Mujeres que encantan: Jennifer Aniston

La actriz, que muy pronto estrenará Murder Mystery una película en Netflix en la cual comparte elenco junto a Adam Sandler, con quien ya trabajó en Una esposa de mentira (Dennis Dugan, 2011), confirmó que sigue soltera. "Para ser honesta, estoy enfocada en el trabajo. No tengo tiempo para una relación. Tener citas no ha sido una de mis prioridades", afirmó la estrella de Hollywood, que además aseguró que cuando llegue la llamada de un nuevo amor, esta será más que bienvenida. "Diría que no encuentro que mi pasado me haya dado una razón para endurecerme y crear un muro en el que me encierre y diga "no más, eso es todo, estoy cerrada", declaró, la actriz norteamericana que se lanzó al estrellato con la serie Friend´s.