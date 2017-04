Artistas piden una ley que reconozca sus derechos para asumir obligaciones

Fotografia: Abecor Amoarte Agrandar la foto + Twittear La mañana de hoy, la Comisión de Artistas Unidos pidió al Gobierno una ley en la cual se establezcan y reconozcan sus derechos para que asuman sus obligaciones con la sociedad, esto con motivo de la reciente disposición tributaria que los obliga a emitir factura por los servicios privados que presten. "Ahora queremos que nuestro sector artístico sea escuchado, al Gabinete Ejecutivo de las diferentes materias que corresponde, de Finanzas (y) Cultura también que nos escuchen, queremos una ley que socialicemos con todos los artistas bolivianos", dijo el representante de la Comisión de Artistas Unidos, Juan Heredia. "Solicitamos una ley en la que estén bien reconocidos nuestros derechos y así vamos a asumir nuestras obligaciones ante la sociedad y el Estado boliviano", acotó. La ley debe dar soluciones al sinfín de dificultades que atraviesa el sector, que van, dijo Heredia, desde la inseguridad que corren en las calles tras el cumplimiento de su trabajo hasta el problema de la piratería. "La piratería está eliminando al artista boliviano y el Estado no nos protege de ese aspecto", expresó.. Asimismo, el representante de la Comisión de Artistas Unidos manifestó que existe la necesidad de realizar un estudio socioeconómico, y que se debe contemplar la inversión que cada músico hace para promocionar su trabajo. Respecto a la explicación del presidente del SIN, Mario Cazón, sobre el hecho de que los artistas están exentos de pagar impuestos cuando el evento se realice en escenarios gubernamentales, Heredia señaló que el reglamento indica que ellos sólo pueden hacer uso de estos espacios una vez al año. Ayer el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, indicó que los grupos que no generen muchas ganancias deberán tener un tratamiento especial, pero que los artistas que ganan muy bien cumplir con la norma. "Los tiburones se esconden detrás de un pequeño pescadito. Eso es lo que hay que cuidar. No por proteger al pequeño pez vamos a descuidar al gran pez", dijo. Asimismo la autoridad informó que convocó a los músicos y los artistas a una reunión a realizarse hoy. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario