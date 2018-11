Agrandar la foto + Twittear La Fundaci├│n Nuestra Esperanza en alianza con J├│venes Contra el C├íncer de Ecuador est├ín organizando para la segunda semana de noviembre una "Pasarela de Sue├▒os" a la que se sumaron m├ís de 20 "guerreros" de Bolivia y de otros pa├şses que lograron vencer al c├íncer. "El Bionic Fashion Day en su IV Versi├│n, ser├í un evento sin precedentes", aseguran los anfitriones. Organizan un desfile de modas con importantes dise├▒adoras bolivianas, que mostrar├ín su talento vistiendo a estos "guerreros invencibles". Ser├í el 12 de noviembre en el frontis del palacio consistorial de La Paz y el 15 en el local "Mediterr├íneo" en la zona sur de la ciudad. "Nuestros invitados visitar├ín La Paz durante una semana y ser├ín parte de distintas actividades, es posible lograr su reinserci├│n en la sociedad para continuar. Durante su estad├şa en La Paz se dictar├ín charlas motivacionales con expertos, encuentros, paseos y ensayos para que la ┬┤Pasarela de Sue├▒os┬┤, ponga de moda la solidaridad", asegura M├│nica Mendez, responsable de la Fundaci├│n Nuestra Esperanza. Hotel Mitro, La Paz, son las 9 am. Arriba, noveno piso, un grupo de personas de medios y de la Fundaci├│n Nuestra Esperanza escuchan los motivos de la convocatoria. Un desayuno trabajo en el que participan personas y organizaciones que pelean para ayudar a j├│venes diagnosticados con c├íncer. Por otro lado, los "guerreros" que enfrentan la enfermedad. Se los ve repuestos, aunque hayan perdido alg├║n miembro de su cuerpo nunca perdieron la esperanza. Stephanie Soto (3ra de izq. a der. en la foto de arriba) vuelve sus ojos sin temor para narrar su historia. Lo que en su caso demor├│ un diagn├│stico certero del sarcoma que se le hab├şa formado en la pierna derecha fue la falta de muchas cosas: informaci├│n, atenci├│n, diagn├│stico oportuno y centros especializados que detectaran la enfermedad. Hace poco los hospitales p├║blicos se quedaron sin condiciones de atenci├│n. Los enfermos salieron a las calles y hasta se crucificaron para llamar la atenci├│n. Finalmente como una concesi├│n o paliativo los encargados en salud anunciaron que la red p├║blica de hospitales realizar├şa durante alg├║n tiempo atenci├│n gratuita. Stephanie (30) es atenta, los ojos le brillan de pura esperanza. Hasta sus 28 a├▒os era una joven sin problemas de salud. No hab├şa sentido nada que la hiciera sospechar que ten├şa un tumor en la pierna. "Me dec├şan que pod├şa ser alguna lesi├│n leve y me sometieron a fisioterapias que agravaron el tumor", cuenta. Es emotiva, simp├ítica y est├í segura. "Es una enfermedad cara", dice. Pero para llegar a este punto insiste que "hacen falta pol├şticas p├║blicas de salud". Invitada por la Fundaci├│n Nuestra Esperanza toma el micr├│fono en sus manos para hablar de resiliencias. "No necesitamos canchas de f├║tbol sino hospitales". Se vuelca a los presentes y deja en el ambiente una sensaci├│n de fortaleza inexplicable. Es una "guerrera" que luch├│ contra el c├íncer.┬á "Por falta de hospitales se est├í muriendo la gente", asegura. En base a voluntad y fortaleza Stephanie ha terminado la carrera de Comercio Exterior. Se aleja del micr├│fono apoyando su pierna con las muletas que usa hasta terminar de dominar la pr├│tesis. ┬á Fundaci├│n Nuestra Esperanza Ha ayudado a m├ís de 200 familias en distintas ├íreas y con distintos proyectos. Hace un a├▒o abri├│ la ┬┤Casa de Acogida┬┤ que alberga a familias de ni├▒os de escasos recursos internados en distintos hospitales de La Paz. Alberga a familias del interior durante el tiempo que dura el tratamiento de sus hijos. Cuenta con un equipo multidisciplinario brindando orientaci├│n de apoyo en psicol├│gico, nutrici├│n, fisioterapia y la comprensi├│n de la problem├ítica de la enfermedad. Ya de manera general, de acuerdo a un informe del Cedla, sobre la situaci├│n de las personas con c├íncer con datos del Ministerio de Salud, entre 2011 y 2016 se registraron alrededor de 93.000 casos de la enfermedad, un promedio de 18.600 casos por a├▒o, es decir que 14 personas por d├şa entre hombres y mujeres. ┬á Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario