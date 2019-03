Fotografia: Diego Mondaca Agrandar la foto + Twittear La pel√≠cula Chaco, dirigida por Diego Mondaca, se someter√° a un proceso de posproducci√≥n de imagen en M√©xico, luego de ganar ese premio en el Festival Internacional de Cine de la Universidad Aut√≥noma de M√©xico (Ficunam)."Participamos en una secci√≥n de este festival, que es muy prestigioso y tiene mucho rigor, que apuesta por el cine de autor y ahora tiene una plataforma que apoya a las pel√≠culas que est√°n a punto de ser terminadas. Chaco est√° en esa fase y fue muy bien valorada, tuvo muy buenas cr√≠ticas del jurado y gan√≥ el premio de posproducci√≥n de imagen, en uno de los mejores laboratorios que est√°n en M√©xico", explic√≥ el realizador de la pel√≠cula. Para el Ficunam, Mondaca present√≥ el corte completo de su obra, que si bien no est√° finalizada, ofrece una idea bastante clara de la pel√≠cula, que fue observada por directores y productores de cine que dieron su opini√≥n sobre la pieza. "Estos son laboratorios caros que ofrecen servicios para la finalizaci√≥n de una pel√≠cula. Ganar este premio nos permite ahorrar una buena cantidad de dinero y pone a disposici√≥n una calidad de equipos que permiten que la pel√≠cula sea puesta a punto", sostuvo Mondaca. A partir del corte presentado en el festival y despu√©s de recibir los comentarios del jurado convocado para el encuentro, la producci√≥n de la cinta trabajar√° en la versi√≥n final del filme. "Al trabajo de posproducci√≥n de imagen le sigue la posproducci√≥n de sonido y luego est√° la fase de finalizaci√≥n. Es dif√≠cil hablar de plazos, puede demorar unos tres meses; si bien tenemos el laboratorio todav√≠a hay que gestionar fondos para terminar el proceso". Chaco es una pel√≠cula que comenz√≥ a ser trabajada hace unos cinco a√Īos. Antes del rodaje de la cinta hubo un proceso de investigaci√≥n, de elaboraci√≥n del guion y de gesti√≥n de fondos para iniciar la grabaci√≥n, que se llev√≥ a cabo en tres semanas, en la regi√≥n del Chaco, en invierno del a√Īo pasado, seg√ļn Mondaca. El filme narra la historia de un grupo de soldados bolivianos, comandados por un general alem√°n, que camina extraviado por el Chaco ¬†en busca del enemigo paraguayo que no encontrar√°. "Al festival se presentaron pel√≠culas de Francia, Argentina, Portugal, M√©xico... para nosotros es importante que Chaco tenga un roce internacional fuerte, m√°s en el Ficunam, por su prestigio, y destaco la valoraci√≥n que tuvo la pel√≠cula en la selecci√≥n. Eso nos da una gran confianza en el trabajo que hacemos, nos da seguridad ¬†y tambi√©n recibimos las cr√≠ticas de forma constructiva para mejorar la pel√≠cula", explic√≥ el cineasta. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario