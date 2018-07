Mujeres que encantan: Fernanda Arteaga

Agrandar la foto + Twittear La fotografía que acompaña el presente texto es impactante. Una bailarina de ballet robando espectáculo en una calle del centro en Buenos Aires. Fue a ella que la nació la idea como una necesidad. "La danza vive en mi desde que despierto hasta que me acuesto", dice Fernanda. Lo hace con toda el alma. Le sale hacerlo. "La danza es una carrera muy sacrificada, he dejado de hacer muchas cosas por dedicarme a esto, pero cuando realmente decides hacer algo que te gusta dejas todo. En mi caso he tenido que irme de Bolivia para crecer en la danza". Fernanda se fue a Buenos Aires a estudiar en la escuela Julio Bocca, bailarín, director, coreógrafo y maestro de ballet argentino, reconocido a nivel mundial. "Apunto a crecer más, quiero llegar a ser parte de una súper compañía de ballet en el exterior porque de hecho en Bolivia no existe".

Inquieta, no había audición a la que no asistiera y de ese modo logró el segundo puesto para seguir su carrera en Nueva York. "Siento la necesidad de compartir lo lindo con mi gente.

Cada vez que estoy en el escenario no soy yo quien baila sino Bolivia".