Hallan quinto y sexto gliptodonte en los últimos seis años en Mizque

En un tiempo en el que parece que no hay nada nuevo por descubrir, un grupo de pobladores de Taqo Taqo en Mizque, a 160 kilómetros de la ciudad, encontró los restos de dos gliptodontes, antecesores del armadillo, de más de dos metros de largo, cuando se iniciaban los trabajos para un camino vecinal. Los gliptodontes, el quinto y sexto que se hallan en el departamento de Cochabamba, son "armadillos que vivieron durante la época del Pleistoceno", explicó el director del Museo de Historia Natural Alcide d'Orbigny, Ricardo Céspedes. Tras el hallazgo, hace unas semanas, el alcalde de Mizque, Melecio García, contactó al museo para solicitar su cooperación para extraer los fósiles de lo que inicialmente se pensó sería un solo gliptodonte. Fue así como se hizo un proyecto, se logró el financiamiento de la GIZ y se envió un equipo para hacer el rescate. En pleno trabajo, en Taqo Taqo a cuatro kilómetros de Mizque, el equipo tropezó con el rechazo de los vecinos, que impidieron la extracción y decidieron hacerla ellos mismos con picotas y otras herramientas que sólo dañaron los fósiles. El trabajo comenzó con la ayuda de pobladores y autoridades de Mizque. "La GIZ nos ha colaborado en la parte económica y de los estudiantes (del Instituto de Turismo) que han sido los que nos han apoyado en la parte logística", dijo Céspedes. Los pobladores ni siquiera escucharon al Alcalde y trataron este patrimonio con si fuera de su propiedad, cuando el plan consistía en sacarlo para que esté en el Museo Municipal Mauricio Valcanover de Mizque. Al no poder seguir con la extracción y tampoco contar con el resguardo de la fuerza pública, el personal del museo se marchó. Sin embargo, explicó a los estudiantes del Instituto de Turismo de Mizque la importancia que tenía para la ciencia y el patrimonio natural conservar lo mejor posible los fósiles. Ayer, el personal del museo conoció que los estudiantes persistieron en conservar los fósiles y lograron sacar el quinto y sexto gliptodonte que se han hallado en el departamento de Cochabamba. Pues resultó que en el lugar, un terreno arcilloso, habían dos animales, ambos adultos, que miden unos 2,5 metros. Los estudiantes enviaron fotografías de los dos caparazones de los gliptodontes conservados con yeso, como se aconseja hacer para mantener los fósiles, porque, debido al tiempo transcurrido, son extremadamente frágiles. Céspedes destacó: "Al final, ellos (los estudiantes) han sido los que han sacado los fósiles, porque la comunidad no nos dejaba trabajar y nosotros hemos tenido que dejar los gliptodontes allá y venirnos a Cochabamba". Añadió: "Pero ellos continuaron con la labor, porque es algo que no se debería perder; pero, lamentablemente, los gliptodontes siguen en la comunidad de Taqo Taqo. Creo que eso no va a beneficiar absolutamente a nadie". El director del Museo de Historia Natural explicó que, a pesar de que la extracción de los dos animales prehistóricos se ha completado, los fósiles se quedaron en la comunidad de Taqo Taqo, porque aún hay grupos que desconocen las leyes que resguardan el patrimonio natural y se encierran en sus propios intereses. Seis ejemplares Con este hallazgo suman a seis los gliptodontes que se pueden conservar en el departamento y hay un séptimo por rescatar en el municipio de Anzaldo, en el camino a Toro Toro, cerca de Potosí. Actualmente se conserva uno en el museo arqueológico de la UMSS, otro estaba en el departamento de Cultura de Sacaba, pero se perdió su rastro. En el museo Alcide d'Orbigny se conservan fragmentos de dos gliptodontes. Ahora se tienen los dos de Mizque, pero aún no se sabe cuál será su destino. El animal más grande fue hallado en Sacaba, en 2012, en Canal Mayu. Mide 3,5 metros y tiene una altura de 2 metros. El animal fue común en su época y llama la atención que "gastaba más energía en construir su caparazón, como el quirquincho". Céspedes explicó que "realmente necesitaba comer mucho más de lo que necesitaba" para sobresalir por su apariencia. También tenía dificultades para desplazarse, "se enfangaban con mucha facilidad, cuando había poca agua iban a lugares arcillosos y ya no podían salir, por eso se han encontrado bastantes". Dos gliptodontes encontrados. Los estudiantes del Instituto de Turismo del municipio de Mizque concluyeron la extracción de los animales. DATOS Su apariencia es similar a un armadillo. El gliptodonte es una especie de la familia Glyptodontidae. Se lo considera antecesor del armadillo. El animal llegó a medir 3 metros. Según los estudios, era un animal herbívoro, medía unos 3 metros y pesaba 1,4 toneladas, como el tamaño de un vehículo mediano. Alimentación y su origen. El animal era nativo de América y consumía más alimento del necesario para formar su corona. ANÁLISIS Ricardo Céspedes. Director del museo Alcide d'Orbigny "Lo más importante es difundir el patrimonio" La parte más importante es difundir el patrimonio natural que tenemos y además mostrar a la gente lo que encontramos en Bolivia. Ésa es la función más importante. Aunque el gliptodonte se ha encontrado en muchos lugares de Bolivia, incluso en Sucre hay una pieza expuesta. Ésa es la parte importante, no podemos pensar que estos ejemplares, que son únicos, puedan ser destruidos, ya sea por ambiciones o discusiones personales, porque al final esto es el patrimonio de todos los bolivianos y debe estar en los museos.