien considera que el desnudo es la cumbre del trabajo de Ballivi√°n, tras su paso por el abstracto. Evoluci√≥n que muestra a una artista observadora de la realidad, siempre en constante ejercicio de superaci√≥n art√≠stica. CHDV ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario