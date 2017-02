'La La Land' con paso firme a los premios Oscar

Agrandar la foto + Twittear La película musical La La Land ha hecho historia en la 74 edición de los Globos de Oro al convertirse en la película con un total de siete galardones, todos a los que aspiraba. La La Land se ha llevado los premios a mejor película de comedia o musical, mejor director (Damien Chazelle), mejor actor (Ryan Gosling), mejor actriz (Emma Stone), mejor guion (Chazelle), mejor canción original (City of Stars) y mejor banda sonora original (Justin Hurwitz). Esos siete trofeos suponen la mejor marca conseguida en la historia de los Globos de Oro, superando los seis premios de One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975). La película cuenta la historia de Mia (Emma Stone), una joven aspirante a actriz, y Sebastian (Ryan Gosling), un entregado músico de jazz, que se conocen en Los Ángeles mientras tratan de hacer realidad sus sueños, al mismo tiempo que afrontan las frustraciones de los inicios. "Esta película es para los soñadores", indicó Stone tras hacerse con el primer Globo de Oro de su carrera. Ryan Gosling dedicó el premio agradeció a su esposa que mientras él bailaba y tocaba piano, ella criaba a su hija, estaba embarazada e intentaba ayudar a su hermano en su batalla contra el cáncer. Gosling dedicó el premio a Juan Carlos Mendes, fallecido en abril. Chazelle, de 31 años, triunfó por partida doble con los reconocimientos a mejor director y mejor guion. Además, Casey Affleck (Manchester by the Sea) fue coronado como mejor actor dramático por delante de Denzel Washington (Fences), Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Joel Edgerton (Loving) y Viggo Mortensen (Captain Fantastic). En la vertiente femenina, fue la francesa Isabelle Huppert (Elle) quien se llevó el premio imponiéndose a Amy Adams (Arrival), Jessica Chastain (Miss Sloane), Natalie Portman (Jackie) y Ruth Negga (Loving). Elle se llevó el título de mejor película extranjera. Otra nota destacada fue la victoria de Moonlight, del cineasta afroamericano Barry Jenkins, de 37 años, como mejor película dramática. Quien finalmente pudo inscribir su nombre en un Globo de Oro fue Viola Davis, galardonada como mejor actriz de reparto por Fences Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario