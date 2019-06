Gustavo Di Mario es un c√©lebre fot√≥grafo autodidacta que lleg√≥ a trabajar en campa√Īas publicitarias de grandes firmas como Nissan, Adidas, Axe, Mastercard, Uma, Lee, Levis, Ona Saez, Complot, Puma, Penguin, Powerade, Cher, Chevrolet, Sedal, Fila y otras. Tambi√©n se destac√≥ en publicaciones editoriales y tapas de importantes publicaciones argentinas e internacionales como Trace, Vibe, Black Book, Nylon, Sport Wear Internacional, Victory (USA); FOAM, Squezze (Holanda); Esquire (Asia); Harper's Baazars Latinoam√©rica y Argentina, Oh lala, Barzon, Brando, Venus, Para T√≠, Elle Argentina, Hola, Rolling Stone; Vogue Mexico; Colors (Italia). Arena homme plus (UK) Seep, Neon (Alemania), entre otras.

Como si fuera poco, public√≥ dos libros: Potrero (2007, Editorial Retina), seleccionado entre los mejores libros de fotograf√≠a latinoamericana y elegido por la Fundaci√≥n Aperture entre las mejores ediciones; Interior (2011, Edici√≥n Remota), premiado por Photo Eye en Los √Āngeles. Y realiz√≥ exhibiciones en √Āmsterdam, Nueva York, Argentina y Asunci√≥n del Paraguay. Actualmente su trabajo se encuentra expuesto en el Getty Museum de Los √Āngeles en la retrospectiva m√°s importante de fotograf√≠a latinoamericana.

¬ŅQu√© implica ser fot√≥grafo para grandes marcas y editoriales de la Moda Internacional? Posibilidades de conocer distintos lugares, distintas culturas, hacer lo que a uno le gusta ya que si te buscan es porque les gusta tu estilo en general.

¬ŅQu√© experiencia recoges de tu actividad? Involucrarme con lo que me toca descubrir y explorar desde la historia y los creadores.

Has estado en Bolivia, ¬Ņqu√© experiencia recoges del trabajo del dise√Īo de autores bolivianos? Mis dos experiencias en Bolivia fueron muy buenas vi un crecimiento de una edici√≥n a otra,¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†nuevas b√ļsquedas. Espero tener la posibilidad de conocer m√°s.

Has publicado dos libros de fotograf√≠a ¬Ņqu√© te impuls√≥ a seguir esta experiencia? Tengo dos libros publicados, uno sobre el futbol amateur y el otro sobre actividades y fiestas de gauchos. Decid√≠ hacerlos en forma de libro porque es un desaf√≠o armar series sobre un tema; los dos temas los fotografi√© durante m√°s de 10 a√Īos.

Tus publicaciones han sido expuestas en grandes museos, es un reconocimiento per se o crees que es apenas una parte del trabajo que estas realizando Ser parte de una colecci√≥n de museo o participar en muestras tanto nacionales como internacionales es muy fuerte porque va gente de todo tipo y se logra llegar a todo tipo de p√ļblico.

Una pregunta inevitable en estos tiempos es conocer tu criterio sobre la revoluci√≥n de g√©nero que se vive en el mundo. Creo que el cambio y la evoluci√≥n avanza poco a poco, se pueden conseguir mejores lugares de trabajo, un poco m√°s de respeto y menos miradas discriminadoras, pero a√ļn falta.

¬ŅAcompa√Īan las marcas los cambios culturales de g√©nero y la diversidad sexual? A veces s√≠, a veces se estereotipa y eso me parece que no avanza, generalmente es marketing.

 

¬ŅCrees que en la moda se copia sin escr√ļpulos o se plagia alegremente? En moda hay todo tipo de gente que copia hasta el hartazgo, que se inspira, gente libre que tiene ideas propias, esa es la moda que me interesa.

¬ŅQu√© significado tiene haber sido premiado por tus fotograf√≠as por el Photo Eye de Los √Āngeles? Siempre el reconocimiento es importante, pero para m√≠ lo m√°s importante en la fotograf√≠a es el momento vivido.

 

¬ŅQu√© opinas del debate internacional sobre los derechos de autor, tema de mucha actualidad y de compromiso de reconocimiento a los verdaderos autores de una fotograf√≠a? La verdad que no le doy mucha bola a eso, s√≠ me parece que mientras usan mis fotos y pongan el nombre, genial, pero no me desvelo por eso.

¬ŅHas peleado alguna vez por una foto tuya que ha sido expuesta o usada sin autorizaci√≥n? S√≠, un modelo una vez me pidi√≥ hacerle varios test, al tiempo me encontr√© que hab√≠a hecho un almanaque con toda mi serie y lucraba con ello.

¬ŅQu√© otros sectores abarca tu fotograf√≠a, veo en tu biograf√≠a que has publicado un libro de f√ļtbol igualmente reconocido a nivel internacional? Me interesan las caras, la gente, o sea, las facciones particulares, la vida de los otros, fantasear o conocer qui√©nes son aunque sea por ese momento. Y visibilizar gente que no es la esperada en el lugar obvio. Tengo muchas fotos hechas durante muchos a√Īos; siempre entro y salgo de distintas escenas o grupos, pero por lo general tambi√©n busco algo que me sorprenda.

¬ŅQui√©n es Gustavo Di Mario? ¬†Soy hijo de tanos de Calabria, de un mundo donde el arte o algo que no fuera lucrativo en forma inmediata se cuestionaba. Sin embargo, fui tenaz e insist√≠ con lo que me dec√≠a mi inquietud de a poco, paso a paso, aprendiendo de errores conociendo qu√© era lo que me prend√≠a fuego, lo que me daba y a√ļn me da motor para vivir. Pero tambi√©n me interesa cuidar las plantas, los animales, ver el fruto de la dedicaci√≥n con la naturaleza, viaj√© mucho y decid√≠ que es tiempo de disfrutar cosas m√°s simples, no solo dedicarme a fotografiar.

¬ŅQui√©n o qui√©nes han marcado tu carrera? En lo primero que pienso sobre mis influencias es Pasolini, su casting, sus primeras pel√≠culas, el neorrealismo; tambi√©n lo propio de cada lugar, la identidad de las cosas que nos representan como latinoamericanos, sentirme libre de no estar pendiente de lo que el mundo trata de que consumas, escapar de lo que se comunica en todos los niveles: el arte, la m√ļsica, la moda. Para jugar a romper reglas. Como fot√≥grafo admiro a much√≠simas personas; me gustan los libros, uno de los primeros que tuve fue Martin Chambi y me gusto su luz; Pierre Verger, amo su b√ļsqueda, el cruce entre √Āfrica y Brasil; a Ataulfo Perez Aznar, Malick Sidibe, pero tambi√©n me gusta la fotograf√≠a amateur de gente no reconocida. Me gusta juntar fotos y usarlas como disparadores para generar ideas propias. Y en la moda admiro a Jurgen Teller, Tim Walker y alg√ļn otro no conozco. Visiten mi instagram @achadimario y la revista digital que produzco @revistaelplumero