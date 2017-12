Autores y libros destacados

Agrandar la foto + Agrandar la foto + Twittear Camila Urioste Premio Nacional de Novela Obra: "SoundTrack" Si de algo de valor tiene el premio nacional de novela que se entrega cada año es la calidad de los jurados que acompañan el proceso de selección y son los encargados de nominar al galardonado. Este año el premio recayó en la escritora, poeta y dramaturga Camila Urioste con su obra Soundtrack. Una obra experimental y fragmentada como la misma autora reconoció tras levantar el premio que deberá editarse en una tirada inicial de 3.000 ejemplares. Ya en 2005 Urioste acarició el premio nacional de poesía. Su actual obra Soundtrack se trata de una de una narración de estilo moderno que toma la estructura de un glosario para relatar la historia de una mujer que explora pasado y presente tomando como definición la músic y sus relaciones interpersonales". Como toda obra literaria está ha sido marcada por las experiencias de la autora en ritmos variados e intensos. El jurado este año estuvo integrado por los escritores Edmundo Paz Soldán, Giovanna Rivero, Wilmer Urrelo, Samy Naïr y el literato guaraní Elías Caurey. El mismo decidió otorgar una mención de honor a la novela La ceguera del jaguar, de Rodrigo Urquiola. Además de los dos premios que la autora ha recibido en estos últimos años ha escrito guiones para teatro. La publicación de la novela está prevista para diciembre de este año. Dan Brown Título: Origen El autor del best seller El Código Da Vinci Robert Langdon, profesor de simbologí­a e iconografía religiosa de la universidad de Harvard, acude al Museo Guggenheim Bilbao para asistir a un trascendental anuncio que "cambiará la faz de la ciencia para siempre". El anfitrión de la velada es Edmond Kirsch, un joven multimillonario cuyos visionarios inventos tecnológicos y audaces predicciones lo han convertido en una figura de renombre mundial. Kirsch, uno de los alumnos más brillantes de Langdon, se dispone a revelar un extraordinario descubrimiento que dará respuesta a las dos preguntas que han obsesionado a la humanidad desde el principio de los tiempos: ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos?

Al poco tiempo de comenzar la presentación, meticulosamente orquestada por Edmond Kirsch y la directora del museo Ambra Vidal, estalla el caos para asombro de cientos de invitados y millones de espectadores en todo el mundo. Ante la inminente amenaza de que el valioso hallazgo se pierda para siempre, Langdon y Ambra deben huir desesperadamente a Barcelona e iniciar una carrera contrarreloj para localizar la crí­ptica contraseña que les dará acceso al revolucionario secreto de Kirsch.

Langdon y Ambra descubrirán los episodios más oscuros de la historia y del extremismo religioso. Siguiendo un rastro de pistas compuesto por obras de arte moderno y enigmáticos símbolos, tendrán pocas horas para intentar desvelar la fascinante investigación de Kirsch y su sobrecogedora revelación sobre el origen y el destino de la Humanidad.



Arturo Pérez-Reverte Título: Eva La Europa turbulenta de los años treinta y cuarenta del siglo XX es el escenario de las andanzas de Lorenzo Falcó, ex contrabandista de armas, espía sin escrúpulos, agente de los servicios de inteligencia. Durante el otoño de 1936, mientras la frontera entre amigos y enemigos se reduce a una línea imprecisa y peligrosa, Falcó recibe el encargo de infiltrarse en una difícil misión que podría cambiar el curso de la historia de España. Un hombre y dos mujeres -los hermanos Montero y Eva Rengel- serán sus compañeros de aventura y tal vez sus víctimas, en un tiempo en el que la vida se escribe a golpe de traiciones y nada es lo que parece. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario