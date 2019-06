Tristeza y dolor por la muerte de la icÃ³nica actriz Agar DelÃ³s

Fotografia: P谩gina Siete Agrandar la foto + Twittear La actriz boliviana de teatro Agar Del贸s muri贸 este domingo a los 82 a帽os tras sufrir una complicaci贸n en su salud y que cort贸 alrededor de seis d茅cadas de labor art铆stica, en la que se concentr贸 en encarnar y reivindicar el papel de la chola en los escenarios del pa铆s. La actriz pace帽a padeci贸 una descompensaci贸n despu茅s de que hace una semana sufriera una "baja de sodio por una pr贸tesis" que llevaba desde el a帽o pasado, asegur贸 Oriana, una de sus seis hijos, citada por un comunicado de la Secretar铆a de Culturas de la Alcald铆a de La Paz. Del贸s, cuyo nombre era Agar Antequera, se manten铆a ligada a la actividad teatral puesto que hasta hace poco "continuaba desempe帽ando funciones" en la Escuela Municipal de Artes de El Alto, destaca la nota. Teatro popular y costumbrista La carrera de la actriz estuvo marcada por su aporte al teatro popular y costumbrista boliviano, en el que la mayor铆a de las veces interpret贸 a la chola aymara boliviana, vestida con una pollera larga con flecos, manta y dos trenzas. Junto a Rosa R铆os, fue una de las actrices que interpret贸 a la chola en una 茅poca durante la cual las mujeres que vest铆an pollera eran bastante discriminadas. Agar, en entrevistas, indic贸 que ella no hizo una parodia de la chola, sino que la mostr贸 como era: con sus virtudes y defectos. Adem谩s, agreg贸 que, al estudiar a su personaje, descubri贸 que tienen sus categor铆as bien definidas: como la mujer de pollera de clase alta, la que se gan贸 su lugar en la comunidad gracias a su dinero o trabajo y la que viene a la ciudad del 谩rea rural. El presidente boliviano, Evo Morales, lament贸 su muerte con un mensaje en su cuenta de Twitter al considerarla una actriz "muy querida" por el pueblo y al afirmar que con su arte "reivindic贸 la dignidad, identidad y valent铆a de la mujer boliviana". El p煤blico boliviano la recuerda por sus papeles en las obras teatrales "Me averg眉enzan tus polleras" y "Los hijos del alcohol", por su destreza al representar conmovedores papeles dram谩ticos con gran naturalidad, seg煤n ella misma refiri贸 antes de morir. Comenz贸 a interpretar papeles teatrales a los 16 a帽os, aunque su debut en el teatro popular se concret贸 en la d茅cada de 1950, en un tiempo en el que ese g茅nero no era lo suficientemente valorado. Su maestro fue el recordado dramaturgo, escritor y periodista boliviano Ra煤l Salm贸n, con quien adquiri贸 la pasi贸n por las artes esc茅nicas. Radioteatro y televisi贸n La actuaci贸n llev贸 a Del贸s a representar a otros personajes en el radioteatro y la televisi贸n con la serie "La ni帽a de sus ojos", basada en la obra literaria de Antonio D铆az Villamil. Incursi贸n en el cine Tambi茅n fue parte de producciones cinematogr谩ficas bolivianas como "Amargo mar", "Para recibir el canto de los p谩jaros" y "Env铆ame postales a Copacabana", adem谩s de recibir varios reconocimientos. Sus restos son velados en el Teatro Municipal Alberto Saavedra, de La Paz, en el que exhibi贸 gran parte de su talento. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario