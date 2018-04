Una protesta en Venezuela es la imagen del año de World Press Photo

Fotografia: Ronaldo Schemidt/Agence France-Presse Agrandar la foto + José Víctor Salazar Balza durante una protesta en Caracas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en 2017 Fotografia: Juan Barreto AFP Agrandar la foto + Salazar, momentos después de que lo alcanzaron las llamas de la explosión de una motocicleta Twittear El venezolano Ronaldo Schemidt, de Agence France-Presse, fue nombrado ganador de la imagen del año por el World Press Photo por su fotografía de un hombre en llamas durante una protesta en Caracas. Aunque, en un giro inusual, su colega Juan Barreto, también de Agence France-Presse, quedó en tercer lugar en la categoría de series de noticias destacadas por imágenes que tomó en la misma protesta y del mismo manifestante en fuego. Los ganadores fueron anunciados el 12 de abril en el festival de World Press Photo en Ámsterdam. Los finalistas para imagen del año también incluyeron a Ivor Prickett y Adam Ferguson, fotógrafos que colaboran con The New York Times, así como a Patrick Brown de Panos Pictures y a Toby Melville de Reuters. Schemidt tomó la imagen ganadora durante su cobertura de protestas antigubernamentales en Venezuela. Durante enfrentamientos entre la Guardia Nacional Bolivariana y los manifestantes, un coctel molotov estalló contra una motocicleta de las fuerzas gubernamentales y las llamas se esparcieron al joven captado en las fotografías. "Estaba a unos metros, de espalda a él, pero cuando sentí el calor de las llamas saqué mi cámara y volteé para captar lo que sea que hubiera sucedido", le dijo Schemidt en febrero al British Journal of Photography. "No estaba pensando nada en particular en ese momento, porque todo sucedió muy rápido", agregó en una entrevista telefónica. "Fue hasta después que quedé pasmado al darme cuenta de que vi a un hombre quemándose". Magdalena Herrera, directora de fotografía para Geo France e integrante del jurado, describió la imagen ganadora como "una fotografía clásica de resistencia que es visualmente impactante y tiene energía". La manera en la que encuadró Schemidt fue muy distintiva, dijo, y la imagen por sí sola era más poderosa que cualquiera de las de su colega Barreto. "La diferencia fue la composición de Ronaldo", dijo. "En la otra serie había una narrativa, pero no una foto sola que fuera tan fuerte". Schemidt destacó que la decisión es de los jueces y no de él. "El trabajo de mi colega Juan es excelente y él definitivamente también merece estar en primer lugar", dijo. Cuando tomó esas imágenes, añadió, lo vio solo "como uno más de los viajes de todo el trabajo que hice en Venezuela". "Trabajo de la misma manera en cualquier parte del mundo donde tenga que estar, pero ese es mi país y estoy impactado por lo que se ha convertido", dijo. "Aún tengo familia y amigos ahí que batallan con los efectos de la crisis". La imagen de Schemidt también quedó en primer lugar en la categoría de fotografía única de noticias destacadas, mientras que Prickett lideró la categoría de serie de noticias generales por sus imágenes de la batalla por Mosul en Irak, tomadas para The New York Times. Ferguson quedó primero en series sobre personas gracias a sus retratos de adolescentes forzadas a ser atacantes suicidas del grupo extremista nigeriano Boko Haram. Brown, de Panos Pictures, quedó primero en fotografía única de noticias generales por sus imágenes de la crisis de los rohinyá, tomadas para Unicef, y David Becker de Getty Images encabezó la categoría de series sobre noticias destacadas por sus fotografías del tiroteo durante un concierto en Las Vegas. Corey Arnold fue destacado en la categoría de fotos únicas sobre naturaleza por su imagen de un águila calva escarbando en un basurero. Heba Khamis fue premiada en series sobre temas contemporáneos por sus historias del planchado de pechos, una práctica tradicional en Camerún que se realiza por la creencia de que retrasará que las jóvenes maduren para ayudar así a prevenir violaciones o contacto sexual indeseado. Carla Kogelman terminó en primer lugar de historia a largo plazo por su proyecto de cinco años de mostrar el crecimiento de dos hermanas en un pueblo de una zona rural entre Viena y la República Checa. Karid van Lohuizen de Noor Images lideró la categoría de series sobre el medioambiente por retratar cómo se manejan los restos y la basura en seis grandes ciudades; su trabajo fue publicado por The Washington Post. En la sección de narrativa digital The New York Times quedó primero en la categoría de inmersión por un video de realidad virtual en 360 grados que lleva a la audiencia debajo de las aguas del hielo antártico. La grabación, "Under a Cracked Sky", fue realizada por Graham Roberts, Jonathan Corum, Evan Grothjan y Yuliya Parshina-Kottas. La revista Time ganó por un proyecto interactivo hecho por Lynsey Addario, Aryn Baker y Francesca Trianni, sobre tres jóvenes sirias refugiadas mientras se preparaban para dar a luz. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario