Televisión: Series imperdibles el 2017

Wormwood los secretos de la CIA Al filo de culminar 2017, la compañía de streaming más éxitosa de todos los tiu4mpos anunció que lanzará al aíre la serie Wormwood. En 1953, Frank Olson, un empleado de la CIA, saltó hacia su muerte desde un edificio, pero, lo que aparentemente fue un suicidio, una última acción de un hombre desesperado, pudo haber estado motivado por muchas cosas o incluso haber sido un asesinato con el fin de silenciarlo e impedirle divulgar todo lo que sabía sobre la agencia. Wormwood, el nuevo documental de Netflix dirigido por Errol Morris, se centra en la historia de Olson, uno de los involucrados en el polémico proyecto MKUltra que comenzó en los años 50 y terminó en 1973, en el que la CIA se dedicó a realizar experimentos de control mental usando LSD y tácticas de tortura en pacientes que no estaban al tanto de lo que estaba pasando, y las posibles razones, contradicciones y secretos detrás de su misteriosa muerte.



El documental, cuenta la historia mezclando el formato tradicional de los documentales con dramatizaciones y pequeñas películas que recrean la vida de Olson y su familia, se pregunta si la muerte de Frank realmente fue un suicido o hay algo más ahí. La serie de seis partes es contada a través de las experiencias del hijo de Frank, y reúne todo lo que encontró, los secretos más oscuros del Gobierno durante su búsqueda de más de 60 años por la verdad. 'House of Cards' con Kevin Spacey fuera Una de las revelaciones que cierran 2017 han sido los abusos sexuales y acoso en Hollywood. La historia que no es reciente esta vez explotó en las manos de varios ídolos del cine. Uno de los casos más sonados fue el del actor Kevin Spacey (58) que cuando explotó la denuncia se encontraba en preparativos para grabar la sexta temporada de ´House of Cards´. La producción ya ha anunciado que comenzará a grabarse a principios de 2018 sin el actor acusado de abuso sexual. Esta última temporada será más breve de lo habitual y constará solo de ocho episodios, frente a los 13 de las cinco anteriores. Además tampoco contará con Spacey como productor ejecutivo, papel que había desempeñado desde el arranque de la producción en 2013. Netflix no han adelantado qué pasará con el personaje de Spacey, Frank Underwood, ni cómo resolverán su salida. La quinta temporada terminó con su esposa, Claire Underwood (Robin Wright), como su sustituta en la Casa Blanca. Curiosamente, varios meses antes del escándalo, los guionistas ya habían preparado una última escena en la esposa del despiadado presidente mirando a cámara y diciendo: "Mi turno". Pero los líos de Spacey no se terminan con la salida de la serie, la academia de Hollywood ha dispuesto retirarle el Emmy de Honor al actor dos veces ganador del Oscar (American Beauty y Sospechosos habituales), quien iba a recibir el premio el día 20 de noviembre. Desde que ocurrieron los hechos, el intérprete no ha entonado el mea culpa pero sí ha querido desviar la atención de las denuncias al confesar públicamente que había decidido vivir "como un hombre gay", una salida del armario que recibió muchas críticas por oportunista.