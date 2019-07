Hollywood hace caja con la nostalgia

Fotografia: Disney Agrandar la foto + Twittear El nuevo caballo de Troya de Hollywood se llama nostalgia. Las carteleras de las multisalas rebosan con t√≠tulos como El rey le√≥n, Aladdin, Men in Black, Toy Story, Detective Pikachu... Una vuelta a los noventa inducida por la nueva arma de destrucci√≥n masiva de los grandes estudios: la a√Īoranza de otros tiempos audiovisuales. El estreno hoy de El rey le√≥n, en una versi√≥n realizada con im√°genes creadas digitalmente (las CGI), es otro eslab√≥n en la cadena que est√° urdiendo de forma econ√≥micamente brillante Disney. Como asegura Fausto Fern√°ndez, cr√≠tico de cine, "Disney, haga lo que haga, engancha al p√ļblico. Pero en realidad est√° apelando a los sentimientos de los padres, que tras hartar a sus hijos con el DVD de El rey le√≥n y algunos haber visto hasta el musical, arrastrar√°n a sus v√°stagos a sentarse ante la fotocopia digital". Porque ser√°n pel√≠culas para toda la familia, pero quien paga las entradas son los progenitores. En anteriores temporadas el fen√≥meno ya hab√≠a dado sus primeros pasos: de ah√≠ los reboots, los relanzamientos de sagas que dejaron un buen recuerdo en los consumidores. Dec√≠a Isaac Asimov que no hay m√°s que leer un diario de adolescencia para redescubrir que el pasado no es un tiempo id√≠lico, sino que el ser humano, como defensa emocional, edulcora los recuerdos. Y ese edulcoramiento el cine ha encontrado un fil√≥n: la versi√≥n de 2017 mezcla de actores de carne y hueso y CGI de La bella y la bestia recaud√≥ en todo el mundo m√°s de 1.068 millones de euros. Misma jugada que hab√≠a realizado el a√Īo anterior con El libro de la selva (860 millones de euros). En esa veta dorada han excavado las nuevas Blancanieves, 101 d√°lmatas, La bella durmiente, Alicia en el pa√≠s de las maravillas, La cenicienta... Este verano a√ļn est√°n en las salas Dumbo (313 millones de euros de recaudaci√≥n) y Aladdin (que ha superado los 860 millones de euros) cuando aterriza El rey le√≥n y ya se puede ver el tr√°iler de Mulan. En el futuro, La dama y el vagabundo, Cruella, Mal√©fica, Lilo y Stich, Merl√≠n, el encantador (dirigida por el espa√Īol Juan Carlos Fresnadillo)... Y la pel√≠cula en la que Disney tiene puestas sus mayores esperanzas: La sirenita, con la actriz afroamericana Halle Bailey como protagonista y Melissa McCarhy como √örsula, canciones de Lin-Manuel Miranda y con Javier Bardem, seg√ļn asegura Variety, negociando en estos momentos su aparici√≥n como el rey Trit√≥n. "En el caso de Disney, la jugada va m√°s lejos", analiza Fern√°ndez. "Los hijos han compartido la nostalgia de los padres y ahora ven el que se convertir√° en su gran referente generacional cuando crezcan. Ellos recordar√°n El rey le√≥n de 2019, y el estudio habr√° logrado transmitir la nostalgia para volver al producto dentro de unas d√©cadas. Es el regreso al pasado para sembrar para un futuro". No solo Disney saca r√©dito a la nostalgia. Playmobil: la pel√≠cula se estrena el 30 de agosto protagonizada, obviamente, por los mu√Īecos Clicks; la pasada semana volvi√≥ a los cines La princesa prometida, el cl√°sico de 1987 de Rob Reiner, y Mattel ha dejado en manos de Greta Gerwig, reina del indie, el desarrollo de su filme Barbie, que coescriben en estos momentos Gerwig y Noah Baumbach. Y las plataformas digitales tambi√©n se lucran con la nostalgia. "Vivimos el momento m√°s boyante del negocio de la nostalgia", recalca Fern√°ndez. "El √©xito de la serie Stranger Things en Netflix nace de esa emoci√≥n. En esta caso, lleva al espectador a la d√©cada de los ochenta". Por esa misma senda ha transitado el inter√©s por el documental Parch√≠s, sobre el grupo infantil que arras√≥ a inicios de los ochenta, tambi√©n en Netflix. Como incide el cr√≠tico de cine, "en Barcelona hasta tenemos una sala de cine para esta generaci√≥n, el Phenomena", en cuya cartelera conviven estrenos con la proyecci√≥n de t√≠tulos como, este fin de semana, The Warriors (Los amos de la noche) y Mad Max. Consumismo y a√Īoranza Un fen√≥meno crecido gracias a esta a√Īoranza es Yo fui a EGB, que empez√≥ como un blog "creado de forma l√ļdica", seg√ļn uno de sus dos fundadores, Jorge D√≠az, antes de convertirse en una serie de libros y organizar conciertos y exposiciones. "Espa√Īa no es un pa√≠s m√°s nost√°lgico que otros, sino que la generaci√≥n que hemos cumplido ahora los cuarenta lo es", asegura D√≠az. "Desde luego es llamativo lo de este verano, que se basa en los ochenta. Fue una d√©cada con una gran explosi√≥n consumista, creativa y publicitaria, y por eso somos la primera generaci√≥n a la que las empresas atacan desde la nostalgia. Hace poco se hizo viral una imagen de una cartelera de cine actual id√©ntica a otra de los ochenta". Aunque sabe que ir√° a ver El rey le√≥n por llevar a sus hijos, "esta pel√≠cula pertenece, por su a√Īo de estreno [1994] a la a√Īoranza de otra generaci√≥n". S√≠, la millennial. En esta inmersi√≥n en la nostalgia ha habido algunos creadores m√°s listos que otros. Warner y Nintendo han sido muy cuidadosos con el aspecto visual de Detective Pikachu, para que los fans del universo Pok√©mon no tuvieran quejas. Todo lo contrario que las cr√≠ticas lacerantes recibidas por Dumbo, o el aluvi√≥n de comentarios negativos que siguieron al estreno del tr√°iler en mayo de Sonic: la pel√≠cula, basada en el videojuego de Sega. Los internautas se mofaron del aspecto del erizo protagonista, ya que se había cambiado su cara, ahora mucho más animal, y se había perdido el toque de videojuego. A las pocas horas, Jeff Fowler, asumió vía Twitter el error: "El mensaje ha sido recibido alto y claro. No estáis contentos con el diseño y queréis cambios. Eso haremos. Todos en Paramount y Sega estamos totalmente volcados en hacer el mejor personaje posible". En el otro extremo vuelve a estar El rey león, que han acreditado en sus títulos al músico Chance the Rapper, fanático del filme original, como "asesor de nostalgia". Asimov también decía: "En tiempos extraños e impredecibles, nos aferramos, por miedo, al pasado". Y eso vale para cualquier generación. 