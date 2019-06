'Bolívar', un retrato entre bastidores de la vida, pasión y lucha del Libertador de América

Fotografia: Netflix Agrandar la foto + Twittear Una nueva obra televisiva pretende contar la historia del "h√©roe ferviente, que cre√≠a en el ideal de una tierra libre, antes de convertirse en leyenda". Se trata de Sim√≥n Bol√≠var, una de las figuras m√°s destacadas de la emancipaci√≥n hispanoamericana frente al Imperio espa√Īol y que ahora cuenta con una serie, titulada Bol√≠var, contada desde la parte emotiva sobre su vida, pasi√≥n y lucha en b√ļsqueda de la libertad. La producci√≥n colombiana, realizada por Caracol Tv, se encuentra disponible en todo el mundo en la plataforma de Netflix desde este 21 de junio. Sin embargo, la dramatizaci√≥n sobre el Libertador no ha estado libre de pol√©mica. Una semana antes de su estreno, el presidente de Venezuela, Nicol√°s Maduro, expres√≥ su preocupaci√≥n de que la ficci√≥n distorsione la historia del arist√≥crata nacido en Caracas: "¬ŅCu√°ntas mentiras, deformaciones y basura pondr√°n en la miniserie de Bol√≠var? Tenemos que salir en defensa frente a la mentira de la oligarqu√≠a colombiana"La guionista y escritora de la serie, Juana Uribe, dijo que las declaraciones de Maduro no le sorprenden e incluso las agradece. Cree que la figura de Bol√≠var ha sido "tan manoseada y tergiversada" por el r√©gimen chavista que espera que esas acusaciones sean una invitaci√≥n para ver esta nueva ficci√≥n. "Tengo la absoluta certeza de que los venezolanos van a sentirse muy orgullosos del Bol√≠var que contamos y que el resto del mundo conocer√° un personaje del que tanto hemos o√≠do hablar, tantas an√©cdotas se cuentan y en realidad sab√≠amos muy poco", afirma Uribe a EL PA√ćS. La serie, enfocada en la vida sentimental del Libertador -seg√ļn explica el productor Asier Aguilar-, pone el foco sobre las mujeres, aquellas que influenciaron y marcaron su forma de ser, como su madre y hermanas, d√°ndole ese empuje para todas las conquistas que logr√≥. Uribe explica que se busca rescatar el aporte de figuras como la patriota quite√Īa Manuela S√°enz, interpretada por Shany Nadan, que en la historia oficial se la describe como "machorra y poco femenina". "Como si los historiadores no pudieran imaginarse una mujer a la vez femenina, valiente, liberada y con criterio pol√≠tico. Para nosotros nunca fue 'la amante' del Libertador. Fue su mujer, su amor libre. Espero que despu√©s de la serie esa mirada hacia ella cambie radicalmente", explica la guionista. La producci√≥n presenta fragmentos del g√©nero √©pico, el thriller pol√≠tico y el romance, aventur√°ndose en profundizar sobre el personaje, explica Uribe. Por esa raz√≥n en el equipo de argumentistas siempre estuvieron sentados los historiadores Camilo Uribe e Isabel Arroyo, adem√°s del psicoanalista Ricardo Aponte, para transformar los hechos y las decisiones de Bol√≠var en un personaje √≠ntimo de carne y hueso. "La gran dificultad y en lo que nos concentramos fue en escoger hechos y momentos relevantes y en entender al personaje, sus motivaciones, sus afectos", agrega la escritora. Libertad de expresi√≥n Bol√≠var, que cuenta con 60 episodios en Netflix, estuvo dirigida por Luis Alberto Restrepo y Andr√©s Beltr√°n, en una mezcla de veteran√≠a y juventud que deriv√≥ en un resultado de "mucha fuerza" en lo que a imagen respecta, dijo Aguilar. Entre las locaciones figuran m√°s de 300 escenarios en Colombia, adem√°s sitios en Ecuador y el municipio de Toledo, en Espa√Īa. Beltr√°n cuenta que siguieron los pasos del Libertador durante el rodaje y uno de los grandes retos fue encontrar sitios que sean precisos hist√≥ricamente hablando. Una de las referencias para el director fue la pel√≠cula Pandillas de Nueva York, de Martin Scorsese, la cual le inspir√≥ para plasmar c√≥mo luce la c√°mara, los movimientos y planos desde arriba que se aplicaron principalmente para batallas importantes. "Vimos referentes pict√≥ricos para tratar de encontrar como era la luz en esa √©poca. Los dos directores de fotograf√≠a trataron de recrear un poco esa sensaci√≥n de la luz sin electricidad. Fue un trabajo arduo dentro del rodaje", da a conocer Beltr√°n a EL PA√ćS v√≠a telef√≥nica. La historia sigue a Bol√≠var desde su ni√Īez -interpretado por Maximiliano G√≥mez-, en Valle de Aragua, Venezuela, pasando por su juventud, encarnado por Jos√© Ram√≥n Barreto, y su madurez, en la piel del actor venezolano Luis Ger√≥nimo Abreu, quien, seg√ļn Beltr√°n, le presta un rostro al Libertador que se sale del canon mostrado en las pinturas. Dice que la idea era ver a un Bol√≠var actual, respetando el g√©nero de √©poca, pero cambiando la imagen t√≠pica. As√≠ le permitieron a Abreu lucir el pelo largo, por ejemplo. Abreu afirma que prepararse para interpretar a Bol√≠var fue como volver a la preparatoria, solo que esta vez con la ayuda de Internet. Hab√≠a mucho material, explica, sobre sus distintas facetas, por lo que tuvo que enfocarse en obras en la que se hablaba de √©l como ser humano. Libros como El general en su laberinto, de Gabriel Garc√≠a M√°rquez, o Bol√≠var de carne y hueso, de Francisco Herrera Luque, adem√°s de la actuaci√≥n de Mariano √Ālvarez en la miniserie Bol√≠var. "Creo que b√°sicamente fue un personaje bastante apasionado y obsesivo, gracias a Dios, sino no hubiera logrado todo lo que logr√≥, una obsesi√≥n que alguna que otra vez ray√≥ en la locura. Creo que era un ser humano de muy buenos sentimientos, de ideales, de honor, de palabra. Creo que tambi√©n cometi√≥ varios errores como todos. A mi parecer, y es una opini√≥n completamente personal, m√°s lo mata la soledad al final y el rechazo de la gente que la misma enfermedad, yo creo que necesitaba que la gente lo quisiera, que lo aceptara", afirma Abreu a EL PA√ćS v√≠a telef√≥nica.El actor dice que Bol√≠var, m√°s all√° de que los venezolanos sientan que les pertenece por completo, es un personaje universal y parte de la historia del mundo, por lo que existe la libertad de expresi√≥n y el derecho de contar su historia desde otro punto de vista. "Creo que cualquier persona con dos dedos de frente primero deber√≠a ver la serie y despu√©s opinar, as√≠ es la libertad de expresi√≥n, lo que pasa es que en Venezuela cada vez hay menos, y esos conceptos son como borrosos, por decirlo menos", sentencia Abreu con relaci√≥n a las declaraciones de Maduro. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario