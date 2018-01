Los 50 años de la foto que hizo perder la guerra de Vietnam a EE.UU.

Fotografia: AP Agrandar la foto + La imagen tomada el 1 de febrero de 1968 en Saigón, actualmente Ciudad Ho Chi Minh, fue tan cuestionada que se creó una ola de antibelicismo en Estados Unidos. Twittear La guerra de Vietnam fue un conflicto complicado y muy cuestionado en Estados Unidos y que no parecía tener un fin aparente hasta que una impactante foto lo cambió todo. Esta puso en tela de juicio las políticas belicistas del país norteamericano y revelaron las prácticas crueles que empleaba en el campo de batalla que todos sospechaban pero que pocos denunciaban públicamente. La imagen tomada el 1 de febrero de 1968 en Saigón, actualmente Ciudad Ho Chi Minh, dejó una huella histórica y originó una ola de antibelicismo en Estados Unidos. El fotógrafo de la agencia Associated Press Eddie Adams tomó la instantánea segundos antes de que el jefe de la Policía de Vietnam del Sur (aliado de EE.UU.), Nguyen Ngoc Loan, disparaba en la cabeza a plena luz del día y frente a numerosos testigos, al guerrillero del Vietcong Nguyen Van Lem, quien se encontraba detenido, esposado y vigilado por las tropas del sur. Este suceso reveló la crueldad con la que los bandos, el norte y el sur, disputaban el control del territorio vietnamita. El asesinato público se dio durante un asalto sorpresivo por parte del norte y que se conoció históricamente como la ofensiva del Tet. El ataque fue durante una tregua por el año nuevo lunar. "Fue el único de mi batallón que sobrevivió a aquella noche, todos los demás fueron ejecutados", señala Nguyen Duc Gan, quien estuvo presente junto al ejército del norteen la ofensiva. La fotografía del asesinato fue acompañada por un video que grabó el camarógrafo de la cadena NBC, Vo Suu. En muy poco tiempo, ambos materiales visuales fueron vistos por todo el mundo y generó un movimiento pacifista y antibelicista que con el tiempo ganó mucho apoyo y cuestionó la participación de Estados Unidos, su injerencia y el apoyo en el conflicto. También fue muy criticado el general Nguyen Ngoc Loan, el autor del disparo, quien sufrió la desacreditación pública y tuvo que emigrar al país norteamericano, donde falleció de cáncer a los 67 años. La suma de todas los cuestionamientos y críticas desembocó en la falta de apoyo a Estados Unidos en el conflicto y, finalmente, en su derrota en 1975. Esto significó un gran golpe a su poder militar. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario