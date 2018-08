HFC Mansilla: Pensadores de calidad no tienen reconocimiento público

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Tajante y un poco irónico, Hugo Celso Felipe (H. C. F.) Mansilla, reconocido filósofo e intelectual boliviano, sentencia: "No contesto esa pregunta, por favor, siga con la siguiente", luego de escuchar ¿qué significa para él recibir el Doctor Honoris Causa de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)? Fue en diciembre de 2015. "Esos lugares comunes, el gran privilegio y lo contento que está uno (con los reconocimientos) son burradas, son cosas infantiles", agrega sin anestesia el filósofo. Este año, la XXIII Feria Internacional del Libro de La Paz otorgará un reconocimiento a Mansilla por sus 50 años de trayectoria intelectual. Presentará además tres tomos de sus obras selectas. El intelectual cuenta que estudió la obra de Franz Tamayo porque "ha sido uno de los más grandes poetas que ha tenido Bolivia". "Su poesía está fuera de toda duda, pero eso no quiere decir que no debamos criticar su obra filosófica y política". Para el filósofo, en el territorio boliviano se han producido notables pensadores desde que se cuenta con testimonios escritos, es decir desde la época colonial, generalmente han sido escritores funcionarios de la Corona.



Después, según Mansilla, en la época republicana fueron profesores universitarios que la opinión pública y los medios de comunicación han ignorado sistemáticamente. "Sin comparamos Bolivia, más o menos 10 millones de habitantes, con países de población equiparable, por ejemplo Ecuador, Cuba o algo así, o países del Tercer Mundo, notamos que aquí se ha producido una plebe muy importante de investigadores y pensadores de alta calidad que nunca han recibido el reconocimiento adecuado de la sociedad y de los medios de comunicación", explica el filósofo, quien ya ha publicado más de 40 obras. Detalla que desde el siglo XVII en Bolivia se ha tenido notables personalidades como Antonio de León Pinelo, Gaspar de Escalona y Agüero, Gaspar de Villarroel, Victorian de Villava y José de Aguilar, en la época colonial. "También podemos mencionar a Mamerto Oyola, un notable pensador cruceño que publicó en Francia una obra muy discutida en su época sobre filosofía racionalista. Y en la actualidad, no existe en Bolivia una sola calle, plaza o escuela que recuerde a estos pensadores", dice. Y sostiene con ironía: "Tenemos, me atrevería a decir, una curiosa confrontación entre pensadores de alta calidad y un nulo reconocimiento público". ¿Cuáles son los motivos del olvido? "En parte puede ser un nivel cultural relativamente modesto, es decir: para sobrevivir no se necesita ni la cultura ni la filosofía. Una sociedad preocupada por cuestiones muy elementales no tiene por qué honrar o preocuparse por la gente que produce cosas abstractas", responde.