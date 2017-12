Producción nacional de Ópera en el 2017

Agrandar la foto + Agrandar la foto + Twittear Nicolás Suárez Opera prima "El Compadre" Este año se volvió a poner en escena desde su lanzamiento en 2011 la exitosa opera "El Compadre" dirigida por el versátil Nicolás Suárez. "La idea de remontarla surge porque la gente nos pide que la volvamos a presentar. Después de seis años me involucré en el desafío de contactar con los directores de la Orquesta Sinfónica, todos me prometieron que querían hacerla aunque nadie cumplió", de esa manera el director hurgo la herida, pero incluso con algunas espaldas volteadas la pieza salió magistral y fue sin duda una de las grande s puesta en escena en la temporada 2017 del Municipal. Se trata de una producción compuesta en su integridad por él y escrita por Verónica Córdova. En vez de utilizar a la Orquesta Sinfónica el director la redujo a una de Cámara. Pero la mala racha con los sinfónicos se revirtió cuando volvió a contactar con los cantantes. Pablo Hendrich que hace del "Compadre" Palenque y Allison Stanford, de Flor que en los hechos es la "Comadre" Mónica; tenor y soprano respectivamente, radican en EEUU y asumieron el reto. Cabe destacar que el papel de ambos arranca prolongados aplausos de la platea. Suárez explica que el elenco es el mismo del de hace seis años, a excepción de Paola Alcázar, que no pudo llegar de Suiza, pero fue sustituida por Alejandra Wayar, en el papel de Guillermina que en realidad asume el rol protagónico de la "Comadre" Remedios. Drácula Otro buen momento con algo de sangre Toda gran obra siempre genera polémica y como no Drácula también, pero en honor a la verdad hay que destacar la capacidad de cada interprete en llevar a escena otra de las grandes exhibiciones de este añ0. Algo inusual en nuestro medio ´Dracula´ volteó taquilla en sus cinco funciones y los estruendos de la ovación repercutieron largos minutos. El musical argentino basado en la obra clásica de Bram Stoker -escrito por Pepe Cibrián y con música de Ángel Mahler- cobró vida bajo la dirección del polifuncional Leonel Fransezze, la coreografía de Fabricio Ferrufino y la música de Damián Mahler, hijo del compositor. Fue un gran momento. Desde el despliegue técnico y artístico que estuvo a la altura de las grandes producciones; quizá tenga que ver la dedicación y la experiencia de Franzesse que en la previa ya nos había comentado el deseo de hacer de esta su gran obra prima el 2017. Trabajó de forma intensa y se complementó de gran manera con los involucrados en los ensayos. El propio director tiene una larga historia escrita tras los bastidores de Corrientes, donde ya rosó escenario con destacados del teatro. El proceso fue largo pero dio buenos resultados. La gente que vio la obra quedó seducida. Fransezze, que encabezó la actuación encarnando al conde encabezó una propuesta con mucha agilidad, virtuosismo y ritmo. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario