El santuario maya que va a reescribir la historia de ChichÃ©n ItzÃ¡

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear Se descubri√≥ por casualidad, cuando cuatro campesinos caminaban por la selva que, en 1966, rodeaba a la zona arqueol√≥gica de Chich√©n Itz√°. Era la entrada a una cueva donde hab√≠a vasijas y figuras prehisp√°nicas. En ese entonces, los especialistas que estudiaban las famosas ruinas de la pen√≠nsula de Yucat√°n, en el sureste de M√©xico, decidieron cerrar el acceso a lo que presum√≠an era un recinto sagrado. Cinco d√©cadas despu√©s se reabri√≥ el sitio y lo que se encontr√≥ es considerado uno de los principales descubrimientos de la antigua civilizaci√≥n maya. El lugar se llama Balamk√ļ o "la cueva del Dios Jaguar", donde se han registrado cientos de objetos arqueol√≥gicos utilizados hace m√°s de mil a√Īos. El hallazgo ayudar√° a reescribir la historia de Chich√©n Itz√° explica el arque√≥logo Guillermo de Anda, director del programa Gran Acu√≠fero Maya del Instituto Nacional de Antropolog√≠a e Historia (INAH). Los objetos dentro de la cueva se encuentran "en un extraordinario estado de preservaci√≥n" gracias a que se tom√≥ la decisi√≥n de cerrar la cueva. "Estuvo sellado durante mucho tiempo, la informaci√≥n qued√≥ detenida en el tiempo durante m√°s de mil a√Īos", dice el investigador a BBC Mundo. "Cuando uno encuentra una cueva no alterada tiene ante s√≠ un tesoro invaluable de informaci√≥n". Esto permitir√° conocer m√°s datos sobre los fundadores de Chich√©n Itz√°, uno de los centros ceremoniales m√°s importantes de los antiguos mayas. Adem√°s, "la cueva del Dios Jaguar" puede aportar m√°s datos sobre el contacto de esta civilizaci√≥n con otros pueblos, especialmente los ubicados en la regi√≥n central de lo que hoy es M√©xico. Crisis Uno de los descubrimientos m√°s importantes del intercambio cultural de los mayas con otras civilizaciones mesoamericanas, es el hallazgo de 200 incensarios, muchos con la imagen y figura de Tl√°loc. Era el Dios de la Lluvia para los aztecas y otros pueblos que habitaban en regiones que hoy son, por ejemplo, Ciudad de M√©xico, Hidalgo o el Estado de M√©xico. Su presencia en esta cueva confirma las hip√≥tesis de que, en alg√ļn momento no precisado, el culto a la deidad del agua viaj√≥ del centro del pa√≠s hacia la pen√≠nsula de Yucat√°n. Pero tambi√©n aporta otros elementos, sobre todo para entender el ocaso de esta civilizaci√≥n. Los investigadores del INAH presumen que la regi√≥n donde habitaban los mayas sufri√≥ una inusitada sequ√≠a. Esto oblig√≥ a los pobladores a pedir lluvia a los dioses y por eso se atrevieron a entrar en cuevas y pasajes subterr√°neos. Entre algunas civilizaciones prehisp√°nicas a estos lugares se les conoce como "el inframundo" y es donde habitan deidades de la fertilidad. La presencia de Tl√°loc, una deidad para pueblos ubicados a m√°s de 1.300 kil√≥metros de Chich√©n Itz√° "nos habla de un intercambio e influencia importante de grupos del centro de M√©xico", explica De Anda. Una de las hip√≥tesis es que de alguna forma los mayas de esta ciudad creyeron que Tl√°loc ayud√≥ a otras civilizaciones, como la Tolteca, a superar una sequ√≠a como la que padec√≠an en ese momento. "El que una deidad digamos extranjera (para los mayas) est√© en el sitio m√°s sagrado para ellos como una cueva, es extraordinario". El "gusano" Eso explica los esfuerzos de los habitantes de Chich√©n Itz√° por depositar las ofrendas en Balamk√ļ, una cueva que De Anda define como una especie de gusano por su morfolog√≠a serpenteante. Hay partes donde s√≥lo hay acceso a trav√©s de grietas, algunas de 40 cent√≠metros de alto donde los investigadores s√≥lo pueden moverse arrastr√°ndose pecho a tierra. Es uno de los ingresos a c√°maras y galer√≠as m√°s grandes, en promedio de 3,8 metros de alto, donde se encontraron las ofrendas m√°s grandes. Hasta ahora se sabe que la escasez se present√≥ entre los a√Īos 700 y 1.000 antes de Cristo, y abarca los per√≠odos conocidos como Cl√°sico Tard√≠o y Cl√°sico terminal de la civilizaci√≥n maya. La crisis pudo ser muy grave y eso explica la variedad de objetos que entregaron a las deidades: Cajetes, piedras de molienda, malacates y metates en miniatura, as√≠ como tapas de incensarios con representaciones de jaguar, una de las especies animales de mayor respeto para los mayas. Pero adem√°s de la informaci√≥n sobre los antiguos mayas, los investigadores del INAH creen que "la cueva del Dios Jaguar" podr√≠a crear nuevas t√©cnicas para la exploraci√≥n de cuevas arqueol√≥gicas en M√©xico. Hasta ahora s√≥lo se conocen unos 450 metros de Balamk√ļ, la tercera parte de su extensi√≥n. En la primera fase el INAH pretende crear un modelo en tercera dimensi√≥n de todos los recintos y t√ļneles de la cueva. Eso permitir√° un registro detallado de todo el sistema cavernario, as√≠ como de los objetos que se encuentren en sitios no explorados. Algunos incensarios y vasijas a√ļn conservan restos carbonizados de alimentos, semillas, jade, conchas y huesos que servir√≠an para establecer con m√°s precisi√≥n la fecha en que fueron depositados. Seg√ļn Guillermo de Anda los investigadores creen que en "la cueva del Dios Jaguar" puede haber otros materiales, como huesos humanos. Es un valor adicional de Balamk√ļ. "Tenemos de primera mano informaci√≥n para analizar en el laboratorio, como los huesos humanos que permitan conocer el fenotipo de los que est√°n all√≠". "Puede ayudar a entender el colapso de la ciudad, cuando pudo haber dejado de florecer y por qu√©. 