Cine: lo más destacado a nivel nacional e internacional

KIRO RUSSO Producción nacional Título: Viejo Calavera Otro año de éxito para el film ´Viejo Calavera´ del director paceño Kiro Russo (37). No solo por la receptibilidad de la película sino por la brillantez de presentar un tema que él parece dominar: la minería y su despojo. Que boliviano no sabe que es allí en el subsuelo donde se han gestado las mayores hazañas de nuestra historia. El director une un entramado vigoroso de fuerzas y planta un escenario complejo y a la vez lúdico en el que relata la historia de Elder Mamani, joven minero que lleva una vida dividida entre su trabajo y el alcohol y que no tiene la aceptación de nadie de su entorno, salvo su abuela. Junto a ella pasa gran parte de su vida condenado en un encierro que lo arroja cerca de las enfermedades que acaban la feliz morada de los trabajadores de la mina. La película volvió a impactar por su mensaje en la competencia internacional del festival del cine independiente que se realizó en Buenos Aires, Argentina. Llama la atención -de los extraños- la cámara dispuesta por el autor en la que se mezcla y comparte con los habitantes de Huanuni, momentos de sombras, ángulos de vidas desgarradoras y el sufrimiento. Lugares conocidos como el cerro Posokoni sirven de escenario para esta magistral película que ha vuelto a ser reconocida por el drama que sintetiza. Kiro Russo es director, productor y guionista y realizó los cortometrajes Enterprisse (2010), Juku (2012) y Nueva Vida (2015), por los que ganó premios en importantes festivales, incluyendo el de Locarno, Zinemaldia, IndieLisboa, Ficunam, el Festival Internacional de Documental Jihlava y el Festival Internacional de Kaohsiung. Wonder Woman La película más vista del año Warner Bros. Pictures ha superado en 2017 la valla de los US$ 5 billones en la taquilla mundial, siendo la segunda vez en su historia que sobrepasa esta meta. Asimismo, es la octava vez en nueve años que el estudio gana más de US$ 4 billones en un solo año, todo un récord en la industria. Warner Bros. Pictures, también informó que el estudio alcanzó la cifra récord de cinco películas por encima de los US$ 500 millones en la taquilla mundial. ¿Cuáles son estas cintas? Las siguientes, en orden por fecha de estreno: Kong: Skull Island (Kong: La Isla Calavera), producida conjuntamente con Legendary Pictures y Village Roadshow Pictures y protagonizada por Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson y John C. Reilly. Wonder Woman (Mujer Maravilla), dirigida por Patty Jenkins y estelarizada por Gal Gadot y Chris Pine. Ha sido una de las películas más vistas del año. Dunkirk (Dunkerque), de Christopher Nolan, con un conjunto de actores que incluyó a Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance y Tom Hardy. It (Eso), thriller de horror de New Line Cinema. Justice League (Liga de la Justicia), de Zack Snyder, con Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Raymond Fisher, Jason Momoa y Ezra Miller. Desde su estreno, la película ha recaudado más de $574 millones. Warner Bros destacó otros tres estrenos que acumularon más de US$ 250 millones a nivel mundial: The Lego Batman Movie (LEGO Batman), aventura animada realizada junto a LEGOSystem A/S. Annabelle: Creation (Annabelle: La Creación), thriller de terror de New Line Cinema. Blade Runner 2049, de Alcon Entertainment junto a Sony Pictures. Para el 2018, Warner Bros. Pictures abrirá su cartelera en Bolivia con The Disaster Artist: Obra Maestra, programada para el próximo 18 de enero.