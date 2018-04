Agrandar la foto + Agrandar la foto + Twittear Culminó la semana de arte organizado por la oficina de la Organización de las Naciones Unidas Mujer "HeforShe". Una de las más destacadas participantes del evento que busca desterrar la violencia contra la mujer; la artista plástica Patricia Mariaca dice que cuanto más trabajaba en la organización más responsable se encontraba de ser parte de un proyecto de impacto global. Ella asegura que cada día mueren mujeres asesinadas dentro de su propio entorno familiar. "Una de cada tres mujeres sufren violencia física en su vida". Dice que son cifras aterradoras, un poderoso motivo para trabajar en involucrar a los hombres en la necesidad de lograr cambios estructurales en el comportamiento humano. ¿Cuál fue tu contribución en el evento? Fui la curadora de toda la semana de arte, lo que implicó un trabajo creativo intenso y compartido. Traté de ver la ciudad como un todo orgánico, donde se involucrará un espacio geográfico diferente para un público de edad diferente. Por ejemplo inauguramos el jueves 8 de marzo con un concierto gratuito de Piraí Vaca en plena calle Comercio, seguido de una exposición de arte contemporáneo en el Museo Nacional de Arte, al día siguiente se subió en Teleférico al Teatro Trono en El Alto, el sábado 10 en Irpavi tuvo lugar un concierto para jóvenes y el domingo por la mañana la calle Gabriel Rene Moreno (San Miguel) se convirtió en un espacio peatonal con actividades para niñas y niños, de esa manera se continuó tejiendo una especie de textil que cubrió de arte la ciudad con el mensaje claro de no más violencia a las mujeres. ¿Crees que el movimiento crea tendencias? Trabajé con más de 80 artistas y se llegó a más de 100.000 personas. La única tendencia que quisiera haber logrado es la de dejar un recuerdo indeleble en las niñas y niños que participaron, estoy convencida que solo una generación muy joven logrará los cambios por los que estamos trabajando tantas personas en el planeta. ¿Crees que se trata de un movimiento actual muy contemporáneo o una marea que como toda moda pasa? En el equipo de ONU Mujeres con el que tuve el privilegio de trabajar, estamos convencidas de que esto no es un movimiento pasajero, es una realidad que esta entrando en la psique humana. No podemos continuar conviviendo como especie en un mundo violento y desigual para las mujeres. ¿Cómo pintarías o cuál es tu definición de una mujer liberada? La idea de mujer liberada me lleva a una serie de estereotipos, prefiero pensar en mujeres feministas, emprendedoras y empoderadas desde la diferencia de las identidades de las mujeres que admiro y quiero. ¿Es indispensable contar con un movimiento de igualdad de género? Sí contar y participar en movimientos de igualdad de género para terminar con la historia desigual que explicó y determinó el mundo hasta el XX. No creo en ningún pensamiento hegemónico, por eso pienso que es importante contar con diversos movimientos de igualdad de género, donde cada persona encuentre un lugar cómodo para hablar desde su diferencia. El día de la inauguración "Mujeres Creando" realizó una incursión violenta para potestar contra el fondo del HeforShe ¿Consideras esta intervención un movimiento de arte? Me entristece profundamente la imposibilidad de diálogo, cuando alguien trata de imponer un modelo único o una "verdad verdadera" se retorna con fuerza al círculo y a los métodos patriarcales de la violencia. ¿El HeforShe es algo que se agota después de una semana o aconsejas actuar sin pausa en todos los frentes para que permanezca viviente? HeforShe ya es imparable, una de sus mayores fortalezas es haber contado con el lenguaje poderoso del arte, para realmente explicar esto las y los invito a visitar la exposición "Reflexiones Simultáneas" que estará hasta finales de Abril en el Museo Nacional de Arte. Hablamos un poco de ti, ¿a qué has estado dedicada en los meses? Los últimos meses estuve muy involucrada en crear un sistema de comunicación que funcione, fue un proyecto colectivo que tuvo como escenario toda la geografía de la ciudad. ¿Qué planes tienes para tu temporada de arte este año? Mi plan más cercano es regresar a la tranquilidad de mi taller y continuar la nueva serie que expondré en Casa Melchor Pinto de Santa Cruz de la Sierra. Si hay algo que quieras agregar tienes toda la libertad para hacerlo Quisiera usar ese espacio de libertad para agradecer a todas las personas que de manera inmediata dieron su apoyo y trabajo al proyecto, artistas, empresa privada, cooperación internacional, funcionarios gubernamentales, niñas y niños y en especial al creativo equipo en el que trabajé junto a Carolina Taborga, Elizabeth Salguero, Matilde Bonifaz, Ana Guevara y tantas personas que seguiran trabajando por la igualdad de género mientras yo esté pintando con inspiración renovada gracias a ellas.