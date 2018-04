Caída de techo de San Agustín activa alarma patriomonial

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear El desplome del techo del templo de San Agustín activó este fin de semana una señal de alarma por el resto de las iglesias coloniales entre ellas San Lorenzo y la Torre de Santa Bárbara. La concejal Azucena Fuertes recordó que la condición histórica de ambos templos ayudó a reunir requisitos para la declaratoria a la ciudad de Potosí como "Patrimonio de la Humanidad" de la UNESCO el l7 de diciembre de 1987. Advierte que está en riesgo el titulo otorgado porque "no hemos cumplido las recomendaciones de preservar el entorno paisajístico y los monumentos arquitectónicos. "El año pasado yo estaba de presidente de la Comisión de Culturas (del Concejo Municipal) y la misión ha dejado una serie de recomendaciones que no se han cumplido", declaró a Erbol. Lamentó el hecho ocurrido cerca de las 18:30 de la noche del viernes, cuando la cubierta del templo San Agustín se vino abajo, ocasionando daños materiales al interior del tempo, donde se encontraban la imagen de santos e incluso una catatumba. Dijo que en octubre del pasado la Iglesia Católica ha enviado una nota a la Alcaldía alertando los daños en la cubierta y las rajaduras, pero no se ha visto alguna preocupación no obstante que hay una recomendación de la Unesco para preservar los templos, la parte arquitectónica y el centro histórico de la ciudad, si es que se quiere todavía ostentar el título de Patrimonio de la Humanidad. Recordó que en días pasados estuvo de visita la ministra de Culturas Wilma Alanoca para promocionar una feria gastronómica y anunciar un plan de promoción de las catatumbas y las de San Agustín son las mejores conservadas. Indicó que durante este sábado se ha procedido a levantar los escombros bajo control policial y de los padres franciscanos y anunció que el próximo lunes presentará un proyecto de ley de emergencia para encarar la reparación y llamar la atención de la Alcaldía, la Gobernación y el Ministerio de Culturas que, por una ley nacional, están obligadas a preservar el patrimonio cultural. Fuertes explicó que desde el 2013 está vigente la Ley Municipal Nº 002/2013 que establece de Prioridad Municipal, la Refacción y Restauración de Templos declarados Monumentos Nacionales declarados por la Unesco y Templos dentro de la Jurisdicción del Municipio de Potosí entre ellos el Templo de San Agustín. Señala que el artículo 2) dispone que el Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, mediante la Oficialía Mayor Administrativa y Financiera y la Dirección de Patrimonio, dentro de su POA para cada gestión, asignará presupuesto para desarrollar tareas de refacción, conservación, preservación, salvarguarda y protección de los Templos declarados Patrimonio y Monumentos Nacionales, a partir de la promulgación de la presente Ley. La concejal celebró que el hecho haya ocurrido con suerte, porque no había turistas ni se realizaba una misa, porque el techo cayó al medio del templo donde están ubicados los asientos para los feligreses. El sacerdote Octavio Huanca, Superior del Convento de San Francisco que tiene bajo su custodia al templo San Agustín, atribuyó el accidente al deterioro y a la falta de una intervención preventiva que fue anunciada por las autoridades locales a través de una Ley Municipal. Huanca declaró a Erbol que se ha escuchado que el trámite de mantenimiento estaba en proceso pero hasta la fecha no se ha cumplido y, recién tras el accidente del pasado viernes, las autoridades locales visitaron el templo para evaluar los daños. Indicó que ante la eventualidad, algunas imágenes de los santos ya estaban bajo resguardo. No hay daños personales pero sí materiales, aunque por ahora se hace una evaluación. Expresó su temor por el estado en que estuvieran las demás iglesias, motivo por el cual en las últimas horas responsables del resguardo patrimonial y la Alcaldía se movilizaron en procura de acelerar trabajo de prevención y restauración de otros templos. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario