Toni Morrison, una escritura de belleza desoladora

Fotografia: Getty Agrandar la foto + Twittear La importancia de Toni Morrison en el canon de la literatura de nuestro tiempo no se puede exagerar. Autora de once novelas que incluyen t√≠tulos como Ojos azules (1970), Sula (1973) o La canci√≥n de Salom√≥n (1977), el n√ļcleo de su obra lo constituye la trilog√≠a compuesta por Beloved (1987), Jazz (1992) y Para√≠so (1997), novelas que penetran como no se hab√≠a hecho antes ni se ha hecho despu√©s en cuestiones tan sangrantes como el racismo, la injusticia social provocada por la diferencia de clases o los abusos cometidos como consecuencia de la discriminaci√≥n sexual. En su ficci√≥n Morrison somete a examen estos temas entrelazando mito e historia, sirvi√©ndose de una prosa cuya potencia art√≠stica y eficacia t√©cnica hacen de ella un arma insuperable. La fuerza con que aborda temas indeciblemente dolorosos cristaliza en un lenguaje de belleza tan precisa y desoladora que resulta paralizante. Los cr√≠ticos han hablado siempre de una tensi√≥n verbal que alcanza un nivel est√©tico que solo se da en las m√°s altas formas de expresi√≥n po√©tica, aunque a ella le molestaba que se pusiera el √©nfasis en los aspectos m√°s art√≠sticos de su hacer. Su proyecto, mucho m√°s complejo y ambicioso, respond√≠a a otros objetivos. Se trataba de revelar c√≥mo el lenguaje y la historia hab√≠an sido arrebatados a su comunidad; se trataba de llevar a cabo el proyecto de devolver la dignidad humana a quienes hab√≠an sido despose√≠dos de ella. Se trataba de escribir deshaci√©ndose, seg√ļn sus propias palabras, del poder de "la mirada blanca". Y s√≠, el proyecto pod√≠a tener una dimensi√≥n est√©tica, pero los hechos la sepultaban. La realidad de la que deb√≠a dar cuenta le hizo decir en 2012, con motivo de la muerte de Trayvon Martin, adolescente de 17 a√Īos abatido por la espalda en Florida: "En la vida me quedan dos cosas por ver: un chico blanco alcanzado por la espalda por las balas de la polic√≠a y un hombre blanco condenado por haber violado a una mujer negra. Con un ejemplo me basta". Es en ese punto de desequilibrio entre el horror cotidiano, la bruma que tiende a ocultarlo, y la necesidad de reaccionar en nombre de la justicia con lo que se tiene a mano, en su caso la palabra, lo que hace que su escritura sea el equivalente de una descarga el√©ctrica. Leer a Morrison no es f√°cil, ni estil√≠stica ni tem√°ticamente. Su obra tiene como centro la experiencia afroamericana vista desde la perspectiva de la mujer, con el trauma de la esclavitud como trasfondo.La asombrosa Beloved, su obra maestra, est√° dedicada a los m√°s de sesenta millones de personas que fueron v√≠ctimas de la esclavitud en su pa√≠s, y se basa en la historia real de una esclava fugitiva que, a punto de volver a ser capturada por sus antiguos amos decide dar muerte a su hija de dos a√Īos antes de permitir que viva como esclava. Ante una premisa humana de esta √≠ndole, la concesi√≥n del Premio Nobel de literatura, en 1993, otorgado por primera vez a una mujer negra, no pasa de ser un mero gesto, pese a su valor simb√≥lico. La verdadera importancia de la obra de Toni Morrison estriba en que su mirada lancinante y redentora socava las premisas mismas de lo que significa escribir literatura. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario