Los diez libros de no ficción del año

Fotografia: Seix Barral Agrandar la foto + Twittear En los √ļltimos a√Īos, el ensayo, la cr√≥nica, la novela documental y la literatura del yo han ocupado espacios tradicionalmente propios de la novela y el cuento. Si en la lista de 2016, que no diferenciaba entre ficci√≥n y no ficci√≥n, ya incluimos libros de cr√≥nica de Svetlana Aleksi√©vich, Marco Avil√©s y Sergio del Molino; en la de 2017 y en la de este a√Īo s√≠ distinguimos en dos listas algunos de los t√≠tulos m√°s destacados de los √ļltimos doce meses, para hacerle un poco de justicia a un mercado que publica much√≠simos libros de alta calidad (y conscientes de que las fronteras entre g√©neros son difusas). Comenzamos con diez libros de no ficci√≥n que han destacado en 2018. La semana que viene, la segunda entrega ser√° sobre libros de relatos y novelas. ¬† Mujeres y poder: un manifiesto. Mary Beard La famosa historiadora, divulgadora y ensayista brit√°nica Mary Beard comienza este breve y punzante ensayo -con intensidad de manifiesto- record√°ndonos que en La Odisea encontramos la primera escena de la historia de la literatura en que un hombre hace callar a una mujer. Como adem√°s de relatarnos los viajes de Ulises, Homero nos cuenta c√≥mo pasa Tel√©maco de la ni√Īez a la edad adulta, el gesto de hacer callar a Pen√©lope es interpretado como parte de un c√≥digo para que el joven asuma su propia voz y, con ella, su poder de patriarca. Gracias a su abrumador conocimiento de la Antig√ľedad, Beard repasa en Mujeres y poder algunos libros, escenas y mitos en que las mujeres que hablan en p√ļblico son tachadas de locas o de masculinas, cuando no directamente silenciadas por arte de magia o con actos violentos. Pero su objetivo no es quedarse en el pasado remoto, sino diseccionar el presente. Por eso tambi√©n Hillary Clinton y otras mujeres importantes de nuestra √©poca aparecen en este volumen que se lee con admiraci√≥n y con indignaci√≥n. Tras llegar a la √ļltima p√°gina uno entiende mejor por qu√© la autora contesta sistem√°ticamente a los imb√©ciles que la atacan en Twitter. Teor√≠a y pr√°ctica, hasta las √ļltimas consecuencias. ¬† Guerras del interior. Joseph Z√°rate Inmediatamente despu√©s de ganar a principios de octubre el premio Gabriel Garc√≠a M√°rquez, el escritor peruano Joseph Z√°rate public√≥ su primer libro, Guerras del interior, que incluye tanto ese texto como el que mereci√≥ en 2016 otro galard√≥n importante, el Ortega y Gasset. Estamos, por tanto, ante un volumen que ha ido creciendo lentamente hasta alcanzar 130 p√°ginas trabajadas y pulidas obsesivamente. Aunque se trate de un libro en el que predominan los perfiles -es decir, los retratos de personas que se convierten en personajes: el activista Edwin Chota, la agricultora M√°xima Acu√Īa y el ni√Īo Osman Cu√Īach√≠-, sus figuras no se agotan en s√≠ mismas, sino que nos ayudan a comprender Am√©rica Latina a trav√©s de tres vectores conceptuales: el oro, la madera y el petr√≥leo. Porque esos tres materiales resumen la historia del continente, su conquista imperialista y su presente neoimperial. Como dice Philip Roth en Los hechos, la literatura siempre parte de ellos. Desde las biograf√≠as, los cuerpos y las violencias particulares que sufren Edwin, M√°xima y Osman, Z√°rate se eleva hasta las abstracciones monetarias y la explotaci√≥n macroecon√≥mica; pero vuelve a bajar, una y otra vez. Porque, como dice Svetlana Alexi√©vich en el ep√≠grafe que inaugura el volumen: "Eso es a lo que yo me dedico desesperadamente: a disminuir la historia hasta que toma una dimensi√≥n humana". ¬† El dolor de los dem√°s. Miguel √Āngel Hern√°ndez Despu√©s de Intento de escapada y de El instante de peligro, dos ficciones que indagan en c√≥mo las instituciones culturales contempor√°neas moldean de un determinado modo las relaciones humanas, el escritor y profesor de historia del arte Miguel √Āngel Hern√°ndez abre un par√©ntesis en su trayectoria novel√≠stica con esta cr√≥nica autobiogr√°fica sobre un cap√≠tulo turbio de su adolescencia y primera juventud, acertadamente titulada El dolor de los dem√°s. Antes de que lograra huir de la asfixia rural donde se cri√≥, su mejor amigo mat√≥ a su propia hermana. Aunque el acercamiento al caso recurra a las herramientas de la novela de no ficci√≥n que tambi√©n ha investigado cr√≠menes, el cl√≠max conceptual llega gracias a la aplicaci√≥n de la teor√≠a del arte a la interpretaci√≥n de los hechos. Mata as√≠ dos p√°jaros de un tiro: la po√©tica de Hern√°ndez asegura su coherencia y el lector agradece que la literatura del yo y de la memoria, tan en boga, explore un camino distinto.

38 estrellas. Josefina Licitra El nuevo libro de la cronista argentina Josefina Licitra comienza con cuatro mujeres jugando el truco sobre una alfombra, en una celda de una prisi√≥n de Montevideo. Bajo la alfombra hay un agujero. El agujero es la boca del t√ļnel. El t√ļnel forma parte de una fuga. La que ocurri√≥ el 30 de julio de 1971 y que se reconstruye en 38 estrellas: la mayor fuga de una c√°rcel de mujeres de la historia. La 38 protagonistas de la Operaci√≥n Estrella eran militantes del Movimiento de Liberaci√≥n Nacional-Tupamaros. Por eso el libro se mueve con agilidad entre la √©pica, el thriller carcelario y el ensayo pol√≠tico. A diferencia de otros libros argentinos recientes que tambi√©n han explorado cr√≠ticamente la militancia de izquierdas, como Las teor√≠as salvajes de Pola Oloixarac, u Oraci√≥n de Mar√≠a Moreno, Licitra no se centra en su pa√≠s, sino que dedica sus esfuerzos a narrar los problemas con la utop√≠as del pa√≠s vecino. Ese descentramiento geogr√°fico -que le asegura el desapego- es uno de los muchos desplazamientos que el proyecto ejecuta con acierto (del yo a los otros, del mundo masculino al femenino, de las presas a las carceleras monjas, de una voz a otra hasta lograr el gran retrato coral). ¬† Ordesa. Manuel Vilas Aunque sea el libro menos ficcional de Manuel Vilas, Ordesa no est√° exento de ficci√≥n; pero supura verdad. El narrador se retrata a s√≠ mismo sin misericordia: no fue un buen hijo; no fue un buen marido; no fue un buen padre. Pero no se trata de encontrar la redenci√≥n a trav√©s de la escritura (tal vez s√≠ tenga lugar una reconciliaci√≥n post mortem con sus padres, los protagonistas de Ordesa y de toda la obra del autor; pero sin duda no¬†ocurre lo mismo con su exesposa ni con sus hijos); sino de hablar de las adicciones y de su superaci√≥n huyendo de la terapia y creyendo en la poes√≠a. M√°s all√° de esa dimensi√≥n literaria y confesional, que emparienta Ordesa con Mortal y rosa, de Francisco Umbral, el √ļltimo libro de Vilas es tambi√©n una reactualizaci√≥n de la vieja pregunta noventayochista acerca del sentido de Espa√Īa. Al igual que ocurri√≥ en a√Īos anteriores con¬†Anatom√≠a¬†de un instante, de Javier Cercas, o con¬†La Espa√Īa vac√≠a, de Sergio del Molino, es esa necesidad de los lectores espa√Īoles por entender su contexto nacional la que explica que Ordesa, adem√°s de una autosemificci√≥n poderosa, se haya convertido en un superventas. Parad√≥jicamente, en nuestra √©poca global en cada pa√≠s lideran las listas de m√°s vendidos casi siempre t√≠tulos nacionales. ¬† Buscando Mercy Street: el reencuentro con mi madre. Linda Gray Sexton Linda Gray Sexton sufri√≥ los nueve intentos de suicidio de su madre, Anne Sexton. La d√©cima fue la vencida. "Su suicidio me aterrorizaba y lo anhelaba a partes iguales", escribe en Buscando Mercy Street, y¬†a√Īade: "Deseaba librarme de la tiran√≠a de las m√ļltiples neurosis". Linda ten√≠a 21 a√Īos cuando muri√≥ su madre. Tuvo que digerir en paralelo el duelo, el alivio culpable y un exceso de informaci√≥n. Porque de pronto era su albacea literaria y deb√≠a leer los textos que hab√≠a dejado in√©ditos, como el diario en que la poeta y artista registraba las veces en que se hab√≠a desahogado f√≠sicamente con ella. O incluso que hab√≠a decidido ahogarla. Este libro es dur√≠simo. No solo por lo que se narra; tambi√©n porque la raz√≥n √ļltima de nuestra lectura no es la simpat√≠a con las v√≠ctimas, Linda y su hermana, Joy, sino el inter√©s en la figura de la victimaria (y v√≠ctima tambi√©n), la poeta maldita Anne Sexton. Seguimos intoxicados por la figura del genio destructor. Por suerte a Linda Gray Sexton no le ha ocurrido como a Mar√≠a Pilar Donoso, quien se suicid√≥ tras publicar Correr el tupido velo, el libro en el que cont√≥ la oscuridad de su padre adoptivo, Jos√©, y su experiencia al leer sus diarios y papeles in√©ditos. All√≠ descubri√≥ los apuntes de una novela en la que √©l imaginaba que su hija le√≠a sus diarios y despu√©s se suicidaba. La luna. S√≠mbolo de transformaci√≥n. Jules Cashford En paralelo al avance de la digitalizaci√≥n del mundo y del poder de los algoritmos, se han consolidado varias tendencias editoriales vinculadas con el mundo natural, la artesan√≠a y la espiritualidad. Es l√≥gico que as√≠ sea: la tecnolog√≠a nos obliga a pasar buena parte de nuestras vidas en las pantallas y est√° poniendo en jaque las nociones tradicionales de "condici√≥n humana" y de "alma". En el cat√°logo de la editorial Atalanta encontramos varios libros de referencia para comprender la importancia de la mitolog√≠a y su vigencia en el siglo XXI, como √°mbito acad√©mico en que llevar a cabo una historia cultural de la consciencia. Entre los recientemente publicados destacan los tres vol√ļmenes de Las m√°scaras de Dios de Joseph Campbell y La luna. S√≠mbolo de transformaci√≥n, de Jules Cashford. La traductora de los himnos hom√©ricos y experta en mitos comienza hablando de la Luna y los ritmos vitales en su exhaustivo estudio de la presencia de lo lunar en las culturas y las artes, desde el Paleol√≠tico hasta la modernidad, y acaba con el eclipse, la muerte, el renacimiento y la transformaci√≥n. Entre ambos extremos, las m√°s de 600 p√°ginas de este volumen apasionante repasan la etimolog√≠a de la palabra "luna"; analizan la presencia del sat√©lite en los mitos egipcios, griegos, precolombinos o cristianos; y comentan la Capilla Sixtina de Miguel √Āngel o Macbeth de Shakespeare para entender la polisemia de un cuerpo celeste que ha sido el espejo simb√≥lico en que los hombres se han visto reflejados desde siempre. ¬† 21 lecciones para el siglo XXI. Yuval Noah Harari Doctor en historia por la universidad de Oxford y profesor en la Universidad Hebrea de Jerusal√©n, nada en la carrera de Yuval Noah Harari apuntaba hacia su trepidante transformaci√≥n en un influenciador global. Pero, de pronto, la publicaci√≥n en 2014 de Sapiens le cambi√≥ la vida. Ha sido traducido a cincuenta idiomas y ha vendido m√°s de diez millones de ejemplares. Tanto ese como su siguiente libro, Homo Deus, te los encuentras en todas las librer√≠as y aeropuertos del mundo. Como no hay dos sin tres y sus dos primeros libros abordan, respectivamente, el pasado y el futuro de la humanidad, ahora ha publicado 21 lecciones para el siglo XXI, su examen del presente. Un presente que seg√ļn el ensayista se caracteriza por la ausencia de un gran relato ("En 1938 a los humanos se les ofrec√≠an tres relatos globales entre los que elegir, en 1968 solo dos y en 1998 parec√≠a que se impon√≠a un √ļnico relato; en 2018 hemos bajado a cero"), la paulatina transferencia de la autoridad de los seres humanos a los algoritmos y dos grandes revoluciones del conocimiento: la de la biotecnolog√≠a y la de la infotecnolog√≠a. El an√°lisis es interesante, pero no sorprende como s√≠ lo hicieron Sapiens y, en menor medida, Homo Deus. Eso no significa que no tenga muy buenas ventas. Sus fan√°ticos son globales y est√°n sedientos de explicaciones de la realidad m√°s compleja y sin sentido de la historia de la humanidad. ¬† El v√©rtigo horizontal. Una ciudad llamada M√©xico. Juan Villoro El v√©rtigo horizontal constituye un esfuerzo superheroico por domesticar en 400 p√°ginas el caos urbano que naci√≥ de un ecocidio: el secamiento de un lago. No hay ciudad tan salvaje, tan monstruosa como la capital de M√©xico. Y pocos escritores la conocen con la precisi√≥n y la pasi√≥n de Juan Villoro, que la ha retratado tanto en centenares de art√≠culos y cr√≥nicas como en sus cuentos y novelas. Ya en El disparo de Arg√≥n, de hecho, nos revel√≥ cu√°l es su clave para interpretarla: alternar la mirada a ras de suelo con la mitolog√≠a del conjunto, el ojo humano con los relatos de los dioses (ca√≠dos). Pero el libro no es solo una gran cr√≥nica metropolitana, en la que la prosa y la estructura narrativa sintonizan la misma frecuencia rizom√°tica y laber√≠ntica de la realidad que intentan representar: tambi√©n es un proyecto curatorial. Seleccionadas por Roselin R. Espinosa, incluye reproducciones de alta calidad de fotograf√≠as de, entre otros, Yolanda Andrade, Paolo Gasparini, Francisco Mata Rosas o Adam Wiseman. Y el dise√Īo del volumen y sus cartograf√≠as son obra del artista y dise√Īador Alejandro Magallanes (que ha hecho de las portadas y cubiertas de la editorial Almad√≠a una obra personal de largo aliento). Villoro sabe que las ciudades son obras colectivas. Y que sus mejores cronistas pertenecen siempre a una tradici√≥n. Por eso el libro est√° dedicado a Sergio Gonz√°lez Rodr√≠guez, cronista de la generaci√≥n del autor que falleci√≥ antes de tiempo, e incluye fotos de Sonia Madrigal o de Oswaldo Ruiz, artistas de la generaci√≥n siguiente.¬†El mismo a√Īo en que ha ganado los premios Manuel Rojas y Jorge Ibarg√ľengoitia, el¬†autor de¬†El testigo ha demostrado que sabe recibirlo y pasarlo. ¬† El asesino t√≠mido. Clara Us√≥n El nuevo libro de Clara Us√≥n, que ha merecido en M√©xico el prestigioso premio Sor Juana In√©s de la Cruz, recuerda por su argumento su celebrada novela La hija del Este. Si en en esta la autora llevaba a cabo la reconstrucci√≥n de la vida de Ana Mladic, la hija del general y criminal de guerra Ratko Mladic, que se suicid√≥ con la pistola de su padre, en el contexto del conflicto de los Balcanes; en El asesino t√≠mido la protagonista es Sandra Mozarovski, una actriz menor del cine er√≥tico espa√Īol de los a√Īos setenta, hija de un diplom√°tico ruso, que supuestamente tambi√©n se suicid√≥ y cuyo caso tampoco fue aclarado. Pero los aut√©nticos escritores nunca repiten una f√≥rmula: Us√≥n nos sorprende con un proyecto h√≠brido en que esa muerte no es m√°s que el eje central desde el que brotan sucesivas digresiones. Tanto autobiogr√°ficas, en que la autora nos confiesa su extrav√≠o moral durante la juventud o su tensa relaci√≥n con su madre, como ensay√≠sticas, con p√°ginas muy personales sobre Albert Camus, Ludwig Wittgenstein y Cesare Pavese. Supongo que al cabo es una novela autoficcional, pero yo la he le√≠do como documental. Que cada lector decida la naturaleza de su pacto. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario