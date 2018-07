Cómo pasa el tiempo

Fotografia: Fernando Arispe P. Agrandar la foto + Twittear ¿Para nuestros compatriotas de origen Aimara, el pasado, el presente y el futuro, transcurre de manera distinta que para el resto de los bolivianos? Laura Spinney. "How Time Flies" (Cómo Vuela el Tiempo) [1] Traducción de cortesía por Pedro Basaure Forgues Pedro Basaure Forgues y Mesa de Redacción de datOs. Fotografía Fernando Arispe P.Julio de 2018 Los cuestionamientos que encabezan nuestro artículo, en lugar de acicatear respuestas parecerían generan más bien confusión y nuevas interrogantes, puesto que en términos generales, cabría afirmar que el tiempo transcurre exactamente igual para todos los seres humanos sin que importen su nacionalidad, idioma, raza, origen, etc.; no obstante, recientes y serios estudios sobre este tema, parecen indicar que evidentemente, el pasado, el presente y el futuro, transcurren de una manera bien diferente para los bolivianos, (y para otras personas) de origen Aimara; en efecto, la periodista y escritora británica Laura Spinney, afirma en el artículo del título, escrito para una revista especializada, que "...para el pueblo Aymara que habita Los Andes, el pasado reside hacia adelante y el futuro hacia atrás", afirmando además que los diferentes idiomas, reflejan y definen también, las concepciones humanas sobre el paso del tiempo. Lea el articulo completo en la edición impresa de la revista datOs Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario