Obituario 2018: Stan Lee (1922 - 2018)

Agrandar la foto + Twittear El guionista de c√≥mics Stan Lee de nuestro universo, co-creador del Iron Man de nuestro universo o del Spiderman de nuestro universo, ha fallecido el 12 de noviembre a la edad de 94 a√Īos. "Los miles de 'stan lees' que habitan en el resto del multiuniverso del que √©l ha sido responsable como uno de sus creadores m√°s destacados siguen vivos y seguir√°n produciendo pel√≠culas, solo ha fallecido el que conocemos nosotros aqu√≠, en Tierra 616", ha confirmado la hija del guionista. Miles de fans no han dejado de lamentar y agradecer el¬†legado de Lee, quien ser√° recordado como el creador de los m√°s ic√≥nicos personajes de los c√≥mics de Marvel, entre ellos¬†Spider-Man, Iron Man, Thor, Capit√°n Am√©rica, Pantera Negra, Hulk, los X-Men, la Viuda Negra, Los Vengadores, Silver Surfer, Nick Fury y Los 4 Fant√°sticos. El escritor tambi√©n ser√° recordado por sus decenas de¬†hilarantes cameos en las series y pel√≠culas de estos personajes. Afortunadamente,¬†Kevin Feige y Joe Russo han confirmado que¬†todav√≠a podremos verlo en Avengers 4 Captain Marvel y Spider-Man: Far From Home, mientras que¬†Spider-Man: Into the Spiderverse incluir√° un tributo especial. Desde Marvel han informado de que el fallecimiento es "definitivo", dado que no hay planes ni medios para organizar cruces o 'crossovers' entre nuestra realidad y las otras. Se ha confirmado que en el funeral del creador habr√° un cameo del propio Stan Lee y una emotiva escena postcr√©ditos a modo de sorpresa, pero eso es todo. "Nuestro Stan Lee no regresar√°, su muerte es definitiva", han dicho desde Marvel, la compa√Ī√≠a que √©l mismo cre√≥. Seg√ļn diversas fuentes, una adolescente acaba de encontrarse el viejo bigote y las gafas de Stan Lee, por lo que podr√≠a convertirse en la nueva encarnaci√≥n del guionista. Marvel podr√≠a presentar a este nuevo Stan Lee, esta vez una chica, en la pr√≥xima Comic-Con.