La Habana: 500 aÃ±os de historia

Este año tendrá lugar la celebración por los 500 años de la fundación de La Habana. Lugar de varias glorias donde han conjugado razas, culturas, religiones y un incandescente escenario de belleza arquitectónica bañada de naturaleza que imprimieron un sello especial. Se trata de un festejo muy ambicioso en el que la compañía Cienfuegos Internacional estará presente con espectáculos de contenido artístico y cultural que realzarán tan importante aniversario. Por mencionar detalles la Unesco le ha conferido a La Habana el título de Patrimonio de la Humanidad en 1982 y la organización Fundación New Seven Wonders como una de las siete ciudades maravillas del planeta. Es un lugar alegre y fascinante, destaca la organización. Hablamos en La Paz con Rolando Almirante, personaje ligado a la Cultura y a grandes proyectos artísticos de La Habana. Hombre relacionado a los medios de comunicación y miembro de importantes espacios relacionados a la producción de cine y la literatura. "Vamos a comenzar por decir que los 500 años de La Habana se celebran desde la noche del 15 al 16 de noviembre, fecha fundacional del primer Cabildo que dio origen a la Villa San Cristóbal de La Habana, hoy conocida por todos como La Habana. Yo nací allí, soy habanero, entonces por mis vínculos ciudadanos, socio políticos y culturales vimos la idea que bueno sería que Cienfuegos Internacional pudiera proporcionar un espectáculo biparticionado en dos momentos en el que por un lado participan todos los ministerios e instituciones del país, en este caso a la cabeza del Municipio de La Habana; siendo nosotros los responsables con un espectáculo pirotécnico al momento de entonarse el Himno de Cuba en la gran gala que tendrá por escenario el Capitolio Nacional", dice el habanero sin ocultar el inconfundible orgullo por su ciudad. Rolando se adentra al recuerdo. "Además nos estamos responsabilizando cuando suenen las 12 de la noche con una pieza musical que acompañará un espectáculo frente a la fortaleza más grande de Latinoamérica que se llama La Cabaña, puerta del nuevo mundo a Europa que hace 500 años había que protegerla; fortaleza que se construyó para proteger gran parte de La Habana. Toda esa zona será parte del espectáculo de fuegos pirotécnicos con una banda sonora determinada que amenizará la función". El artista cubano asegura que es un gran trabajo el que se está planificando para esa fecha que derivará en un gran espectáculo. Rolando Almirante dice que la propuesta está perfilada como boceto con el parabién de las autoridades cubanas. "Estamos trabajando en este gran proyecto". Cuando le preguntamos por tres lugares emblemáticos de La Habana para quien visite la ciudad antes, después o durante las celebraciones de los 500 años de su fundación, menciona sin pensar dos veces tres lugares icónicos. "Es una pregunta muy difícil para responder a una persona que conoce y ama su ciudad. Te puedo señalar el parque Morro Cabaña, lugar emblemático, otro es el conjunto que se encuentra al frente del Parque Central, donde está el Gran Teatro Alicia Alonso, sede del antiguo Teatro Tacón de la Colonia; los hoteles Inglaterra; Telégrafo, el Hotel Central, el Hotel Kempinsky, ahora se está construyendo el Hotel Pairet; Periosnky Manzana y el Hotel de Zaratoga; el Capitolio, el Museo de Bellas Artes y el Bulevar de La Habana. Imagina tú el conjunto de confluencias donde nace el Gran Prado Habanero confluyente a la avenida José Martí que comienza en el centro del Capitolio y termina en el mar con una extensión de mármol fileteado en oro con toda una arboleda y grandes leones. Este es otro punto icónico de la ciudad, específico interesante y muy hermoso". Menciona también lo que se conoce en La Habana como el Down Town (centro de la ciudad en traducción libre) esquina de 23 y Ele, conocida como la ´esquina caliente´, donde se congrega la juventud, la gente que sale a pasear a divertirse por la noche. "Allí están los clubs nocturnos, están todas las cosas humanas y divinas que todos disfrutamos".