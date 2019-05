Juego de tronos' 8Ã—06: La amarga despedida

Fotografia: HBO Agrandar la foto + Twittear Y así termina nuestra guardia, no con un estallido sino con una puñalada. Es difícil dimensionar lo importante que puede volverse una pieza de entretenimiento y cultura pop hasta que acaba, como ha sucedido curiosamente con varias series de HBO que pasaron de tener algunos espectadores a ser consideradas el estándar a seguir, las precursoras e inicios de nuestra era dorada de la televisión (te extraño, The Wire). Pero Juego de tronos siempre fue más allá de su nicho: pasó de tener cautivos a quienes habíamos leído los libros y queríamos ver cómo diablos lo iban a trasladar a la pantalla, a concluir este domingo siendo vista por decenas de millones de televidentes en todo el mundo. Más allá de que continúe este universo en los libros (si algún día George R. R. Martin los termina) o en las precuelas, quienes vivimos esta experiencia tal como fue adaptada por David Benioff y Dan Weiss pudimos experimentar momentos prácticamente sin igual en la televisión justamente porque Juego de tronos era una experiencia compartida como pocas. Hubo momentos explosivos, predeterminados por los libros pero aún así electrizantes, como la Boda Roja, la batalla en Hardhome, el primer gran "dracarys" con los Inmaculados y, por supuesto, la muerte de Ned (primera muestra de que esta no es cualquier serie de fantasía). Luego los eventos comentables, sin guía de las novelas, como cuando Cersei usa el fuego valyrio o Arya aprovecha la daga. Pero no se dejó de lado lo más contemplativo, los diálogos mordaces que hicieron único a este programa. Siguen sin tener par varios intercambios, como tantos de Tyrion; los de Cersei y Robert como víboras resignadas a picarse en la primera temporada; los debates de Meñique con Varys sobre el poder y cuando Cersei desmantela el argumento de Petyr poco tiempo después; al igual que los sigilosos enfrentamientos verbales de Arya con Tywin y los lentos acercamientos de Brienne y Jaime; una abundancia impresionante de personajes "secundarios" a los cuales se les podría haber dedicado un episodio entero y habría sido especial. Todo eso para decir que, a pesar de que este final no fue nada de mi agrado por la decisión de decirnos qué pasó en vez de mostrárnoslo -algo en lo que cayeron con mucha regularidad en esta temporada y algo en la anterior-, me es difícil separar mi aprecio por esa experiencia compartida de la conclusión. Los responsables de la serie nos dijeron que sería un final agridulce y debo admitir que lo es... pero sigo dudando de si fue por el episodio final en sí o por el sentimiento de cierre de la serie. Porque, vaya, este episodio me quedó debiendo. ¿Les sucedió lo mismo? Empecemos por las cosas rescatables. Me parecen decisiones muy adecuadas y emocionantes las escenas finales para algunos de los Stark. El futuro de Arya queda en línea con su afán de descubrir qué más hay hacia el occidente y de descubrirse a ella en el proceso, con tomas de ella preparando mapas. Las últimas escenas de Jon me parecieron apropiadas, sobre todo porque por fin acarició a Fantasma. Me gustó que dejaran claro que Sansa y Yara gobiernan bien sus respectivas regiones del Norte y de las Islas de Hierro. Y que ambas tienen oportunidad de pronunciarse sobre el futuro después de las acciones de Jon de una manera que parece justa para mujeres a las que los demás personajes alguna vez no consideraron aptas para gobernar. Sansa exige la independencia del Norte y su escena de coronación fue espectacular. Ella, por lo menos, cierra la serie con el avance más notable en cuanto a arco narrativo. Da gusto también que Brienne, como la primera dama de caballería, consiga ser la primera mujer a cargo de la Guardia Real y termine la página que había quedado pendiente para Jaime en el libro de los comandantes históricos. Ahí también hay atisbos de justicia para el crecimiento narrativo que había tenido Jaime, indirectamente: se reconoce que "murió defendiendo a su reina". Si había que buscar cómo deshacerse de los Inmaculados y los dothrakis, supongo que queda algo bien que decidan viajar a los otros continentes a ayudar a quienes siguen siendo esclavos, con Naath como primera parada, en memoria a Daenerys y en parte por el peso del discurso de su reina asesinada de que pasaron de esclavizados a "liberadores". "Mujeres, hombres y niños han sufrido suficiente bajo la rueda. ¿Romperán la rueda conmigo?", les dice Daenerys a los Inmaculados en un discurso que los demás personajes de Poniente como Tyrion y Jon entienden a grandes rasgos sin que supieran Valyrio ni dothraki. Así empieza a rodar la trama del último capítulo: Tyrion es detenido por órdenes de Daenerys porque había liberado a su hermano antes de que muriera y queda relativamente resignado a su suerte antes de una conversación con Jon, que consideré muy tosca: un recuento burdo de las acciones de Daenerys durante toda la saga para hacer hincapié en que "la población de Desembarco del Rey" no eligió su destino, pero Jon -el buen hombre que además tiene linaje- puede cambiar el destino de todos si mata a Daenerys, que consideraba su destino liberar a todos. "Adonde va, hombres malvados mueren y la alabamos por ello. Se vuelve más poderosa y segura de que hace bien y lo correcto. Cree que su destino es construir un mundo mejor para todos". De nuevo, es un discurso poderoso por parte de Tyrion y Peter Dinklage, como siempre, lo interpreta genial; pero es la serie diciéndonos qué debemos pensar sin terminar de mostrárnoslo. Jon, la versión televisiva por lo menos, se mantiene ingenuo, noble sin estrategia y perdido durante casi toda la conversación con Tyrion, hasta el final en el que queda sentado qué es lo que debe hacer: no dejar que el "amor sea la muerte del deber". Cuando se encuentra con Daenerys en la sala del Trono de Hierro que por alguna razón no se destruyó junto con el resto de la Fortaleza Roja, toma una decisión sin que se muestre lo difícil que realmente fue para él hacerla. En medio del argumento sobre qué debe considerarse misericordia y cómo pensar un futuro de algo que no ha existido, apuñala discretamente a la reina "que no arde". Acto seguido, Drogon, en vez de atacarlo a él, quema el trono... Ok. Y así llegamos al juicio de Tyrion: sin que nos digan cuánto tiempo ha pasado, por qué los Inmaculados estarían tomando órdenes de ese comité para llevarles a Tyrion si ya controlan la ciudad o por qué están reunidas las personas que están reunidas (¿Sam nada más llega porque sí al Pozo de Dragones a pesar de que los Tarly nunca han sido una gran casa y de que había sido desheredado? ¿Por qué los Stark suman tres votos ? Algunos son los representantes de los siete reinos, pero qué conveniente que reapareció Edmure Tully de la nada y que también sale un príncipe de Dorne sin que hubiéramos sabido nada de Dorne en tanto tiempo). Luego, el hombre que había sido por tanto tiempo el más estratégico, curioso y sagaz decide que la mejor respuesta es... coronar a Bran. Sí, el Cuervo de Tres Ojos, que llevaba mucho tiempo desapegado de los asuntos de la humanidad y ni siquiera había querido gobernar Invernalia, es elegido como el mejor sucesor por un hombre que en teoría es prisionero de guerra solo porque sería una "gran historia" para liderar todo hacia el futuro. Y con eso se rompe la rueda porque sería supuestamente un buen gobierno, elegido por los grandes lords y damas, encabezado por un hombre que había estado despreocupado de los asuntos terrenales debido a sus habilidades... Ok. Mientras que Jon es enviado de regreso al norte, con la Guardia de la Noche. Pero hasta entonces no nos habían ni mostrado que seguía existiendo la guardia, solo nos dicen que es así. ¿Quién la ha estado liderando desde que Edd murió en la batalla contra el ejército de los muertos y desde que los demás abandonaron Guardaoriente del Mar? ¿Qué propósito tiene ahora? Antes era resguardar el Muro contra los enemigos extraños que quisieran cruzarlo, pero ahora el Muro tiene un hoyo enorme, los salvajes que se consideraban peligrosos ahora son aliados del Norte y la otra "gran amenaza" que cruzó fue eliminada en un abrir y cerrar de ojos. En fin, nos muestran a Jon como nuevo "rey más allá del muro" al cruzar con Thormund y Fantasma, con un grupo de "salvajes" y niños... mientras empieza a asomarse una planta entre la nieve. Pero nos toca un guiño que consideré innecesario: un tomo enorme llamado Canción de hielo y fuego sobre lo sucedido después de la rebelión de Robert. Sí, como el nombre de la saga escrita por Martin. Ok. Y cerramos con un puñado de hombres decidiendo qué hacer con el reino... ¡vaya rueda rota! Detalles sin estandarte Debo admitir que no me sentía tan emocionada de ver el episodio, pero aun así se aceleró mi corazón cuando empezó el conteo desde 10 de HBO en la televisión. Y por más que me mantenga algo escéptica, sí derramé unas pocas lágrimas por el final; por casi dos décadas de afición a los libros y una década por la serie. Fue un reinado largo y mantengo algo intacta mi afición. Y al menos todavía queda un último respiro: el documental sobre el rodaje que se estrenará el 27 de mayo. Uno más para los aficionados y, creo yo, una bonita manera de rendirles honores a las miles de personas que estuvieron involucradas en traer esta serie a nuestras pantallas. Por eso quisiera dedicar estas últimas oraciones a recalcar el gran trabajo de quienes estuvieron a cargo de cuestiones como buscar al elenco -Nina Gold dirigió ese equipo- o de hacer la escenografía y utilería (Gordon Fitzgerald) y también el vestuario (Michele Clapton). 