Averno de Marcos Loayza

Coincido que Averno es poco creíble lo que no la invalida como película. Es un relato lleno de caprichos, personajes y de las almas que ocupan un lugar en la movida paceña; nebulosa, burlona e implacable. La lucha entre dos mundos que persiste en la arrogancia del orgullo paceño. Loayza se molestó en hacer una película con profundidad con imágenes sobrecargadas de emoción en algunos pasajes de la hora y quince que nos ofrece el largometraje. Sin excavaciones propias de la crítica ni pretender desembarcar en lugares remotos, nadie se había ocupado de mostrar imágenes paceñas repletas de simbolismo y de personajes muy propios. El personaje central es un joven sin oficio pero del que se desprende una narración de actitudes más que de compromisos con la historia central del filme. El lustra es un personaje tan paceño como el chuño que amanece y anochece; está a tu lado y desaparece cuando más lo necesitas. Alguien con sentido común diría que la obra de Loayza le tocó el corazón. Vista en perspectiva los paceños sabemos quiénes somos pero no nos interesamos en el detalle. Esa constatación de ver por cerca una familia alteña no apenas resulta tan real como surrealista desde el momento que actúa el pasamontañas y la doble identidad.