50 años de la muerte de Sharon Tate

Hollywood y el mundo entero entró hace 50 años en conmoción. La década de los 60 se acercaba a su fin. El hombre había llegado a la luna. Estados Unidos se enfrentaba con Vietnam en una guerra colonialista. Marthin Luther King había sido asesinado. Los Beatles se separaban. Janis Joplin entonaba Summertime, como la hija huérfana de la posguerra. Y Woodstock se celebró. La contracultura se levantaba como un cántico de protesta contra la comodidad burguesa. Los hippies predicaban paz y amor como en los tiempos del cristianismo. Fabricaban sus propias prendas de vestir, alimentos y viviendas improvisadas, lejos del mundanal sonido de las máquinas de coser y de la guerra. Sonaba por entonces la cítara de Ravi Shankar como un mantra de felicidad. A un tiempo en que, el LSD, la meditación trascendental y las prácticas religiosas de medio oriente modificaban los hábitos de esta juventud estadounidense. Una generaci√≥n de protesta que renegaba de sus padres, del trabajo, de la acumulaci√≥n del capital y de la hipocres√≠a moral de su sociedad. Una juventud que abandonaba el nido familiar consumista con lecturas de Karl Marx, Mao y el Che Guevara, para salir a las calles a cantar canciones de Joan Baez, a so√Īar con una sociedad justa y fumar la pipa de la paz. En los barrios de Hiaight Ashbury, por entonces, un personaje empezaba a trascender. Portaba una guitarra, composiciones musicales. Era un antisocial de barba y melena, que asum√≠a la apariencia y el rol bondadoso de un Jesucristo de los suburbios. Para cuando Manson lleg√≥ a San Francisco, la escena hippie era decadente. Traficantes merodeaban los alrededores, muchachas con flores en la cabeza se prostitu√≠an a yuppies, empresarios de la zona, para pagar sus vicios. Mientras que algunas de ellas, eran v√≠ctimas de violaciones colectivas, por estar sumidas en el LSD. Charles Manson sab√≠a c√≥mo tomar la apariencia de lo que los j√≥venes perdidos necesitaban escuchar en ese momento. Un Mes√≠as que los salvara de su orfandad cultural y familiar, tomaba la piel de un maestro. Como un nazareno de los 60, congregaba a espectadores a sus peque√Īos conciertos callejeros, donde predicaba el advenimiento de una nueva era, mientras sus extasiados seguidores fumaban hierba. Desde San Francisco hasta los √Āngeles, fue realizando gradualmente su peregrinaje, para encontrar soldados que siguieran su pr√©dica. Hijo de una prostituta adolescente, y due√Īo de una elocuencia natural, fue ganando disc√≠pulos gracias a sus diatribas y discursos contra del sistema, a favor del amor y la paz. Se hab√≠a formado con estafadores y delincuentes, en un pasado turbulento de abusos y violaciones. Como el mejor mentiroso, fue endulzando los o√≠dos de las almas perdidas, con la promesa de entrar al reino del patchouli, lejos de la banalidad del capital. Fue convirti√©ndose poco a poco en mentor de j√≥venes descarriados, y desertores familiares, hasta formar su "Sagrada Familia". Como el "pescador de almas", Manson los rescat√≥ de la calle, y del dolor familiar √Čl era la perfecta combinaci√≥n de rebeli√≥n y carisma. El odio que adolescentes rezagados necesitaban para vengarse de sus padres y de las instituciones que los hab√≠an reprimido, desde ni√Īos. Padres que solo buscaban controlar su destino, los hab√≠an expulsado de casa, por no obedecer a sus planes. Bastaba que Manson los encontrase indefensos en alg√ļn boulevard o pasaje, para llevarlos en su autob√ļs escolar, de color negro. Su olfato para detectar esp√≠ritus vulnerables era tan grande, que logr√≥ reclutar a un clan de mujeres atractivas de clase media con desequilibrios mentales. V√≠ctimas de acoso escolar, represi√≥n familiar o abusos sexuales eran las Mar√≠as Magdalenas del Mes√≠as resentido, al igual que un grupo reducido de hombres. "Estos son los hijos que ustedes echaron y yo soy qui√©n los ha acogido", dir√≠a m√°s adelante orgulloso en una entrevista, al elogiar su labor de l√≠der. Entre tanto, en uno de los barrios m√°s residenciales de Hollywood Hills, 10050 Cielo Drive, en la residencia alquilada del productor musical, Henry Milch, viv√≠a una de las actrices m√°s deseadas y bellas del espect√°culo. Una modelo y ex reina de belleza que apenas hab√≠a participado en ocho pel√≠culas y tres series de televisi√≥n. Su debut hab√≠a llegado con "Barrab√°s", aunque su nombre alcanzar√≠a reci√©n reconocimiento con "El ojo del Diablo", una cinta de terror sat√°nico. No obstante, sus films m√°s recordados ser√≠an: "El baile de los vampiros", y "El Valle de las mu√Īecas", por la que fue nominada a un Globo de Oro. Sharon Tate, junto a su esposo Roman Polansky, un director europeo, viv√≠a un matrimonio sin restricciones sexuales. Aunque, no se encontraba alejada del dolor de las j√≥venes de "La Sagrada familia". Hab√≠a crecido como la hija de un matrimonio cat√≥lico estricto. La belleza sure√Īa hab√≠a sido educada s√≥lo para ser impecable y perfecta. Solo su impactante aspecto la llevar√≠a por lugares diferentes, al posar a los 16 a√Īos para la portada de la revista Barras y Estrellas del ej√©rcito, y realizar comerciales publicitarios. Al igual que los j√≥venes hippies, hab√≠a padecido maltrato familiar, por lo que siempre anhelo una vida mejor. Gloria que solo empezaba a saborear reci√©n con el cine. Tate viv√≠a su momento de redenci√≥n, drogas y rock and roll, solo que, con champagne, comida gourmet, ba√Īos de espuma, viajes costosos, y glamour, por sus papeles de femme fatale en Hollywood. Adem√°s de ser el sue√Īo de todo hombre, tras haber posado en Playboy de 1967. Junto a Polanski, Tate llevaba una relaci√≥n abierta donde los tr√≠os, los encuentros colectivos y fortuitos, alimentaban la llama del amor, desde su uni√≥n poco usual en 1968, en la Mansi√≥n Playboy. El director polaco, que hab√≠a padecido en su pasado privaci√≥n, hambre y terror en un gueto en Cracovia, empezaba a vivir su sue√Īo americano de ser artista consagrado, tras el rotundo √©xito del El Beb√© de Rosmary o La Semilla del Diablo, junto a Mia Farrow y John Cassavettes. Se hab√≠a convertido en el realizador con el que todo actor quer√≠a trabajar, adem√°s de resultar rentable para los estudios de Hollywood. No obstante, a su taquillero √©xito le siguieron amenazas an√≥nimas de muerte, as√≠ como la oferta de guiones sobre ocultismo y brujer√≠a. Su matrimonio con Tate alimentaba a la vez el morbo de la prensa, al ser considerado sat√°nico. El estilo de vida de la pareja no estaba lejos de perseguir la utop√≠a hippie. Fumaban marihuana, probaban drogas psicod√©licas, hac√≠an org√≠as, y realizaban constantes viajes, con amigos y uno que otro oportunista. S√≥lo que ambos eran hippies con privilegios. Eso los diferenciaba de los hippies vagabundos que se encontraban a pocos pasos de su tragedia, en la "Sagrada Familia". Sharon Tate se hallaba en preparativos para una cena, mientras su marido estaba en Europa. El 9 de agosto de 1969, lo que ser√≠a un encuentro de amigos se convirti√≥ en un ba√Īo de sangre, donde la actriz, embarazada por entonces de 7 meses, ser√≠a v√≠ctima de un ataque brutal, propiciado por Susan Atkins y Patricia Krewinkel, seguidoras de "La Sagrada Familia". De pronto el sue√Īo Hippie se convirti√≥ en una pesadilla. Una guerra de los pobres contra los ricos. De las chicas sin suerte contra las que tienen estrella, se desat√≥ en un campo de batalla. La fantas√≠a de paz y amor, era ahora sanguinaria, ejecutada por hippies que mor√≠an de hambre en las calles, al abastecerse de contenedores en los supermercados, drogas √°cidas, robar autos y asaltar propiedades millonarias. Bajo las √≥rdenes de Manson, Peter Watson, Linda Kasabian, Patricia Krewinkel y Susan Atkins entraron a la vivienda y asesinaron a la mujer de Polansky, junto a Abigail Folger, Wojciech Frykowsky, Jay Sebring y Steven Parent. Atkins y Krewinkel sostuvieron de los brazos a Tate, para dar oportunidad a Watson de que la apu√Īalara en el vientre 16 veces. Acto seguido, los perpetradores de "La Sagrada Familia" pintaron en las paredes; "Pig", al hacer menci√≥n al beb√© no nato de Sharon Tate. D√≠as despu√©s, se descubri√≥ al actor intelectual de la operaci√≥n y a sus secuaces, al ser Manson condenado a cadena perpetua, junto a sus adeptos, que recibieron penas semejantes, sin dejar de mostrar actitudes exc√©ntricas, desafiantes y burlonas durante los juicios. M√°s adelante, se sabr√≠a que hab√≠an cometido m√°s asesinatos en la zona, contra familias pudientes, como el homicidio de Ted Labianca. El resentimiento que Manson sent√≠a por haber sido un m√ļsico rechazado por el productor Henry Milch, en cuya vivienda resid√≠a Tate, lo llev√≥ a descargar su frustraci√≥n contra una √©lite de empresarios que gobernaba el entretenimiento. Pensando que Milch se encontrar√≠a en su propiedad, orquest√≥ el plan, sin participar en √©l. Masacre que lo convertir√≠a en casi una estrella de rock, al posar con los ojos desorbitados y vac√≠os en la portada de la Revista Life, tras su detenci√≥n. √ćcono de la cultura pop que hasta hoy tiene adeptos, ser√≠a adem√°s controversial por su discurso fascista cristiano, al planear esta serie de atentados, como el inicio de lo que ser√≠a una guerra racial en Estados Unidos. Manson falleci√≥ a los 83 a√Īos en 19 de noviembre de 2017, logr√≥ grabar un disco en la c√°rcel, donde demostr√≥ talento, pese a ser un soci√≥pata. La obsesi√≥n de Hollywood por el mito de Tate 50 a√Īos despu√©s, la novia de Hollywood sigue cautivando la imaginaci√≥n de los j√≥venes directores. Infinidad de cintas y documentales reprodujeron en alg√ļn momento el fat√≠dico acontecimiento. Aunque, en 2019, eres pel√≠culas diferentes se fueron preparando, en homenaje a la actriz. Protagonizada por Hilary Duff, "The Haunting of Sharon Tate", caus√≥ controversia desde la salida de su trailer, por mostrar adem√°s a la actriz fallecida, como una mujer que tiene premoniciones sobre su muerte, despu√©s de que un hombre llamado Charles tocara su puerta. A los ojos de las hermanas de Tate, la cinta es una farsa y resulta ofensiva para la memoria de la actriz. "Once upon in Hollywood" de Quentin Tarantino, protagonizada por Margot Robbie, es quiz√° la que mejor ilustra la √©poca. La cinta si bien no se centra tanto en el asesinato, muestra m√°s bien la vida de un actor desempleado, haciendo lo posible por recuperar su carrera en Hollywood. Cuenta a la vez, con la participación de Leonardo Di Caprio y Brad Pitt. Tate, protagonizada por Kate Bosworth, sí recibió el completo apoyo de la familia de Tate, pues se encarga de mostrar los logros y aciertos en la carrera de la actriz, más que el fatídico incidente del 9 de agosto en la mansión de los Polansky.