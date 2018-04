H2O - 3.600 MTSNM. La Paz capital de la /Cultura

Fotografia: Dat0s 209 Agrandar la foto + Agrandar la foto + Twittear Gaston Ugalde, Erika Ewel y Keiko González llevan una hora en la parte posterior a la galería que acaban de abrir. Discuten gestión y comparten ideas. Podrían pasar horas. Luego aparecen por la puerta que da a un patio de paredes altas que le concede al lugar un respiro. Un aire algo cosmopolita. Hace como un mes Gastón y Keiko estuvieron a punto de alquilar un espacio algo más pequeño que este en el que desde el jueves 22 funciona la Galería Puro. "Mejor que encontramos ésta en la otra estaríamos en depre", lanza Keiko, llevando entre sus manos tres vasos plásticos de Coca Cola. Al proyecto se sumó Erika Ewel. Gastón contesta sentado al medio de Erika y Keiko. Ejerce vitalidad. Sujeta el grabador con naturalidad en una de sus manos. Explica que la galería quiere integrar a noveles artistas. Que será un espacio abierto sin reservas. Recuerda que son 30 años en la gestión de arte. Durante ese tiempo no es la primera vez que junto a Keiko inician un nuevo proyecto. "En realidad yo soy fotógrafo él ´maestro´ me enseñó a pintar". Se vuelve a Keiko. Este ríe. Luego aclara que se llevan apenas "dos años". Erika ríe detrás apoyada en una de las paredes de la terraza. "A mí no me incluyan en sus cálculos", dice. Vuelven a reír. Es una atmósfera distendida. La pasan bien. Hablan al mismo tiempo. Luego se detienen. Ceden la palabra a Gastón. Esta más pausado que antes. Dice que "Puro" no será una galería tradicional. "La idea es ceder espacio para que se convierta en un punto de encuentro abierto todo tipo de presentaciones". Recita como si definiera un concepto prefijado en su cabeza. "Este es un espacio donde el artista contemporáneo podrá mostrar su arte al público". Aclara: "sin fines de lucro". El comercio de la zona de San Miguel ha crecido. No es el mismo barrio de casitas modestas todas iguales una detrás de la otra. Gastón recuerda que hace 30 años abrieron con Keiko una galería en la misma zona. Entre los dos hacen un juego de palabras. No me queda claro cómo se llamaba. Podría ser algo así como Aja. Pero que de alguna manera el "capitalismo" los acabó expulsando de San Miguel. Ahora han vuelto sorprendentemente con más ganas. Eran los pioneros. Recuerdan entre los dos que cerraban la calle para hacer exhibiciones de arte, conciertos de rock. "´Puro´ va a ser un espacio abierto a artistas con propuestas innovadoras a proyectos curatoriales contemporáneos". El lenguaje parece difícil. Luego el mismo Gastón dice que pretenden que en la galería desfilen artistas internacionales mostrando su arte en La Paz. Este año que la ciudad ha sido declarada capital Iberoamericana de la cultura, los tres artistas quieren respirar arte hasta por los poros. "Este es un aporte al gran proyecto y desafió de difundir la riqueza cultural de nuestra ciudad. ´Puro´ comparte los objetivos de revalorizar y promover la identidad multicultural de La Paz", dicen en tomo de un comunicado. Los tres artistas paceños han recorrido el mundo mostrando su arte. Luego hablan de La Paz. Nuevamente Gastón ofrece su propia versión de la ciudad. "La Paz es una ciudad que te ofrece todo tipo de oportunidades. Está a la altura de Lima, Bogotá, Sao Paolo, Buenos Aires". "Como artistas también tenemos preocupaciones como gestores; por eso queremos abrirnos a cualquier tipo de propuestas, intervenciones", dice Erika. Los tres están dispuestos a generar movimiento. El arte de Ugalde se exhibe en las principales galerías de los Estados Unidos. Keiko viaja de un lugar a otro y por lo menos dos veces al año sale a exponer afuera. Erika Ewel es una de las más activas artistas del medio. Durante los últimos dos años compartieron con Keiko la Galería Blanco, ubicada en la zona comercial de San Miguel. "Había muy buena vibra", comenta Erika. Cada mes un artista inauguraba su exposición. Esa ha sido una especie de resolver el problema de los artistas por la falta de espacios donde mostrar su arte. "Queremos que la gente proponga". La voz de Keiko vuela el ambiente escalando más peldaños. Hay muchas cosas que están pasando. Ellos no se la quieren perder. Son los protagonistas de siempre. Erika lleva un t-shirt blanco con cuello en "v", unos jeans y zapatos todo terreno. Gastón su inconfundible gorra de marca, chupines, camisa a cuadros, un saco de moda y botas negras; la barba y el cabello han salido desprendidos recortando su silueta. Keiko displicente luce una bermuda caqui; polera de mangas largas negra, zapatos de esos que parecen krickers. Están redondeando la idea en charlas que los ocupa horas antes de la bandera a cuadros de largada que oficialmente se levantará en abril. El combustible debe funcionar. Quieren soplar para avivar el fuego.