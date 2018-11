Ley del Cine en proceso de aprobación

Fotografia: Cine Boliviano Agrandar la foto + Twittear El proyecto de Ley N潞 132 del Cine y Arte Audiovisual Boliviano fue aprobado ayer en detalle y con modificaciones en la C谩mara de Diputados que sesion贸 por alrededor de 60 minutos. La norma, que seg煤n los cineastas esperan sea promulgada en esta gesti贸n, permitir谩 la creaci贸n de un fondo que fomente la producci贸n nacional. "Los cineastas tenemos un fondo cinematogr谩fico boliviano y son fondos concursables, no son fondos que van a ser designados por dedo a nadie, significa que la industria cinematogr谩fica boliviana se convertir谩 en eso, estamos hablando que en unos a帽os los bolivianos tendremos un n煤mero importante de pel铆culas en la pantallas y vamos a trabajar en la formaci贸n de p煤blicos", dijo Luis Bol铆var del sector de los cineastas independientes. Con presencia de trabajadores audiovisuales como ser cineastas, el pleno de la C谩mara de Diputados aprob贸 este jueves en detalle el proyecto de Ley del Cine y Audiovisuales Bolivianos despu茅s de algunas modificaciones que se realizaron en su redacci贸n. El proyecto de Ley 132 contempla temas referidos a la investigaci贸n, formaci贸n, pos producci贸n, distribuci贸n y difusi贸n de las pel铆culas. Los cineastas esperan que en pocos a帽os, el cine se convierta en un rubro importante para la econom铆a boliviana como sucede en otros pa铆ses. Debe recordarse que los cineastas independientes solicitaron anteriormente a la presidenta de la C谩mara de Diputados, Gabriela Monta帽o, que la elecci贸n del director general de Adecine sea por convocatoria p煤blica y no designado por el ejecutivo central. "Quer铆amos nosotros una terna, nos explicaron que es un proceso largo y que a veces dificulta y es burocr谩tico, entonces hemos aceptado, pero queremos que se ponga las caracter铆sticas en la ley de qui茅n podr铆a optar el cargo, queremos que sea alguien id贸neo", complement贸 la directora de la Cinemateca, Mela Marquez. Destac贸 cuatro cap铆tulos principales como el fomento, la creaci贸n de la agencia de cine, el archivo f铆lmico (respetando la Cinemateca que tambi茅n cuenta con archivos audiovisuales) y la soluci贸n de la deuda, respecto este 煤ltimo punto, Marquez dijo que muchos cineastas no son reconocidos como parte del patrimonio. El texto propone la creaci贸n de la Agencia del Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos (Adecine) en reemplazo de Conacine. Asimismo, se conformar谩 el Consejo Asesor del Cine y Arte Audiovisual Boliviano, instancia encargada de fijar las condiciones para establecer la cuota de pantalla, que es el porcentaje de la producci贸n cinematogr谩fica y audiovisual nacional que debe ser exhibida en salas comerciales de cine en relaci贸n al material extranjero. El proyecto de ley fue remitido a la C谩mara de Senadores para posteriormente pasar al 脫rgano Ejecutivo donde se promulgar谩 la norma, posteriormente los cineastas trabajar谩n en la reglamentaci贸n. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario