Con la ovación más grande de la Muestra de Venecia, la película "Joker", del director estadounidense Todd Phillips, se alzó este sábado con el León de Oro, el máximo galardón del festival. El retrato de la vida del "Guasón", protagonizado por Joaquin Phoenix, ha dejado a muchos espectadores sorprendidos y a los críticos entusiasmados en Venecia, pese a que no es el tipo de filmes que normalmente triunfan en la muestra. "Roma" y "La forma del agua" fueron los anteriores dos ganadores (que luego se llevaron el Oscar a Mejor película), pero una cinta de superhéroes nunca había sido la triunfadora. Hasta hoy. Tanto el filme -que se estrena en octubre en la mayor parte del mundo- como la actuación de Phoenix se han llevado buenos titulares. El diario británico The Guardian ha calificado el filme como "gloriosamente atrevido", mientras que Total Film señaló que era "desafiante y subversivo". La actuación de Phoenix ha sido descrita como "imponente" en The Hollywood Reporter, o "asombrosa" en la revista Variety. Sin embargo hay otros que no están tan entusiasmados, como Stephanie Zacharek de la revista Time, quien en su crítica advirtió que la película es "agresiva y posiblemente irresponsable". "Phillips puede querer que pensemos que nos trae una película sobre el vacío de nuestra cultura. Pero en realidad solo está ofreciendo un excelente ejemplo de ello", dice Zacharek. Y es que, a través del retrato de la vida de Arthur Fleck, "Joker" presenta una crítica a la forma en que la sociedad margina a las personas que padecen enfermedades mentales. Fleck es un payaso a sueldo cuya vida se encamina a la criminalidad violenta cuando sus sueños de ser un comediante de stand-up se esfuman. El tráiler final de la película, lanzado a fines de la semana pasada, ya ha acumulado más de 30 millones de visitas hasta este fin de semana. ¿Camino al Oscar? El personaje del "Guasón" ya había sido interpretado por el fallecido Heath Ledger, quien ganó un premio póstumo de la Academia por su actuación en el éxito de taquilla de 2008 "Batman: el caballero de la noche". Pero según el crítico Jim Vejvoda, Phoenix también merece un Oscar por su interpretación "fascinante (y) totalmente comprometida". "Un nominado al Oscar ya está en camino", coincide David Sexton en el London Evening Standard, al elogiar la "actuación absolutamente convulsa" de Phoenix. El actor de 44 años fue nominado previamente para ese galardón por sus papeles en "Gladiador", "Johnny & June: pasión y locura" y "The Master: todo hombre necesita un guía". Pero aún no ha ganado el premio. Según Phil De Semlyen de Time Out, Joker es una "reinvención implacable, sombría y visceral del supervillano de DC". Sin embargo, el crítico Glenn Kenny no duda en descalificar el presunto mensaje de la cinta: "Como comentario social, 'Joker' es basura perniciosa". Por su parte, Zacharek en Time reflexiona: "Phoenix se esfuerza tanto al actuar que puedes sentir la desesperación palpitando en sus venas". "Te deja con ganas de comenzar una recaudación en GoFundMe para que no tenga que volver a sudar tanto en su trabajo. Pero la terrible agresividad de su actuación no es completamente su culpa", dice al criticar la historia que plantea Phillips. "Las grietas de la película, y prácticamente todas son grietas, están llenas de filosofía falsa", sentencia.