Emmy 2019: Los ganadores de la televisión estadounidense en su edición 71

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Sin presentador, con nostalgia de las series que se acaban y con ganadores inesperados. Los asistentes a la gala de los Emmy de este año se levantaron varias veces de sus asientos para ovacionar a los elencos de Game Of Thrones y Veep, dos exitosas series que ya cerraron sus últimas temporadas. Game of Thrones puso un broche de oro a su despedida de las pantallas al obtener el Emmy a mejor serie dramática. Sin embargo, las altamente reconocidas series no fueron galardonas en las otras categorías principales y más bien figuraron unos cuantos primerizos. La premiación de la Academia de la Televisión de Estados Unidos en su edición 71 vio cómo se alzaban con estatuillas varios creadores e intérpretes británicos. "Esto ya está siendo ridículo", dijo en su discurso la actriz y guionista británica Phoebe Waller-Bridge, que no solo conquistó en la categoría de mejor serie de comedia, sino también en mejor guion de una serie de comedia y mejor dirección de una serie de comedia. Además, Waller-Bridge se regocijó también al ver ganar a Jodie Comer como mejor actriz protagonista de una serie dramática por la serie Killing Eve, de la que la primera es creadora. Por su parte, otros británicos como el comediante y presentador John Oliver y el actor Ben Whishaw también fueron galardonados. En la categoría de miniserie, arrasó Chernobyl, que se impuso sobre la también reconocida When They See Us en la categoría de mejor miniserie y recibió otros galardones por mejor dirección y mejor guion de una miniserie. LISTA DE GANADORES Los vencedores en las categorías más destacadas fueron: Serie dramática : Game Of Thrones

: Game Of Thrones Serie de comedia : Fleabag

: Fleabag Dirección en serie dramática : Jason Bateman - Ozark

: Jason Bateman - Ozark Actriz protagonista en serie dramática : Jodie Comer - Killing Eve

: Jodie Comer - Killing Eve Actor protagonista en serie dramática : Billy Porter - Pose

: Billy Porter - Pose Actriz de reparto en serie dramática : Julia Garner - Ozark

: Julia Garner - Ozark Actor de reparto en serie dramática : Peter Dinklage - Game Of Thrones

: Peter Dinklage - Game Of Thrones Guion en serie dramática : Jesse Armstrong - Succession

: Jesse Armstrong - Succession D irección en una serie de comedi a: Harry Bradbeer - Fleabag

Harry Bradbeer - Fleabag A ctriz protagonista en una serie de comedia : Phoebe Waller-Bridge - Fleabag

: Phoebe Waller-Bridge - Fleabag A ctor protagonista en serie de comedia : Bill Hader - Barry

: Bill Hader - Barry Actriz de reparto en serie de comedia : Alex Borstein - The Marvelous Mrs. Maisel

: Alex Borstein - The Marvelous Mrs. Maisel Actor de reparto en serie de comedia : Tony Shalhoub - The Marvelous Mrs. Maisel

: Tony Shalhoub - The Marvelous Mrs. Maisel Guion en serie de comedia Phoebe Waller-Bridge - Fleabag

Phoebe Waller-Bridge - Fleabag M iniserie : Chernobyl

Chernobyl D irección de una miniserie o película : Johan Renck - Chernobyl

Johan Renck - Chernobyl A ctriz protagonista de una miniserie o película : Michelle Williams - Fosse / Verdon

Michelle Williams - Fosse / Verdon A ctor protagonista de una miniserie o película : Jharrel Jerome - When They See Us

Jharrel Jerome - When They See Us A ctriz de reparto en una miniserie o película : Patricia Arquette - The Act

Patricia Arquette - The Act A ctor de reparto de una miniserie o película : Ben Whishaw - A Very English Scandal

Ben Whishaw - A Very English Scandal G uion de una miniserie o película : Craig Mazin - Chernobyl

Craig Mazin - Chernobyl P elícula para televisión : Bandersnatch - Black Mirror

Bandersnatch - Black Mirror P rograma de sketch : Saturday Night Live

Saturday Night Live D irección de un programa de variedades : Don Roy King - Saturday Night Live

Don Roy King - Saturday Night Live G uion en un programa de variedades : Last Week Tonight with John Oliver

Last Week Tonight with John Oliver P rograma de televisión nocturna : Last Week Tonight with John Oliver

Last Week Tonight with John Oliver Reality de competición: RuPaul's Drag Race Elogio a la televisión "La televisión nunca ha sido tan jodidamente buena", dijo el premiado actor de Breaking Bad Bryan Cranston, uno de los encargados de amenizar el breve inicio de la ceremonia, junto con Ben Stiller y el comediante Anthony Anderson. Los Emmy, que se celebraron este domingo en el teatro Microsoft en el centro de Los Ángeles, no contaron con un tradicional presentador. En su lugar, el personaje de dibujos animados Homero Simpson inició la ceremonia y le siguieron breves sketches por parte de los intérpretes Ben Stiller y Anthony Anderson. Fue la apuesta del canal estadounidense Fox Entertainment para atraer más audiencia a una prestigiosa premiación que ya acumula 71 años, pero que ha caído en ratings. El drama épico Game of Thrones, que llegó a su fin el pasado mayo, había recibido el número récord de 32 nominaciones. Pese a las críticas que recibió la última temporada, la serie ganó en la categoría considerada como la más relevante de la premiación, mejor serie dramática. "GoT" ya se había hecho con 10 estatuillas en categorías que son premiadas en los Emmy de Artes Creativas que se celebraron la semana pasada. Las otras series con más nominaciones este año fueron The Marvelous Mrs. Maisel (20), Chernobyl (19), Saturday Night Live (18) y Barry (17).