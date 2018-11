El alfabeto, un cÃ³digo en la memoria de Francine Secretan

Agrandar la foto + Twittear Rubia, alta, fuerte; est谩 de una pieza armando la exposici贸n de sus esculturas al aire libre en los jardines de la residencia de Patricia Marica. La ma帽ana ofrece sol y esta agradable. Son alrededor de 20 esculturas muchas de m谩s de dos metros de alto. Todas aluden a la cosmovisi贸n. No necesariamente andina. Francine aclara que el cosmos siempre fue su inspirador: el paso del recuerdo y el tiempo desde el momento que uno es: el pasado y el futuro. Reconoce que Bolivia la ayud贸 a adquirir conciencia. Luego sus viajes de meditaci贸n a India con la idea de desarrollar un ser humano distinto. Entre las esculturas que expone Francine, hay una que me llama la atenci贸n: "Jilakata", titula. El rostro perfilado de la obra no parece hacer alusi贸n a nada en particular, pero la forma de la madera y las trenzas de soga que rodean le confieren un aspecto muy terrenal. Y as铆, el resto de las esculturas de madera y metal se juntan alrededor de un todo al centro de la tierra. La artista suiza vive en Bolivia m谩s de 45 a帽os. A primera vista parecer铆a que su arte de c铆rculos y flechas consienten espacio a una ritualidad aimara. La artista hace una pausa camina sobre el c茅sped y observa que el conjunto de su obra est谩 integrado con la naturaleza. No hay un momento preciso ni especial, aunque reconoce en primera persona que "Bolivia me ayudo a adquirir conciencia". Luego toma un respiro sentada en la sala de la casa que alberga su exposici贸n y haciendo pedazos voluntad y pensamiento dice que todos los seres humanos "nacemos heredando algo". La exposici贸n est谩 compuesta por obras de la d茅cada de los 90麓 y actuales. Francine no ha dejado de trabajar en su laboratorio ritual que ha montado en Achocalla, donde vive. "Antes pod铆a trabajar sin parar hasta 10 horas hoy no m谩s de cuatro", dice. Alrededor de su mente se han construido espacios esenciales. Es el caso de las ocho piezas que forman un c铆rculo vital intitulado "Guardianes de la Memoria". El formato alude momentos en los que la artista comulg贸 con intensa espiritualidad. "Uno nace en diferentes niveles", explica. "Estamos viviendo una nueva era, un resurgimiento en todos los niveles". En 1995, las esculturas de Francine Secretan fueron escogidas junto a la de otros artistas a participar en la Bienal de Fuji Sankay, Jap贸n. Poco despu茅s genios de la talla de Pollock y Krashner, financiaron la instalaci贸n del primer espacio ritual al aire libre que mont贸 en la Cumbre, camino a Los Yungas en la Cordillera Occidental antes de caer en curvas sinuosas e infinitas a poco menos de los 1.000 msnm. Si uno quiere visitar el fundamento que le vali贸 ese reconocimiento, est谩n all铆 sin m谩s piel, al aire libre, nieve, llueva o haga sol. El d铆a que decidas. A帽os m谩s tarde siguiendo el mismo concepto Espacio/Rito construy贸 otro muy cerca de donde vive a las afueras de La Paz, en Achocalla. Junto al de La Cumbre all铆 se han edificado las estructuras de lo que la artista denomina "mi alfabeto", o dicho en otras palabras mejor explicadas por la misma artista: "mi proceso de creatividad" que la ha guiado siempre y la mantiene en este espacio esencial聽聽 "El proceso de la creatividad es algo que viene y haces. Tan simple como eso. Su alfabeto de creaci贸n". "La cosmovisi贸n me ha marcado la vida, me ha fascinado siempre, es el recipiente de la energ铆a", afirma mientras recuerda c贸mo naci贸 la idea de hacer la exposici贸n. Patricia Mariaca, Geomar Mesa, Nora Claros y Francine Secretan decidieron componer algo m谩s creativo que el espacio acostumbrado a una galer铆a de arte. "Para salir de los convencionalismo que a veces nos rodean las cuatro paredes", impone su voz Patricia Mariaca. "La tarea de bajar el cable a tierra fue de Ely Salguero. Todas, mujeres de acci贸n, se han juntado para regalarnos este particular alfabeto de expresi贸n sin贸nimo de tiempo, espera y meditaci贸n. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario