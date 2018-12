Agrandar la foto + Twittear Lea G es la protagonista, una boliviana migrante de 36 a√Īos que, en primera persona, relata los sucesos imprevistos y dram√°ticos de los √ļltimos tres meses de su vida.¬† La Paz y Toulouse son los escenarios que dan pie al periplo de la hero√≠na. El autor define la entrega narrativa como "un drama psicol√≥gico de corte fant√°stico, con unos cuantos toques de humor negro." "D√≠as detenidos" sumerge a sus lectores en el mundo conflictivo de la migraci√≥n, las crisis humanitarias y las democracias fallidas como el 21 F ¬† ¬ŅCu√°l es el perfil de los personajes? Una gran mayor√≠a son migrantes: esto permite reflejar el mundo globalizado de hoy, donde mucha gente es de aqu√≠ y de all√°. Hay una reflexi√≥n sobre la fr√°gil identidad del migrante, que oscila entre el goce de saberse ciudadano del mundo y el horror de ya no ser de ninguna parte. El tema de la identidad escindida se completa con el de la locura. ¬ŅQu√© funci√≥n cumplen? Las voces y vidas de personajes secundarios funcionan como ecos o contrapuntos de la acci√≥n central de la protagonista. Puede decirse que ayudan a Lea en la exploraci√≥n de s√≠ misma, aunque no siempre resulte f√°cil o agradable para ella. "Las voces fluyen por mi cuerpo", dice ella al final, en un momento en que debe tomar una decisi√≥n crucial. ¬ŅQu√© recursos narrativos empleaste para la obra? Un ox√≠moron (contradicci√≥n) para designar la realidad del tiempo. No me refiero al tiempo del reloj, sino el tiempo psicol√≥gico, descrito por Bergson y Proust. El flujo temporal y el reflujo del pasado, a trav√©s de la memoria, son dos oleajes constantes y contradictorios. La novela oscila as√≠ entre el pasado y el presente. ¬† ¬ŅSi el tiempo es un personaje en la novela, qu√© rol que cumple? Mostrar el desmoronamiento de Lea. Desde la muerte violenta de su marido, de su madre y la p√©rdida de su casa, su vida ha quedado suspendida en un vac√≠o irremediable, una par√°lisis temporal. ¬†La obsesiona la imagen del Choqueyapu seco. Como todos sabemos, en diciembre de 2016, La Paz padeci√≥ una de las peores sequ√≠as de su historia. Teme ella as√≠, de manera semejante, que su vida se convierta en ese "r√≠o sin agua, tiempo sin tiempo". ¬† ¬ŅCu√°l es el marco temporal de "D√≠as detenidos"? El presente narrativo es enero de 2017, pero la vida de la protagonista transcurre en septiembre de 2016. As√≠, la acci√≥n es muy contempor√°nea, marcada por el cambio clim√°tico, las guerras en Oriente Medio, los atentados terroristas en Europa, la amenaza fantasma de la extrema derecha en Francia y el proceso de cambio en Bolivia con el hito del 21F. ¬† ¬ŅQu√© cuestionamiento plantea la novela? "D√≠as detenidos" plantea una pregunta antigua sobre la Historia: ¬ŅAvanza o no avanza? ¬ŅTiene sentido o es solo un fest√≠n de violencia destinado a borrarse y desaparecer como todo lo dem√°s? ¬ŅCu√°l fue el gran reto de escribirla? Sumergirme en la voz de una mujer. Los miembros del jurado estaban plenamente convencidos de que, detr√°s de esta obra, hab√≠a una escritora mujer. Me ha complacido saberlo, pues la ficci√≥n es el arte sutil de la mentira. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario