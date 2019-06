El cine radical destaca en la 72ada ediciÃ³n del Festival de Cannes

Agrandar la foto + Twittear El cine pol铆tico arras贸 en esta cita con el s茅ptimo arte. La mayor parte de las pel铆culas aclamadas se caracteriz贸 por poner en debate los problemas de la agenda mundial. El 茅nfasis de valoraci贸n se puso en protagonistas e historias que escenificaran a los despose铆dos de la globalizaci贸n. No obstante, otras cintas obtuvieron tambi茅n reconocimiento. Dentro de la Edici贸n 72掳, presidida por el cineasta Alejandro I帽arritu, se destac贸 la actuaci贸n de Antonio Banderas en la pel铆cula "Dolor y Gloria" de Pedro Almod贸var, donde interpreta el alter ego de ficci贸n del director, al dar vida a un artista atormentado. El carisma y versatilidad del malague帽o, que lleva m谩s de 30 a帽os de carrera en el celuloide, se gan贸 el consenso del jurado. Adem谩s de la actuaci贸n de Banderas, el Premio a la Mejor Actriz lo logr贸 la brit谩nica Emily Beecham, que protagoniz贸 una de las pel铆culas m谩s destacadas del festival, "Little Joe". Beecham encarna Alice, una madre soltera que trabaja en una empresa que genera nuevas especies en plantas. Como una de las flores promete la felicidad, decide obsequiarla a su hijo adolescente. No obstante, este regalo afecta la relaci贸n entre ambos. El sur coreano, Bong Joon-ho, se llev贸 la tan anhelada Palma de Oro con "Parasite", debido al contenido de su trama audiovisual y su inventiva narrativa, fusionada con humor. Entre el cine policial y la ciencia ficci贸n, el autor se habr铆a ganado previamente la reverencia de la cr铆tica por pel铆culas como "Memories of Murder'", "The Host", "Snowpiercer" y "Okja". En "Parasite", el realizador sur coreano combina ambos g茅neros, con un ingrediente de s谩tira pol铆tica, al poner en juego la guerra de clases sociales. Seg煤n el jurado y la cr铆tica, Bong fusiona comedia grotesca, drama familiar y cine de acci贸n para desarrollar, bajo una 贸ptica dist贸pica, la trama de la desigualdad social entre amos y esclavos, patrones y sirvientes a nivel mundial. La cinta proyecta, a trav茅s de im谩genes y la construcci贸n de espacios arquitect贸nicos, la situaci贸n contrastante de dos familias; las primeras, que viven bajo suelo y, las otras, que gozan de privilegios en una mansi贸n. Lo que llam贸 la atenci贸n del jurado de la edici贸n 72 de Cannes fue la profundidad conceptual de la obra, sin perder la capacidad de entretener. El Gran Premio del Jurado fue para la pel铆cula franco-senegalesa 'Atlantique' de Mati Diops, que ofrece el retrato de migrantes subsaharianos que viajan a Espa帽a, en busca de oportunidades.聽聽 El galard贸n a Mejor Director lo obtuvieron los hermanos Dardenne, tras haber ganado previamente dos Palmas de Oro por "Rosetta" y "El ni帽o". Esta vez, su triunfo volvi贸 con "Le jeune Ahmed". En la pel铆cula se muestra el doloroso periplo de un joven belga que incursiona en el radicalismo isl谩mico, al planear el asesinato de su profesor por motivos religiosos. Asimismo "Les Miserables" de Ladj Ly y "Bacurau" del brasile帽o Kleber Mendon莽a Filho lograron notoriedad con el Premio del Jurado, por retratar la miseria social y econ贸mica de sus personajes.聽 "Portrait de la Jeune femme en feu" de C茅line Sciamma se hizo merecedora de Mejor Gui贸n, al poner en juego el amor prohibido de dos mujeres en la Breta帽a del siglo XVIII. Como Mejor cortometraje, "The Distance Between Us and the sky" de Vasilis Kekatos se llev贸 un merecido reconocimiento, al propiciar el encuentro fortuito de dos extra帽os en una estaci贸n de servicio.聽 La C谩mara de Oro (Mejor 贸pera prima) fue para "Nuestras madres" de C茅sar D铆az, que redescubre la lucha de los familiares de desaparecidos en la Dictadura de Guatemala, a trav茅s de la b煤squeda de su protagonista, Ernesto, un joven antrop贸logo de una fundaci贸n forense. Finalmente, la Menci贸n especial del jurado fue destinada para "Monstruo Dios" de Agustina San Mart铆n. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario