Las diez mejores series de 2018

Fotografia: Better Call Saul Credit Nicole Wilder/AMC Agrandar la foto + Twittear Cada a√Īo que pasa es m√°s dif√≠cil hacer una lista de las mejores series del a√Īo, porque la producci√≥n se ha multiplicado exponencialmente y se ha vuelto global, de modo que es casi imposible no ya verlas todas, sino simplemente ver las m√°s interesantes. Por tercer a√Īo consecutivo (aqu√≠ puedes leer los art√≠culos de diciembre de 2016 y 2017) presentamos una selecci√≥n de las que podr√≠an ser las diez series m√°s representativas de este a√Īo que se acaba. Como novedades se puede destacar que por primera vez incluimos docuseries y una producci√≥n iberoamericana. [Alerta: en este art√≠culo no hay ninguna comedia, porque se rumorea que su autor no tiene sentido del humor] 10.-Counterpart (Starz) Creada por Justin Marks y protagonizada por J.K. Simmons en el papel de un cenizo bur√≥crata llamado Howard Silk,¬†que un d√≠a descubre que¬†su alter ego es un tremendo agente secreto, Counterpart es una serie que hibrida el relato de espionaje con la ciencia ficci√≥n de universos alternativos, imaginando una suerte de muro de Berl√≠n subterr√°neo por cuyo paso fronterizo cruzan los agentes y diplom√°ticos de una realidad gemela a la otra (secretas ambas para el com√ļn de los doblemente mortales). En su primera temporada el complot o las diferencias sociopol√≠ticas y tecnol√≥gicas entre ambos mundos se vuelven, cap√≠tulo a cap√≠tulo, un sofisticado pretexto para explorar las sutilezas del amor, de la bondad, del cinismo o de la maternidad, a trav√©s de los personajes bifurcados en dos versiones de ellos mismos. En el s√©ptimo, su mejor episodio, esa indagaci√≥n nos conduce en forma de retrospectiva a los a√Īos noventa, para que veamos la evoluci√≥n de¬†una agente¬†que fue adiestrada¬†desde ni√Īa para infiltrarse alg√ļn d√≠a al otro lado del espejo. En la mayor√≠a de las series actuales hay un fuerte acento emocional, cuya m√°xima expresi√≥n tal vez sea This is Us, una de las dos grandes herederas de Lost -tanto por su estructura temporal como por su √©nfasis en el pathos- junto con Fringe, que apost√≥ por actualizar el tema del doble tanto con personajes como con mundos y es la madre de Counterpart. 9.-The Fourth State (Showtime) Para bien o para mal, Estados Unidos sigue siendo central en el imaginario global. Por eso Donald Trump eclipsa a otros presidentes tan turbios y peligrosos como √©l, desde Vladimir Putin hasta Jair Bolsonaro. The Fourth State es la mejor serie documental que se ha filmado sobre Trump, aunque en ella el multimillonario y pol√≠tico sea m√°s el hilo conductor que el foco del relato. El foco es el diario The New York Times, que -de pronto y contra todo pron√≥stico- tiene que enfrentarse a la cobertura de una presidencia que considera al periodismo como un enemigo de la democracia (y no como lo que debe ser: su principal aliado). En cuatro cap√≠tulos conceptualmente trepidantes, la realizadora Liz Garbus tiene acceso directo tanto a los reporteros estrella como a los directores de las sedes de Nueva York y de Washington. Escuch√°ndolos y sigui√©ndolos no solo entendemos mejor los retos¬†que acomete¬†el pa√≠s¬†durante la que podr√≠a ser la peor presidencia de su historia, sino tambi√©n los desaf√≠os del periodismo en el siglo XXI (la transformaci√≥n digital, los problemas laborales, la igualdad de g√©nero, las redes sociales o la incompatibilidad entre vida familiar y entrega total a una profesi√≥n muy demandante). 8.-Succession (HBO) Me imagino a Jesse Armstrong, el creador de Succession, reunido con su equipo de guionistas en el bar de un hotel de playa. Tras el sexto martini seco,¬†a alguien se le ocurre preguntar: ¬Ņy si mezclamos The Office con El rey Lear? Estalla una gran carcajada. Los rostros se van enfriando. Y comienzan a decir s√≠, s√≠, s√≠, con la cabeza. Porque esa es exactamente la f√≥rmula de la serie m√°s rara y por momentos inc√≥moda de 2018 (si me lo permite Killing Eve). El argumento es el de la obra de Shakespeare -y el de tantas telenovelas-: un malvado y vigoroso anciano multimillonario, Logan Roy, tiene que decidir qu√© hace con su imperio econ√≥mico cuando acusa los primeros s√≠ntomas de la senilidad, y sus cuatro hijos, Kendall, Connor, Shiv y Roman, empezar√°n a conspirar para encontrar su lugar en el reino que se avecina, ya sin monarca. Pero en paralelo a esa historia de sucesi√≥n, encontramos varias tramas, ubicadas sobre todo en oficinas y en interiores de apartamentos, que por su humor ambiguo recuerdan a The Office (cuya primera temporada sin duda hubiera estado en las listas de mejores series de 2001, si en aquellos a√Īos se hubiera popularizado ya este tonto formato period√≠stico). El resultado es una memorable serie tragic√≥mica que se burla hasta lo indecible de los hijos de pap√°. 7.-El cuento de la criada (HULU) A medida que pasan los meses, mi opini√≥n sobre la segunda temporada de El cuento de la criada es cada vez menos favorable, a tal punto que si escribiera este art√≠culo en enero o en febrero, tal vez habr√≠a desaparecido de la lista. Pero en estos momentos la arriesgada apuesta de Bruce Miller por el terror psicol√≥gico me sigue pareciendo ganadora. En la primera temporada de la adaptaci√≥n de la novela de Margaret Atwood nos encontramos con una ficci√≥n dist√≥pica; pero en esta segunda, el g√©nero predominante es el del terror, con largas escenas que nos han torturado como ningunas otras de la televisi√≥n reciente. La direcci√≥n art√≠stica, el vestuario, la fotograf√≠a y las interpretaciones -lideradas por la extraordinaria Elisabeth Moss- contin√ļan en el nivel de excelencia de la galardonada primera temporada. La expansi√≥n narrativa hacia las colonias y hacia Canad√° tambi√©n est√° brillantemente resuelta. Pero el cap√≠tulo final me sigue pareciendo muy discutible. Como nos explicaron Jordi Ball√≥ y Xavier P√©rez en Yo ya he estado aqu√≠, una vez que una serie ha creado un mundo se vuelve esclavo de √©l; pero insistir en la claustrofobia de Gilead durante diez temporadas me parece insostenible. A ver si sobrevivimos a la tercera. 6.-Fauda (Netflix) Desde The Kingdom, de Lars von Trier, y Twin Peaks, de Mark Frost y David Lynch, las series de televisi√≥n han generado miles de universos podridos. Mundos de ficci√≥n violentos, oscuros, dist√≥picos. Fauda radicaliza esa tendencia hegem√≥nica, por ser una producci√≥n israel√≠: esa esquizofr√©nica realidad ha alimentado durante d√©cadas una violencia cotidiana que lo contamina todo, que todo lo pudre y oscurece. Creada por Lior Raz y Avi Issacharoff a partir de sus experiencias en la unidad Duvdevan del Ej√©rcito de Israel, la primera temporada fue escrita por Moshe Zonder y dirigida por Assaf Bernstein; mientras que esta segunda ha sido, en cambio, enteramente escrita por Amir Mann y dirigida por Rotem Shamir. Aunque el equipo creativo sea hebreo, en el elenco abundan los actores de origen √°rabe. En su segunda entrega los protagonistas, un equipo de las fuerzas especiales de Israel formado por agentes que hablan¬†indistintamente en¬†los dos idiomas principales del pa√≠s, conocen a fondo la cultura palestina y pueden infiltrarse con facilidad en los Territorios Ocupados; sus antagonistas, miembros de Ham√°s y del Estado Isl√°mico, llevar√°n a sus √ļltimas consecuencias una l√≥gica enferma del asesinato pol√≠tico y de la venganza. El terrorismo de Estado se iguala al terrorismo sin Estado. La serie, binacional y biling√ľe, aunque finalmente israel√≠, retrata el sinsentido de una guerra que solamente produce m√°s guerra. Tras toda esa tortura, mentira y muerte, en la tercera temporada seguro que todo ir√° a peor. 5.-Wild Wild Country (Netflix) Wild Wild Country ha logrado algo que tal vez ninguna serie documental hab√≠a conseguido hasta ahora: ser tendencia y conversaci√≥n mundial. El proyecto de Maclain y Chapman Way se apoya en dos pilares poderosos: por un lado, horas y horas de grabaciones en v√≠deo de la vida cotidiana en la comunidad que Osho y sus c√≥mplices regentaron durante los a√Īos ochenta en una rec√≥ndita localidad de Estados Unidos donde conviven la meditaci√≥n din√°mica con las discotecas, la vida ut√≥pica con la videovigilancia, el turismo espiritual con las milicias de autodefensa; y por el otro, las entrevistas en el presente tanto a los vecinos ancianos de aquel pueblecito de Oreg√≥n, que de pronto vieron llegar a miles de j√≥venes descalzos a una de las fincas del condado, como a los l√≠deres supervivientes de aquel desaguisado, con la magn√©tica Sheela en su centro. Es ella, y no Osho, quien protagoniza la serie. No podr√≠a ser de otro modo en la tercera edad de oro de la televisi√≥n, siempre fascinada por los soci√≥patas, psic√≥patas y compa√Ī√≠a. En cinco cap√≠tulos perfectos -y un sexto inexplicablemente dise√Īado como collage de videoclips- Wild Wild Country nos muestra la transici√≥n entre el movimiento hippie y la industria de la felicidad. Un gran documento. 4.-Fari√Īa (Antena 3 / Netflix) Acostumbrados a los narcotraficantes colombianos y mexicanos de Narcos o Breaking Bad, los gallegos de Fari√Īa nos podr√≠an haber parecido descafeinados. No asesinan; no ponen bombas; ni siquiera se traicionan brutalmente entre ellos. La historia de c√≥mo un pu√Īado de contrabandistas de tabaco se convirti√≥, durante la d√©cada de los ochenta, en una mafia que lleg√≥ a controlar la entrada a Europa de la mayor parte de la droga americana, sin embargo, consigue seducirnos mediante viejos argumentos desnudos de tiros en la nuca: el joven ambicioso que medra gracias a su determinaci√≥n y a su ingenio; el investigador enfermo que no cesa en su empe√Īo de vencer al mal; la extranjera que inocula en la comunidad tradicional ideas y costumbres distintas; el clan familiar como ecosistema conflictivo y las dificultades para mantener alianzas entre varios clanes, o el paso del caudillismo a la democracia. Al contrario que en The Wire, Narcos, El Chapo, Breaking Bad y tantas otras series sobre narcotraficantes, en Fari√Īa los j√≥venes no acaban cometiendo parricidio. En Galicia, pese a los cambios, perviven los valores tradicionales. Esta ficci√≥n basada en hechos reales demuestra que se pueden conquistar p√ļblicos a trav√©s de la excelencia, sin necesidad de masacrar. 3.-Il miracolo (SKY) Despu√©s de Gomorra y de The Young Pope, Il miracolo se puede leer como la s√≠ntesis de las dos grandes series italianas de los √ļltimos a√Īos. Porque la obra del escritor y director Niccol√≤ Ammaniti enfrenta la realidad sociopol√≠tica con la metaf√≠sica, a trav√©s de una instituci√≥n tan emblem√°tica como la Mafia o el Vaticano: la presidencia de la Rep√ļblica. La historia tiene un detonante extraordinario: una virgen de pl√°stico que llora sangre aparece en el sur del pa√≠s y es trasladada a un almac√©n secreto de la capital. El presidente, por supuesto, no sabe c√≥mo gestionar esa peque√Īa crisis que pone en jaque a la entera realidad. Drama familiar, ficci√≥n pol√≠tica, relato realista con un √ļnico elemento sobrenatural, Il miracolo radiograf√≠a las contradicciones de sus personajes en el contexto de un pa√≠s que no resuelve sus tensiones fundamentales: la del Estado con la Iglesia y la de las ciudades con el campo. Y confirma a Italia como una nueva potencia en la producci√≥n de series de alta gama (junto a Espa√Īa o Canad√°, y en franca competencia con las tradicionales Gran Breta√Īa, Israel o los pa√≠ses n√≥rdicos). 2.-The Good Fight (CBS) Dentro de alg√ļn tiempo los historiadores analizar√°n en paralelo la presidencia de Trump y la serie The Good Fight y no dar√°n cr√©dito de c√≥mo esta ficci√≥n supo acompa√Īar, comentar y cuestionar en tiempo real los diversos movimientos del presidente estadounidense, de sus escindidos aliados republicanos y de sus desorientados opositores dem√≥cratas. Pero m√°s all√° de los casos concretos -sobre visas y migraci√≥n y prostitutas rusas y posibles juicios pol√≠ticos-, lo que esta segunda temporada de la serie ha conseguido recrear es una atm√≥sfera imposible. Una atm√≥sfera paranoica. Un ambiente tragic√≥mico. Una realidad carnavalesca que camufla un horror insoportable (y que convierte la serie, s√≠, en una casi comedia). Porque en gran parte de los cap√≠tulos, m√°s all√° de alguna carcajada puntual, est√°s siempre con una sonrisa en la boca que en cualquier momento se deshace en indignaci√≥n o en tristeza. As√≠,¬†en¬†esta serie muy entretenida y muy inteligente, el¬†matrimonio¬†King inyecta grandes dosis de iron√≠a y de sarcasmo en la preocupante realidad estadounidense, a modo de balones de ox√≠geno para sobrevivir. 1.-Better Call Saul (AMC) Pocas veces las segundas partes fueron mejores que las primeras y, sin embargo, eso es lo que est√° ocurriendo con las que podr√≠an ser las dos mejores series de este 2018: The Good Fight (secuela de The Good Wife) y Better Call Saul (precuela de Breaking Bad). La segunda obra maestra de Vince Gilligan y Peter Gould se centra en las miserias de Mike, el expolic√≠a que comienza a colaborar con el poderoso e implacable narcotraficante Gustavo Fring, y -sobre todo- en las de Jimmy McGill, el timador aficionado y abogado de mediopelo que se resiste a asumir su vocaci√≥n ilegal. Si durante las tres primeras temporadas el pulso con su hermano, el ejemplar Chuck McGill, provoc√≥ algunas de las escenas m√°s sutiles y memorables de la historia de la televisi√≥n; en esta cuarta el duelo es explorado con una ambig√ľedad sublime, que conduce a la transformaci√≥n de Jimmy en el Saul Goodman del futuro. The Good Fight y Better Call Saul tienen otra caracter√≠stica en com√ļn: sus creadores no est√°n recibiendo por sus nuevas propuestas los grandes premios de la industria televisiva que sin duda merecen. Pero sus telespectadores les agradecemos todas esas horas de ficci√≥n √°cida, inteligente, inolvidable. [Seguro que para much√≠simos lectores tambi√©n podr√≠an estar en la lista de las diez mejores series de 2018 estas otras diez -s√≠, seguimos sin comedias, por el motivo ya mencionado-: Bron Broen, The Americans,¬†The Haunting of Hill House, The Deuce, Trust, Bodyguard, Sharp Objects, The Terror, Wanderlust y Killing Eve (que son comedias extra√Īas, pero comedias al fin y al cabo, pedimos perd√≥n por la contradicci√≥n)] ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario