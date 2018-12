Obituario 2018: Bernardo Bertolucci (1941 - 2018)

Agrandar la foto + Twittear Fue un director de cine y guionista italiano. Su pel√≠cula El √ļltimo emperador gan√≥ nueve premios √ďscar en 1988. Tambi√©n dirigi√≥ Novecento y El √ļltimo tango en Par√≠s y escribi√≥ el guion del spaghetti western Hasta que lleg√≥ su hora. El director italiano ser√° recordado no por sus buenas acciones o sus pel√≠culas sino por la controversial escena de su pel√≠cula El √ļltimo tango en Par√≠s donde Marlo Brando protagoniza una escena de sexo que no fue consentida por la actriz Maria Schneider. En la pel√≠cula El √ļltimo tango en Par√≠s (1972) Bertolucci y Marlon Brando quer√≠an ir m√°s all√° de la actuaci√≥n y obtener una reacci√≥n ver√≠dica o de la vida misma, por lo que no le avisaron a Maria Schneider que se iban a emplear nuevos elementos en una secuencia de la pel√≠cula. El cineasta y el actor estaban dispuestos a cometer esa falta. En a√Īos recientes, cuando la pol√©mica sobre la pel√≠cula se reactiv√≥ y las acusaciones de ser c√≥mplices de una violaci√≥n recrudecieron sobre ellos, Bertolucci emiti√≥ un comunicado en el que afirm√≥ que Schneider estaba al tanto de la agresi√≥n sexual en esa escena. Tambi√©n anot√≥: "Maria lo sab√≠a todo porque hab√≠a le√≠do el guion, donde estaba todo descrito. La √ļnica novedad fue la idea de la mantequilla". Quedar√° en el misterio si hubo sexo real en esa escena de un filme que explora los desbordes y l√≠mites de la pasi√≥n entre dos personas que apenas se conocen. Bernardo Bertolucci muri√≥ el 26 de noviembre a los 77 a√Īos por las complicaciones de un c√°ncer de pulm√≥n; Maria Schneider falleci√≥ en el 2011 a los 58 a√Īos; y Marlon Brando nos dej√≥ en el 2004 a los 80 a√Īos. Lo que s√≠ se sabe es que, durante el rodaje, Brando ten√≠a 48 a√Īos y Schneider contaba con 19. Ella se sinti√≥ humillada, y Bertolucci fue consciente de ello. Incluso la actriz acus√≥ al cineasta de haberle robado la juventud. En el 2007, Schneider se√Īal√≥ al diario brit√°nico "Daily Mail": "Me sent√≠ humillada y, para ser honesta, tambi√©n un poco violada, tanto por Marlon como por Bertolucci". ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario