Alejandro González Iñárritu tiene un mensaje para Hollywood

Fotografia: Credit Kimberley French/20th Century Fox Agrandar la foto + Twittear Se trataba del segundo d√≠a del cineasta mexicano Alejandro Gonz√°lez I√Ī√°rritu como presidente del jurado del Festival de Cannes, y el clima era perfecto: afuera del balc√≥n de su habitaci√≥n en el Croisette, el cielo era azul y el oc√©ano lo era todav√≠a m√°s. Aun as√≠, mientras Gonz√°lez I√Ī√°rritu hablaba sobre el complicado futuro de la industria del cine, habr√≠a sido l√≥gico esperar que el cielo se llenara de nubes de tormenta. "Los cines son el √ļtero de lo que somos y, si lo asesinamos, muy pronto todos estaremos muertos", coment√≥. Despu√©s de ganar dos premios Oscar consecutivos al mejor director por El renacido y Birdman, Gonz√°lez I√Ī√°rritu es uno de los pocos cineastas de prestigio cuyo trabajo tiene garantizado un respaldo financiero sustancial y un lanzamiento en cines por parte de los grandes estudios. Sin embargo, mientras esas empresas siguen llenando sus marquesinas con pel√≠culas de superh√©roes, y los directores de filmes de autor deciden irse en manada a servicios de emisi√≥n en continuo como Netflix, a¬†Gonz√°lez I√Ī√°rritu le preocupa que decaiga la experiencia de ir al cine. A diferencia de algunos de sus contempor√°neos, Gonz√°lez I√Ī√°rritu, de 55 a√Īos, no denigra a Netflix: en una conferencia de prensa para el jurado de Cannes elogi√≥ al servicio por presentar pel√≠culas de arte a una audiencia internacional (la compa√Ī√≠a hace poco distribuy√≥ Roma, el drama ganador del Oscar dirigido por Alfonso Cuar√≥n, amigo de Gonz√°lez I√Ī√°rritu). De cualquier manera, el cineasta sostiene que ver una pel√≠cula en un iPad no puede compararse con ir al cine. En una larga conversaci√≥n, el director habl√≥ de por qu√© Netflix ha sido tomado como un chivo expiatorio y de su visi√≥n de una nueva cultura cinematogr√°fica. Aqu√≠ en Cannes, las pel√≠culas se proyectan en grandes cines. Sin embargo, r√°pidamente estamos llegando a un punto en el que la gente ver√° m√°s pel√≠culas en un servicio de emisi√≥n en continuo que en cines. ¬ŅQu√© piensas de eso? Ese es un verdadero problema. ¬ŅCu√°ntas de las pel√≠culas que tenemos la suerte y el privilegio de ver aqu√≠ en Cannes llegar√°n al mundo, accesibles a Joe Smith en Arkansas? Esas grandes historias pueden empoderarlo para crecer en todos los sentidos, ¬Ņpero, cu√°ndo estar√°n disponibles, y c√≥mo? Algunas de las pel√≠culas solo podr√°n disfrutarse a trav√©s de los servicios de emisi√≥n en continuo, pero creo que el gran problema es que, cuando se trata de la manera en que se est√°n produciendo, distribuyendo y proyectando los filmes, el sistema est√° homogeneizado. Casi no hay espacio para otro tipo de pel√≠culas en el mundo. El camino f√°cil ha sido culpar a Netflix: han sido el chivo expiatorio. No obstante, mi punto es que Netflix no tiene nada de malo. Netflix est√° aprovechando la falta de diversidad en los cines y la est√° poniendo en la televisi√≥n. ¬ŅAs√≠ que los estudios deber√≠an culparse a ellos mismos y no a los servicios de emisi√≥n en continuo? Ese es el punto. Pocos estudios est√°n haciendo ese tipo de pel√≠culas interesantes y multiculturales de presupuesto medio, as√≠ que los distribuidores ya no est√°n recibiendo esos filmes, y los cines no proyectan esas cintas que quiz√° les dar√°n el tres por ciento del dinero que obtienen de las pel√≠culas m√°s taquilleras y los filmes de franquicia. Cuando comenc√© hace [casi] veinte a√Īos con Amores Perros, a√ļn hab√≠a un mercado saludable en el que las pel√≠culas internacionales de presupuesto medio eran distribuidas y vendidas en distintos territorios, y hab√≠a empresas especializadas que estaban interesadas en promover esa cultura, como Paramount Vantage. Eso ya se acab√≥. Y es porque todos est√°n pregunt√°ndose c√≥mo ganar m√°s dinero y c√≥mo hacerlo de la manera m√°s veloz. Los cines a√ļn est√°n dispuestos a proyectar una gran pel√≠cula llena de grandes estrellas, como El renacido, ¬Ņpero acaso un joven director actualmente podr√≠a hacer que se muestre en cines una producci√≥n como 21 Gramos, aquel drama de bajo presupuesto que fue tu segunda pel√≠cula? Si yo estuviera en esta misma posici√≥n veinte a√Īos despu√©s de lo que me toc√≥, jam√°s habr√≠a creado 21 gramos, Babel o Biutiful. ¬°Nunca! La manera en que crec√≠ como artista fue debido a la posibilidad de que me apoyara una productora, un estudio o un cine que estuviera dispuesto a promocionar esas pel√≠culas y darle la alternativa a la audiencia. ¬°Proyectaban 21 gramos, un drama radical, al lado de Star Wars en el cine! Ahora es muy dif√≠cil ver algo as√≠. Soy muy privilegiado por tener la ventaja de poder hacer una pel√≠cula como El renacido, pero ¬Ņcu√°ntos j√≥venes cineastas no tienen acceso a esos presupuestos y proyectos? Ahora deben considerar a la televisi√≥n como su √ļnica opci√≥n. ¬ŅA√ļn hay una v√≠a tradicional para que progresen los j√≥venes cineastas? En las artes, estamos llegando al mismo dilema que enfrentamos en el mundo: el 99 por ciento de las personas est√° viviendo en una situaci√≥n econ√≥micamente extrema mientras que el uno por ciento es extremadamente adinerado. Pasa lo mismo en pantalla, donde el uno por ciento de las pel√≠culas multimillonarias de franquicia estar√°n representadas en cines y el 99 por ciento de las otras pel√≠culas ir√°n directamente a un servicio de emisi√≥n en continuo. Creo que eso no es sano. Eso me preocupa much√≠simo. ¬ŅPor qu√© una cosa debe eliminar a la otra? Si estoy en mi auto escuchando a Mozart, alguien podr√≠a preguntarse: "¬ŅPor qu√© est√° escuch√°ndolo con esas est√ļpidas bocinas?". Para m√≠ suena genial, ¬Ņpero por qu√© no podr√≠a tambi√©n tener la oportunidad de escuchar a Mozart interpretado por una orquesta de 120 personas, que el sonido llegue hasta mi plexo solar y sentirme transformado para siempre? A veces me encanta ver una pel√≠cula en mi computadora con los aud√≠fonos puestos, pero s√© que estoy viendo un filme, no experiment√°ndolo. Si solo tenemos esa opci√≥n en nuestras vidas, estamos perdiendo una gran parte de la cultura. En la conferencia de prensa del jurado, dijiste cosas positivas sobre el acceso que les da Netflix a las personas que de otra forma quiz√° no podr√≠an ver ciertas pel√≠culas. Cuando una pel√≠cula aparece en televisi√≥n en todas partes del mundo, es genial que las personas tengan acceso a eso. No habr√≠a podido ver L√°zaro feliz de Alice Rohrwacher si no hubiera sido por Netflix, as√≠ que gracias Netflix. Pero me habr√≠a encantado tener la oportunidad de verla en el ArcLight [una cadena de cines en Los √Āngeles], y eso es lo que de verdad me enoja, que dejemos morir esa opci√≥n. Quiero dejar muy claro que apoyo a Netflix al cien por ciento. Al mismo tiempo, debemos se√Īalar que los cines y las distribuidoras tienen una gran responsabilidad aqu√≠. Todos estamos dejando que el medio muera y se convierta en un parque de entretenimiento de franquicias. Y si esos estudios, distribuidoras y cines no encuentran una manera de salir adelante, Netflix se los comer√° vivos. ¬ŅSe puede revertir esa tendencia? Bueno, no creo que el camino sea intentar revertir la tecnolog√≠a; me encanta la realidad virtual. Me encanta que puedes ver un corto en casa. Pero esa tecnolog√≠a no debe eliminar el cine. Siempre ha existido el miedo de que la televisi√≥n elimine al cine, o que la radio elimine al cine. Eso nunca pas√≥ antes pero ahora realmente est√° pasando, y es muy aterrador. De verdad he estado defendiendo el hecho de encontrar un punto medio en el que los cines puedan llevar esas experiencias a sus localidades sin perder dinero, y Netflix puede organizar eventos con algunas de sus pel√≠culas en los que, mes y medio despu√©s, se estrenen en televisi√≥n. Eso ser√≠a justo. Eso me dar√≠a una alternativa: si quiero experimentar el cine o ver contenido en mi celular. Tan solo denme la opci√≥n. Los cines son el √ļtero de lo que somos, si lo matamos, pronto todos estaremos muertos. ¬ŅPero a Netflix le interesa que la gente vaya al cine? Para m√≠, la verdadera guerra es que se han establecido dos divisiones del mundo. Una es la gran industria multimillonaria que dice: "Jam√°s deber√≠as salir de casa, el mundo es peligroso y la experiencia comunitaria apesta. No vayas al cine, al centro comercial, a restaurantes; qu√©date en casa y te llevaremos el mundo". El otro lado es el capitalismo radical que dice: "Sal de tu casa, ten experiencias y ve a gastar tu dinero". Pero creo que la opci√≥n de quedarse en casa est√° ganando, por mucho. Nos estamos aislando. El di√°logo no solo es sobre el cine y la visi√≥n rom√°ntica de eso; es una conversaci√≥n m√°s grande. Sabes, debemos aprender de Francia. El 80 por ciento de las pel√≠culas de Cannes estar√°n disponibles para todos en los cines muy pronto porque tienen leyes que protegen eso. S√© que es algo imposible en Estados Unidos, pero ¬Ņhay alguien en el sector privado que pueda dise√Īar algo as√≠? O quiz√° Netflix pueda comprar AMC [una cadena de cines], para que simult√°neamente podamos tener proyecciones en cines y televisi√≥n. Imagina la sociedad que Netflix podr√≠a crear. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario