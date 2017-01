Todos los nominados a los Oscar 2017

Agrandar la foto + Twittear La Academia de Cine de Hollywood ha anunciado los nominados a los premios Oscar 2017, la edición número 89 de los premios de Hollywood, cuya gala se celebrará el próximo 26 de febrero. Hay 24 categorías y estos son los finalistas por apartados:

Mejor película Moonlight Manchester frente al mar La La Land Comanchería La llegada Hasta el último hombre Lion Fences Figuras ocultas

Mejor dirección Damien Chazelle (La La Land) Kenneth Lonergan (Manchester frente al mar) Barry Jenkins (Moonlight) Dennis Villeneuve (La llegada) Mel Gibson (Hasta el último hombre)

Mejor actor protagonista Casey Affleck (Manchester frente al mar) Ryan Gosling (La La Land) Viggo Mortensen (Captain Fantastic) Denzel Washington (Fences) Andrew Garfield (Hasta el último hombre)

Mejor actriz protagonista Isabelle Huppert (Elle) Ruth Negga (Loving) Natalie Portman (Jackie) Emma Stone (La ciudad de las estrellas 'La La Land') Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

Mejor actor de reparto Mahershala Ali (Moonlight) Jeff Bridges (Comanchería) Lucas Hedges (Manchester frente al mar) Dev Patel (Lion) Michael Shannon (Animales nocturnos)

Mejor actriz de reparto Viola Davis (Fences) Naomie Harris (Moonlight) Nicole Kidman (Lion) Octavia Spencer (Figuras ocultas) Michelle Williams (Manchester frente al mar)

Mejor película animada Kubo y las dos cuerdas mágicas, de Travis Knight

Vaiana, de Ron Clements, Don Hall, John Musker y Chris Williams

Mi vida de Calabacín, de Claude Barras

La tortuga roja, de Michael Dudok de Wit

Zootrópolis, de Byron Howard, Rich Moore y Jared Bush



Mejor guion original Taylor Sheridan, por Comanchería Damien Chazelle, por La ciudad de las estrellas (La La Land) Giorgos Lanthimos y Efthimis Filippou, por Langosta Kenneth Lonergan, por Manchester frente al mar Mike Mills, por 20th Century Women

Mejor guion adaptado Eric Heisserer, por La llegada August Wilson, por Fences Allison Schroeder y Theodore Melfi, por Figuras ocultas Luke Davies, por Lion Barry Jenkins y Tarell Alvin McCraney, por Moonlight

Mejor película de habla no inglesa El viajante (Irán, Asghar Farhadi) Toni Erdmann (Alemania, Maren Ade) Land of Mine (Bajo la arena) (Dinamarca, Martin Zandvliet) Tanna (Australia, Bentley Dean y Martin Butler) Un hombre llamado Ove (Suecia Hannes Holm )

Mejor fotografía Linus Sandgren, por La ciudad de las estrellas (La La Land) Bradford Young, por La llegada Rodrigo Prieto, por Silencio James Laxton, por Moonlight Greig Fraser, por Lion

Mejor diseño de producción La llegada (Patrice Vermette y Paul Hotte)

Animales fantásticos y dónde encontrarlos (Stuart Craig y Anna Pinnock) ¡Ave, César! (Jess Gonchor y Nancy Haigh)

La ciudad de las estrellas - La La Land (David Wasco y Sandy Reynolds-Wasco) Passengers (Guy Hendrix Dyas y Gene Serdena)

Mejor vestuario Aliados (Joanna Johnston)

Animales fantásticos y dónde encontrarlos (Colleen Atwood)

Florence Foster Jenkins (Consolata Boyle)

Jackie (Madeline Fontaine)

La ciudad de las estrellas (La La Land) (Mary Zophres)

Mejor montaje La llegada (Joe Walker)

Hasta el último hombre (John Gilbert) Comanchería (Jake Roberts)

La ciudad de las estrellas (La La Land) (Tom Cross)

Moonlight (Nat Sanders y Joi McMillon)

Mejores efectos visuales El libro de la selva (Robert Legato, ASC, Andrew R. Jones, Adam Valdez y Dan Lemmon) Rogue One: Una historia de Star Wars (John Knoll, Mohen Leo, Hal Hickel y Neil Corbould) Marea negra (Craig Hammack, Jason Snell, Jason Billington y Burt Dalton) Kubo y las dos cuerdas mágicas (Steve Emerson, Oliver Jones, Brian McLean and Brad Schiff) Doctor Strange (Stephane Ceretti, Richard Bluff, Vincent Cirelli y Paul Corbould)

Mejor maquillaje y peluquería A Man Called Ove (Eva von Bahr y Love Larson)

Star Trek: Más allá (Joel Harlow y Richard Alonzo)

Escuadrón Suicida (Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini y Christopher Nelson)

Mejor montaje de sonido La llegada (Sylvain Bellemare) Marea negra (Wylie Stateman y Renée Tondelli)

Hasta el último hombre (Robert Mackenzie y Andy Wright) La ciudad de las estrellas (La La Land) (Ai-Ling Lee y Mildred Iatrou Morgan)

Sully (Alan Robert Murray y Bub Asman)

Mejor mezcla de sonido La llegada (Bernard Gariépy Strobl y Claude La Haye)

Hasta el último hombre (Kevin O'Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie y Peter Grace)

La ciudad de las estrellas (La La Land) (Andy Nelson, Ai-Ling Lee y Steve A. Morrow)

Rogue One: una historia de Star Wars (David Parker, Christopher Scarabosio y Stuart Wilson) 13 horas: Los soldados secretos de Bengasi (Greg P. Russell, Gary Summers, Jeffrey J. Haboush y Mac Ruth)

Mejor banda sonora Mica Levi, por Jackie

Justin Hurwitz, por La ciudad de las estrellas (La La Land)

Dustin O'Halloran y Hauschka, por Lion

Nicholas Britell, por Moonlight

Thomas Newman, por Passengers

Mejor canción Audition (The Fools Who Dream), de La ciudad de las estrellas (La La Land) Can't Stop the Feeling, de Trolls City of Stars, de La ciudad de las estrellas (La La Land) The Empty Chair, de Jim: The James Foley Story How Far I'll Go, de Vaiana

Mejor documental O. J.: Made in America, de Ezra Edelman Life, Animated, de Roger Ross Williams 13th, de Ava DuVernay Fuego en el mar, de Gianfranco Rosi I Am Not Your Negro, de Raoul Peck

Mejor cortometraje de ficción Timecode, de Juanjo Giménez Sing (Mindenki), de Kristof Deák Ennemis Intérieurs, de Sélim Azzazi La Femme et le TGV, de Timo von Gunten Silent Nights, de Aske Bang

Mejor cortometraje documental Extremis, de Dan Kraus Joe's Violin, de Kahane Cooperman Watani: My Homeland, de Marcel Mettelsiefen The White Helmets, de Orlando von Einsiedel 4.1 Miles, de Daphne Matziaraki

Mejor cortometraje animado Blind Vaysha, de Theodore Ushev

Borrowed Time, de Andrew Coats y Lou Hamou-Lhadj

Pear Cider and Cigarettes, de Robert Valley

Pearl, de Patrick Osborne

