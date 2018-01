Cuatro preguntas para entender el Oscar 2018

Agrandar la foto + Twittear Cuando se anuncien las nominaciones a los Premios de la Academia el martes por la mañana, puede que sea un breve momento de celebración para una industria en llamas por los escándalos de acoso sexual y protestas por desigualdad de género. Pero quizá haya más leña que echar al fuego. Las cintas favoritas Tras ganar cuatro Globos de Oro, incluyendo mejor película de drama, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" de Martin McDonagh podría haber tomado finalmente el lugar en la contienda por los Oscar 2018 que nadie quiere: favorita. Tiene la tarjeta con resultados más perfecta de las contendientes, incluyendo nueve nominaciones a los BAFTA, una nominación de reparto en los premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla. que se entregarán el domingo, y el mayor número de nominaciones en los premios de los sindicatos de directores y productores, además del premio del público del Festival de Cine de Toronto, otro importante predictor. Pero "Three Billboards", que muchos han criticado por su retrato del policía racista (interpretado por Sam Rockwell), ha demostrado su resistencia y ha sido celebrada por la atemporalidad de su historia sobre la venganza de una mujer, aunque también ha sido ridiculizada por insensible. Si "Three Billboards" está en primer lugar, es sólo por poco, la sigue muy de cerca "The Shape of Water" del mexicano Guillermo del Toro, una fábula de la Guerra Fría que podría tener el mayor número de nominaciones el martes gracias a su fastuosa producción y su celebrado elenco. Pero la cinta de Del Toro perdió la importante nominación de reparto en los SAG, que históricamente ha sido obligatoria para cualquier cinta galardonada en los Oscar. Cada cinta ganadora de la estatuilla a la mejor película en los últimos 22 años obtuvo una nominación en la categoría de reparto en los SAG. También están en la contienda "Lady Bird" de Greta Gerwig, "Get Out" de Jordan Peele y "Dunkirk" de Christopher Nolan. Cada una tiene sus propios méritos. "Lady Bird" es la única contendiente importante realizada por una mujer y es quizá la cinta más aclamada por la crítica del año. "Get Out" mezcla géneros y trata del racismo, es considerada por muchos una película esencial en la era de Donald Trump. "Dunkirk" es la única cinta de gran presupuesto con un enorme espectáculo visual de todas. Aunque ha estado en silencio en esta temporada de premios, seguramente "Dunkirk" tendrá un gran impulso en las categorías técnicas el martes. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario