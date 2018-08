FIL La Paz 2018

Agrandar la foto + Agrandar la foto + Agrandar la foto + Agrandar la foto + Agrandar la foto + Twittear Fueron días de una actividad frenética. La Feria Internacional del Libro de La Paz había alcanzado una inusitada presencia de visitas a la que se sumó la calidad de los autores escogidos para participar de este acontecimiento que está marcando tendencia entre los amantes de la lectura. Carlos Ostermmann presidente de la Cámara Boliviana del Libro dice que la XXIII versión de la FIL ha roto todos los récords de asistencia. Reafirma la capacidad de convocatoria que este espacio adquiere cada año con un poder de convocatoria de primer nivel. Basta con conocer algunos autores internacionales que se dieron cita al campo ferial Chuquiago Marka que por 10 días albergó una nutrida concurrencia entre editoriales, autores, librerías, además, este año, de una excelente propuesta gastronómica que se suma entre los atractivos de la FIL. Invitados internacionales Argentina Javier Sinay Buenos Aires, 1980 Es periodista. Publicó Los crímenes de Moisés Ville, Sangre joven. Matar y morir antes de la adultez, que mereció el premio Rodolfo Walsh en la XXIII Semana Negra de Gijón (España), y un perfil del ex capitán de la Armada Argentina Jorge "Tigre" Acosta, en la antología Los Malos (editada por Leila Guerrero, Ediciones UDP). En 2015 ganó el Premio Gabriel García Márquez de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) por su nota Rápido. Furioso. Muerto, publicada en Rolling Stone Argentina. Martín Sivak Buenos Aires, 1975 Sociólogo y periodista. Ha trabajado más de veinte años como periodista. Publicó El asesinato de Juan José Torres, El dictador elegido: biografía no autorizada de Hugo Banzer Suárez, El doctor: biografía no autorizada de Mariano Grondona, Santa Cruz: una tesis, Jefazo: retrato íntimo de Evo Morales (traducido al inglés, francés, italiano y chino) y los tomos Clarín, el gran diario argentino: una historia, y Clarín, la era Magnetto. El salto de papá es su más reciente obra. Brasil Bernardo Carvalho Rio de Janeiro, 1960 Es narrador, poeta, cronista, traductor y periodista. Su novela Mongolia ganó el Premio APCA y el Premio Jabuti, el más importante de Brasil, que volvería a ganar con Reproducción. Su novela Nueve noches ganó el Premio Portugal Telecom. Sus libros fueron traducidos a más de diez idiomas. Actualmente es parte de la plantilla de columnistas de Folha de Sao Paulo, periódico para el que también trabajó como corresponsal en París y Nueva York. Luisa Geisler Canoas, 1991 Cuentista y novelista. A sus 19 años ganó el Premio Sesc de Literatura con el libro Cuentos de mentira, que también fue finalista del Premio Jabuti, el más importante de Brasil. A los 20 volvió a ganar el Premio Sesc, esta vez en la categoría de novela, con Quizá, que fue finalista, también, del Premio Jabuti, del Premio Machado de Assis y del Premio Sao Paulo de Literatura. Su última novela es Las luces de emergencia se encenderán automáticamente. La revista Granta la eligió como una de las mejores escritoras jóvenes brasileñas. Chile Magda Sepúlveda Concepción, 1968 Crítica literaria e investigadora chilena. Es profesora asociada en la Universidad Católica de Chile e investigadora asociada del Centre for Contemporary Latin American Studies de la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Es autora de las antologías Ciudad quiltra. Poesía chilena (1973-2013), de Tinta de sangre: Narrativa policial chilena del siglo XX, en coautoría con Clemens Franken, y de Mistral. Somos los andinos que fuimos. China Zhao Daxing Dengzhou, 1952 Novelista, cuentista y dramaturgo. Ganó el Premio Nacional al Cuento Excelente, el Premio Feng Mu y el Premio de Literatura Mao Dun. Muchas de sus obras se han adaptado para el teatro, para series de televisión, películas y radionovelas. Es autor de las novelas Huellas, Las joyas de plata, Saliendo de la cuenca, El edificio 21, Leyenda de guerra, Lagos y montañas, Advertencia temprana y Alma consolada, de los libros de cuentos La chica Han y Campos dorados de cebada. Su novela El molino de aceite de sésamo fue llevada al cine por el director Xie Fei y ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín. Ecuador Gabriela Alemán Río de Janeiro, Brasil, 1961 Novelista y cuentista ecuatoriana. Fue seleccionada por el Hay Festival Bogotá como uno de los mejores escritores menores de 39 años. Fue jugadora profesional de baloncesto en Paraguay y Suiza. Es autora de varios libros de cuentos, entre los que destacan Zoom, Fuga permanente, Álbum de familia y La muerte silba un blues (Premio Joaquín Gallegos Lara, Finalista Premio Gabriel García Márquez) y las novelas Body Time, Poso Wells y Humo (Premio Joaquín Gallegos Lara). España Aroa Moreno Durán Madrid, 1981 Poeta, narradora y periodista. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense, especialista en Información Internacional y Países del Sur. Ha publicado los poemarios Veinte años sin lápices nuevos (2009) y Jet lag (2016). Es autora de las biografías de Frida Kahlo, Viva la vida, y de Federico García Lorca, La valiente alegría. En 2017 ha publicado La hija del comunista, su primera novela, que le valió el Premio "El Ojo Crítico" de RNE de Narrativa 2017. Belén Gopegui Madrid, 1963 Es licenciada en Derecho, narradora y guionista de cine. Escribió las novelas La escala de los mapas (Premio Tigre Juan y Premio Santiago del Nuevo Extremo), La conquista del aire, Lo real (Finalista Premio Rómulo Gallegos, Finalista Premio Fundación José Manuel Lara y Finalista del Premio de la Crítica), Acceso no autorizado y El comité de la noche (Premio Cálamo «Otra mirada»), entre otras. Autora de la novela juvenil El Balonazo. Su más reciente novela es Quédate este día y esta noche conmigo. México Laura Esquivel Cuauhtémoc, 1950 Es sobre todo conocida por su novela Como agua para chocolate, que se ha traducido a más de 30 idiomas e inspiró la exitosa película homónima dirigida por Alfonso Arau. Otras novelas, como Malinche o la más reciente, Mi negro pasado, que es un capítulo más de la saga iniciada en Como agua para chocolate, le han valido diversos premios, entre los que destacan el Premio ABBY, que otorga la American Booksellers Association, o el Premio Giuseppe Acerby, de la Universidad de Verona. Estados Unidos Dan Wells Utah, 1977 Es un autor best seller de novelas de terror y de ciencia ficción. Es sobre todo conocido por la trilogía que componen los libros No soy un Serial Killer, No soy el Señor Monstruo y No quiero matarte. Es también autor de una segunda trilogía cuyos títulos, El único amigo del demonio, Sobre tu cadáver y Nada más que perder, han tenido bastante éxito entre el público juvenil. Paraguay Javier Viveros Asunción, 1977 Ingeniero informático que se recibió también de Magíster en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la Universidad Nacional de Asunción. Ha transitado diversos géneros: poesía, cuento, literatura infantil, guiones de teatro, historieta y cine. Es autor de los libros de cuento La luz marchita, Ingenierías del insomnio, Urbano, demasiado urbano, Manual de esgrima para elefantes, Fantasmario, cuentos de la Guerra del Chaco (Edward and Lily Tuck Award for Paraguayan Literature 2018, otorgado por el PEN Club de Estados Unidos) y Por debajo del radar. Antología personal. Uruguay Eduardo Gudynas Montevideo, 1960 Científico, investigador y ecologista. Integró la lista de 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes de 2015. De Gudynas se destaca su trabajo al frente del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), su actividad, enfocada en las estrategias de desarrollo sostenible en la región con el fin de coordinarlas con los procesos de integración regional y globalización, y su extensa colaboración en medios académicos. Es autor de Extractivismos: ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza. Invitados nacionales Edmundo Paz Soldán Cochabamba, 1967 Es profesor de Literatura Latinoamericana en la Universidad de Cornell. Es autor de once novelas, entre ellas Río Fugitivo, La materia del deseo, Palacio Quemado, Los vivos y los muertos, Norte y Los días de la peste; y de cinco libros de cuentos, entre ellos Amores imperfectos, Billie Ruth y Desencuentros. Ha coeditado los libros Se habla español y Bolaño salvaje. Sus obras han sido traducidas a once idiomas y ha recibido numerosos premios, entre los que destaca el Juan Rulfo de cuento y el Nacional de Novela en Bolivia. Ramón Rocha Monroy Cochabamba, 1950 Escritor y periodista. Es autor del ensayo Pedagogía de la liberación (Premio Franz Tamayo), de los libros de cuentos Allá lejos y El padrino y de las novelas El run run de la calavera (que fue seleccionada como una de las Novelas Fundamentales de Bolivia), Ando volando bajo (Premio Erich Guttentag), La casilla vacía, Ladies Night, Potosí 1600 (Premio Nacional de Novela), ¡Qué solos se quedan los muertos!, Iskay y La sombra del tambor.