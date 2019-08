Mujeres que encantan: Lady Gaga

Agrandar la foto + Twittear Un verdadero esc谩ndalo gira en torno a la pareja de Hollywood m谩s querida de los 煤ltimos tiempos. Tras protagonizar "A Star is born", el mundo quiere verlos juntos; sin embargo, en las 煤ltimas horas comenz贸 a circular un rumor bomba que podr铆a cambiar el curso de sus vidas de ser cierto. Seg煤n la portada de la revista In Touch, la verdadera raz贸n por la que Bradley Cooper le puso punto final a su relaci贸n con Irina Shayk es porque est谩 esperando un hijo con Lady Gaga. Si bien por el momento no hubo pruebas de que entre la cantante y el actor existi贸 un affaire fuera de la pantalla grande, lo cierto es que dicha publicaci贸n, sostiene que una fuente muy confiable le confes贸 que la newyorkina y el oriundo de Philadelphia est谩n en la dulce espera. "Todo el mundo dice que Gaga est谩 radiante y escondiendo su pancita de embarazada. Por supuesto, la 煤nica persona que podr铆a ser el padre es Bradley. Estamos esperando a que ella haga el anuncio formal", dijo el informante. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario