Deanna Canedo Patiño se ha embarcado en una de las aventuras que hace más de 30 años le dieron renombre a la marca de la Casa de Diseño Beatriz Canedo Patiño. Como heredera de Beatriz Canedo Patiño se ha impuesto transitar en el mundo del diseño imponiendo una tendencia que ha incorporado patrones en la alta costura a nivel nacional e internacional. Esto es, la importancia de la preservación cultural donde ella está poniendo el ejemplo a seguir. En un momento cuando la industria de la moda estalla en controversia sobre la apropiación cultural, Deanna afirma que "el reconocimiento de las tradiciones ancestrales bolivianas, donde nace la inspiración y esta es plasmada al mundo, conlleva una responsabilidad social. Es a través del arte del diseño y confección, que la Casa de Diseño Beatriz Canedo Patin?o reconoce, celebra y agradece a las comunidades indígenas por su trabajo." Un ejemplo de este compromiso es la reciente inauguración de la exhibición del diseño original de la Ñusta BCP en Gustu. El afamado e icónico diseño original de la Ñusta (Princesa Aymara), diseñada por la 'Reina de la Alpaca' Beatriz Canedo Patiño (+), será exhibida por primera vez en veinte (20) años en Gustu. Compartiendo una misión de mostrar lo mejor de Bolivia al mundo y la preservación de las tradiciones ancestrales - dos referentes y pioneros: en la moda - La Casa de Diseño Beatriz Canedo Patiño - y gastronomía - Gustu - se unen en una exhibición única, que celebra la excelencia de la mano de obra boliviana. La Casa de Diseño Beatriz Canedo Patiño fue la primera en plasmar e integrar la cultura aymara a la alta costura. A través del uso de los nobles textiles de alpaca, los bordados a mano inspirados en la iconografía tiwanacota. La diseñadora asegura que "nuestra maison, mantiene el compromiso de trabajar con los textiles más nobles y ecológicos - donde no pretendemos competir con la naturaleza más bien la complementamos, al preservarla en su integra majestuosidad". Más allá de los detalles, Deanna se concentra en aspectos que han acaparado titulares de la prensa especializada por el respeto a la preservación y a las culturas de origen. El Gobierno de México, por ejemplo, ha observado que en la última colección de la reconocida marca Carolina Herrera inspirada en la "alegría de vivir" de América latina y que la revista Vogue la ha descrito como "juvenil, fresca y fiel a las raíces de la marca", se han incorporado en sus prendas diseños y elementos identitarios de los pueblos originarios locales. El Gobierno ha pedido a Herrera que explique "públicamente" los fundamentos que llevaron a la casa de modas a usar elementos culturales cuyo "origen está plenamente fundamentado". Además, solicita a la diseñadora que aclare si las comunidades portadoras de estas vestimentas se van a beneficiar de las ventas de la colección. Deanna, haciendo un alto afirma al respecto que "la inspiración está atada a una responsabilidad tanto de reconocimiento, retribución social, pero sobre todo de ayudar a las comunidades locales donde nace la inspiración. El origen de la inspiración representa un compromiso y una oportunidad de apoyo a la preservación artesanal. Como ejemplo de ello, su colección "Viento" Otoño - Invierno 2019 tiene un compromiso con la comunidad de Apolobamba - entablando en un plan de trabajo junto al Wildlife Conservation Society para la protección de los camélidos y la sustentabilidad de las comunidades artesanales. Destaca que "esto no es seguir las tendencias de la industria - cuando se fundó la marca a los finales de los ´80 - esto ya era parte de nuestro savoir faire - pero sobretodo de nuestra ética como empresa y como marca bo - liviana". A finales de este mes, Deanna presentará su primera colección, tras cinco años en La Paz, donde los jardines de la residencia de Alemania han sido el escenario para este esperado evento.