Construyendo una identidad de diseño boliviano

En febrero Erika Suárez Weise recibió una de las mejores noticias en su carrera profesional como diseñadora de alta costura. Una de las más famosas revistas del mundo, la francesa Elle, la nombró una de las latinoamericanas por conocer. Lejos de la reacción y alegría, la artista considera que el reconocimiento la obliga a mejorar porque siente que el mundo de la alta costura ha comenzado a mirarla. Dices que te despertaste una mañana con la linda noticia de que la revista Elle te nombró entre los diseñadores latinoamericanos por conocer, ¿qué pensaste ese momento? Fue una gran emoción que una revista como Elle haya reconocido mi trabajo. En ese momento era difícil pensar con claridad, solo atine a gritar y salté de felicidad. ¿Cómo llegaste hasta ese lugar? Creo que llegué con mucho trabajo, tratando de desarrollar un estilo personal, que siempre es lo más complicado para un artista. Son casi 10 años que vengo trabajando en mi marca y a eso se le suman los años de experiencia de mi mamá y mi abuela que están siempre ahí cuando necesito un consejo. "Latinoamericana por conocer", dice Elle. ¿Te sientes más boliviana que latinoamericana en un momento como estos, tiene algo que ver sentirte boliviano en un momento como estos? Por supuesto que me siento más boliviana que latinoamericana, desde que comencé con mi marca mi cruzada siempre fue realizar lo "Hecho en Bolivia". Mis colecciones por lo general están inspiradas en elementos o lugares que representen nuestras culturas. ¿Cuéntanos algo de la tradición familiar en el gusto por el diseño y la confección. Dices que les seguiste los pasos a tu mamá y a tu abuela? Soy la tercera generación de una familia dedicada a la moda. Mi abuela, Sonia Antelo comenzó con el oficio en la década de los 60's. Mi madre, Erika Weise, continuó con la tradición transformándose en un referente de Alta Costura en Bolivia. Yo heredé su vocación y decidí continuar con la tradición familiar. Estudié diseño textil y de indumentaria en la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina y hace casi 10 años que tengo mi propia marca: WEISE. ¿Es un desafió contribuir en la originalidad del buen vestir? Trato siempre de innovar con las formas y las texturas sin perder la elegancia. ¿Cuál es tu diseño preferido en cuanto a ropa: informal, de gala, elegante, casual? Donde me siento más cómoda es el rubro del ´prêt-à- couture´, que es el lugar donde se fusionan las prendas listas para llevar con las técnicas de alta costura. Después del comentario de la revista Elle, ¿sientes que estás siendo observada? Sí, creo que ahora la responsabilidad es más grande pero la motivación también. ¿Qué significa para ti presentar una colección de temporada? Es un proceso que realizo dos veces al año pautado por un calendario comercial y lo disfruto mucho. Comienza con la búsqueda de inspiración, luego viene el proceso de producción y finaliza con la pasarela. ¿Crees que Bolivia ha avanzado en cuanto a la creación, diseño y el modelaje? Creo que en diseño se ha avanzado muchísimo si bien la industria sigue siendo un poco desordenada y los precios de ropa importada tiene precios que nos dejan lejos de ser competitivos. Vamos por buen camino, construyendo una identidad de diseño boliviano. ¿Qué se siente ser mencionada por una de las revistas más destacadas en el mundo por su oficio en el vestir, la belleza y la moda? Es muy halagador, y esto ahora se convierte en una motivación y desafío muy grande ya que mi trabajo está bajo la mirada de gente muy importante en el mundo de la moda.