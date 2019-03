Dos Premios Nobel de literatura serÃ¡n otorgados este aÃ±o, despuÃ©s de un escÃ¡ndalo

Fotografia: Henrik Montgomery/EPA v├şa Shutterstock Agrandar la foto + Twittear La Fundaci├│n Nobel anunci├│ el 5 de marzo en┬áun comunicado que se otorgar├ín dos premios en la categor├şa de literatura este a├▒o. El premio literario, generalmente anual, no se entreg├│ el a├▒o pasado porque la Academia Sueca, el organismo que elige al ganador, se vio afectada por un esc├índalo relacionado con abuso sexual, acusaciones de malversaciones financieras y pistas que apuntan a un encubrimiento. En el ojo del hurac├ín se encontraba la poeta Katarina Frostenson, integrante de la academia, y su esposo, Jean-Claude Arnault, quienes dirig├şan una organizaci├│n cultural en Estocolmo que recib├şa fuertes pagos por parte de la academia. Arnault fue acusado de abusar de la influencia que le proporcionaba la organizaci├│n y de manosear, acosar y atacar a por lo menos dieciocho mujeres. Arnault, que fue condenado por violaci├│n el a├▒o pasado y sentenciado a al menos dos a├▒os en prisi├│n, tambi├ęn fue acusado de filtrar los nombres de los ganadores del premio. Desde que se revel├│ el esc├índalo, la academia se ha visto sacudida por renuncias posteriores. Incluso el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, su mecenas, estuvo involucrado p├║blicamente en las exigencias de un cambio. Desde entonces, la academia ha tomado medidas que "fomentan buenas oportunidades para restaurar la confianza", se├▒al├│ la Fundaci├│n Nobel mediante un comunicado. Estas incluyen cambiar la manera en que se elegir├í a los ganadores "durante los pr├│ximos a├▒os". Cinco expertos independientes, entre ellos autores y cr├şticos literarios, participar├ín en el proceso de selecci├│n. Los galardonados del Nobel de literatura para el 2018 y el 2019 se anunciar├ín en octubre. Sin embargo, para algunos en Suecia, a├║n es demasiado pronto para entregar un premio. "El problema es que la sociedad ya no conf├şa en la academia; de verdad es vergonzoso", dijo en una entrevista telef├│nica Alexandra Pascalidou, fundadora del Premio de la Nueva Academia. El Premio de la Nueva Academia se organiz├│ para sustituir al Premio Nobel del a├▒o pasado y llam├│ la atenci├│n en todo el mundo pues involucr├│ al p├║blico y a los bibliotecarios suecos en la elecci├│n del ganador, la escritora guadalupe├▒a Maryse Cond├ę. A├║n hay miembros de la academia que formaban parte de ella desde antes del esc├índalo, aunque un personaje prominente, Horace Engdahl, quien hab├şa cuestionado p├║blicamente la condena por violaci├│n de Arnault, renunci├│ al comit├ę que propone a los galardonados el 5 de marzo. "Deber├şan irse", dijo Pascalidou. El Premio de la Nueva Academia iba a ser un caso excepcional, pero sus miembros a├║n no han decidido si seguir├ín adelante este a├▒o de cualquier manera, agreg├│. "Me sorprende un poco la decisi├│n, para ser honesto", dijo en una entrevista telef├│nica Bj├Ârn Wiman, editor de cultura de Dagens Nyheter, el diario sueco que revel├│ el esc├índalo. "Creo que la decisi├│n adecuada habr├şa sido no otorgar un premio pero dejar vigente el de 2018. Ese solo ser├í un recordatorio de lo que sucedi├│ y de la manera catastr├│fica en que la academia manej├│ las acusaciones". El premio podr├şa generar a├║n m├ís controversia este a├▒o cuando se anuncie al ganador. En 2016, la victoria de Bob Dylan despert├│ mucho debate sobre si un compositor deber├şa recibir un premio literario. "De verdad siento l├ístima por el autor al que galardonar├ín", agreg├│ Wiman. "Estar├í por siempre asociado con un esc├índalo". ┬á Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario