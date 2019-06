Por quÃ© ChernÃ³bil nos fascina

Fotografia: KOSTIN IGOR AFPFORUM/CONTACTO Agrandar la foto + Twittear No nos separa una fecha redonda del 25 de abril de 1986, cuando uno de los cuatro reactores de una central nuclear de Ucrania empez√≥ a arder; una acumulaci√≥n de vapor lanz√≥ por los aires su revestimiento, de 200 toneladas de hormig√≥n, liberando materiales radiactivos a diestro y siniestro; y el mito del "√°tomo pac√≠fico" gan√≥ un ant√≥nimo para la eternidad: Chern√≥bil. Sin embargo, la proliferaci√≥n de art√≠culos, las reediciones de libros y b√ļsquedas en Google relacionadas con este incidente, el mayor desastre nuclear de la historia, se est√°n disparando ahora, 33 a√Īos despu√©s. Se debe al √©xito de¬†Chernobyl, una miniserie de HBO basada en el libro¬†Voces de Chern√≥bil, de la ganadora del Nobel Svetlana Alexievich, que hoy emite el √ļltimo de sus cinco episodios. La obra -a la que solo el final de¬†Juego de tronos supera en audiencia dentro del cat√°logo de HBO- ha puesto estructura dram√°tica, tono de terror y buena factura a la historia, y resucitado en el proceso una de las cat√°strofes que m√°s han fascinado en la memoria reciente. No se entiende el magnetismo de Chern√≥bil sin su misterio esencial: la energ√≠a nuclear, eso que la mayor√≠a de los mortales no acaba de comprender. Es bueno (no emite di√≥xido de carbono) pero a la vez pone a la humanidad en grave peligro. "Inspira terror porque la mayor√≠a de las personas desconoce su naturaleza, pero conoce alguno de sus posibles efectos, como el c√°ncer", explica el an√≥nimo ingeniero y jefe de turno de una central nuclear espa√Īola que opera la cuenta de Twitter @OperadorNuclear, que se ha convertido en los a√Īos en divulgador de estas cuestiones. "El miedo a la energ√≠a nuclear creci√≥ durante la Guerra Fr√≠a por su v√≠nculo inicial con las bombas at√≥micas y se foment√≥ por intereses de otras energ√≠as", a√Īade. La radiaci√≥n es un elemento casi de ciencia ficci√≥n. Es invisible, incomprensible para la mayor√≠a y capaz de alterar la esencia de nuestros cuerpos. Es un villano de cuento de terror. Y ese villano ha tenido otros escenarios: los accidentes nucleares de Three Mile Island (Pensilvania, EE UU, 1979) y Fukushima (Jap√≥n, 2011). Pero Chern√≥bil es especial porque es el mejor retrato hasta la fecha de sus¬†modus operandi: c√≥mo es capaz de propagarse por los organismos y la sociedad. En¬†Manual for Survival: A Chernobyl Guide to the Future, la profesora del MIT Kate Brown describe as√≠ el tradicional desfile del D√≠a de la Victoria que las autoridades sovi√©ticas insistieron en celebrar en Kiev escasos d√≠as despu√©s despu√©s del accidente: "Las cr√≥nicas de ese d√≠a no muestran la acci√≥n de dos millones y medio de pulmones humanos inhalando y exhalando, actuando como un filtro org√°nico gigante. La mitad de las sustancias radiactivas que inhalaron los kievitas se quedaron en sus cuerpos. Las plantas y los √°rboles limpiaron el aire de radiaci√≥n. Cuando las hojas de los √°rboles cayeron en oto√Īo, tuvieron que tratarse como residuos radiactivos". Que se estuviera celebrando el D√≠a de la Victoria en Kiev, a unos 130 kil√≥metros de la central nuclear, arriesgando la salud de cientos de miles de personas, recuerda que hay otro gran villano en la historia: unas autoridades poco preparadas para la situaci√≥n que acaba de desatarse y que conspiraron para esconder el peligro en el que se encuentra la poblaci√≥n. No es solo que los bomberos no estuvieran entrenados para enfrentarse al fuego del reactor. Se quitaron los cascos, acalorados, y, a la media hora, estaban vomitando con enormes dolores de cabeza. Uno de ellos, deshidratado, bebi√≥ agua radiactiva y se quem√≥ el es√≥fago. Es que al d√≠a siguiente nadie en Pr√≠piat, la ciudad en la que se encontraba la central, sab√≠a en qu√© infierno estaba metido. Un vecino sali√≥ a tomar el sol, al ver que cog√≠a moreno con velocidad. Acab√≥ en el hospital. La orden de evacuar la ciudad solo lleg√≥ el 15 de mayo, y Pr√≠piat ya estaba vac√≠a para entonces. Los ciudadanos hab√≠an velado por sus intereses mejor que el sistema corrupto. Serhii Plohky, profesora de historia de Ucrania en Harvard, alerta en su reciente¬†Chernobyl: History of a nuclear catastrophe que la moraleja real de Chern√≥bil no son los peligros de √°tomo, sino los del autoritarismo. Pero Brown alerta que no podemos ver¬†Chernobyl como un relato sovi√©tico. Tambi√©n Hiroshima y Nagasaki sufrieron situaciones parecidas, y el autor de aquellas detonaciones, Estados Unidos, estaba en el bando contrario de la Guerra Fr√≠a. Tampoco podemos verlo como algo pasado. Estados Unidos tiene hoy cien reactores; China 39 centrales. El 75% de la energ√≠a de Francia es nuclear. Chern√≥bil es aquel accidente que ocurri√≥, pero tambi√©n es el mundo que hemos construido. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario